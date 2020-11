Diretto. |Almeno un morto e diversi feriti in un attentato terroristico compiuto da diversi aggressori a Vienna

da Redazione





Un uomo si sarebbe suicidato con una cintura esplosiva, secondo vari media.

Uno degli aggressori armati nella sparatoria vicino alla sinagoga di Vienna viene sorpreso a sparare.

La Polizia ha evidenziato tramite il proprio account sul social network Twitter che “sono stati registrati colpi” nel centro della città, prima di aggiungere che “ci sono feriti”. “Stai lontano da tutti gli spazi pubblici o dai trasporti pubblici. Non condividere video o foto”, ha detto. Pochi minuti prima, la polizia aveva denunciato una “grande operazione” nel centro della città.

DATI CONFERMATI DALLA POLIZIA. Come confermato dalla polizia di Víena, la sparatoria è avvenuta in sei diversi ambienti, inclusi due ristoranti e nelle vicinanze della sinagoga; una persona è morta e diversi sono rimasti feriti, compreso un ufficiale gravemente ferito. Uno dei sospettati è stato ucciso dagli agenti, anche se non conferma se si tratta di un secondo deceduto.

Attentato a Vienna

DIVERSI ATTACCANTI. Secondo testimoni oculari, diversi aggressori hanno partecipato alla sparatoria, uno dei quali è morto dopo aver attivato una cintura esplosiva. La polizia ha chiesto ai cittadini di non avvicinarsi alla scena e di non condividere le immagini del dispiegamento della polizia. Si è anche avvicinato alla comunità ebraica per chiedere loro di non scendere in strada.

LA SINAGOGA ERA CHIUSA. La comunità ebraica di Vienna ha indicato che la sinagoga era chiusa al momento dell’inizio della sparatoria.

UN UFFICIALE DI POLIZIA SERIAMENTE FERITO. Il quotidiano Kronen Zeitung riferisce che un agente di polizia è rimasto gravemente ferito e che uno degli aggressori si è fatto saltare in aria.

Fonte: 20minutos.es

Traduzione e sintesi: L.Lago