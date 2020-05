Diplomazia cinese: salvatore di Pechino o “lupo combattente”?

da Redazione

È una Cina con due facce che si rivela durante l’attuale crisi di Covid-19: quella di un generoso donatore di aiuti umanitari, ma anche di una superpotenza che ora sta replicando colpo-su- colpo all’ Occidente. .

Sono lontani i tempi in cui l’ex numero uno cinese Deng Xiaoping (1978 – 1992) promuoveva l’idea di diplomazia segnata dalla prudenza, ordinando, secondo un vecchio detto, “di nascondere le proprie capacità e attendere il proprio tempo”.

Il tono è cambiato con l’arrivo in cima al Partito Comunista (PCC) alla fine del 2012 del presidente Xi Jinping, che ha avviato un graduale cambio di rotta.

Questo cambiamento si materializza nell’attuale contesto verbale Pechino-Washington, a seguito delle violente critiche americane alla gestione cinese dell’epidemia.

La Cina ha inviato tonnellate di forniture mediche all’estero gratuitamente, ha impegnato due miliardi di dollari in aiuti internazionali per il Covid-19 e si è offerta di mettere a disposizione di tutti un potenziale vaccino cinese.

Una strategia coerente con la consueta politica di Pechino di utilizzare il suo potere economico per conquistare nuovi amici sulla scena internazionale, osserva Jocelyn Chey, ex diplomatico australiano.

Cina Commercio ed export in crescita

“L’aiuto umanitario cinese, come quello di altre nazioni, fa parte della sua attrattiva e ha anche obiettivi commerciali e politici”, ha affermato Chey, ora professore all’Università di Sydney.

Una strategia che ha permesso a Pechino di radunare molti paesi alla sua causa, in particolare contro le autorità di Taiwan o di fronte alle critiche occidentali sul suo trattamento dei musulmani uiguri nello Xinjiang (nord-ovest del paese).

Domenica il ministro degli Esteri Wang Yi ha riassunto la diplomazia del suo paese.

“Non prenderemo mai l’iniziativa di maltrattare gli altri. Ma i cinesi hanno dei principi “, ha detto in una conferenza stampa.

“Di fronte alla calunnia deliberata, risponderemo con forza, proteggeremo il nostro onore nazionale e la nostra dignità di popolo. “

Dallo scorso anno, molti diplomatici hanno investito in Twitter (anche se bloccato in Cina), dove a volte difendono con veemenza e discutono la posizione del loro governo.

La stampa ufficiale li descrive come “combattenti come lupi” in riferimento a un film d’azione cinese di grande successo in cui un eroe Rambo combatte mercenari stranieri.

Una delle figure di questa generazione di diplomatici disinibiti è Zhao Lijian, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, che ha suscitato una vivace controversia suggerendo che gli atleti militari americani avrebbero potuto portare il Covid-19 in Cina.

È vero che lo stesso presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suscitato il sentimento nazionalista locale parlando del “virus cinese” e affermando senza prove che il nuovo coronavirus potrebbe essere trapelato da un laboratorio cinese.

I critici americani che stanno spingendo i due paesi “sull’orlo di una nuova guerra fredda”, ha detto Wang Yi.

“Da quando Trump è salito al potere, la Cina non è riuscita a liberarsi dalle politiche repressive adottate contro di essa. Pertanto, non può più accontentarsi di mantenere un profilo basso “, ha affermato Hua Po, analista politico indipendente.

Xi Jimping assiste alle manovre navali

Gli Stati Uniti non sono l’unico obiettivo di Pechino.

In Australia, l’ambasciatore cinese ha sollevato la minaccia di un boicottaggio di prodotti agricoli dopo che Canberra ha richiesto un’indagine indipendente sull’origine del coronavirus.

L’ambasciatore cinese a Parigi è stato convocato dal Ministero degli Esteri francese dopo la pubblicazione sul sito Web della sua ambasciata di un articolo che criticava la risposta occidentale a Covid-19.

In questo contesto, il capo della diplomazia europea Josep Borrell ha esortato gli europei lunedì ad adottare una strategia “più solida” verso Pechino.

“La Cina sta diventando sempre più potente e sicura di sé. La sua ascesa è impressionante e suscita rispetto, ma anche molte domande e paure “, ha detto durante un discorso agli ambasciatori tedeschi.

La diplomazia cinese intende distogliere l’attenzione dei critici di parte della popolazione sulla sua gestione dell’epidemia, lo dice il giudice Steve Tsang, specialista in Cina presso la School of Oriental and African Studies (SOAS) dell’Università di Londra .

“L’aggressiva propaganda del” lupo combattente “irrita molto all’estero, ma è il prezzo da pagare” per mantenere la legittimità in patria, crede Tsang.

Il paese “fatica a migliorare la sua immagine a livello internazionale”, ha dichiarato Zhiqun Zhu, professore di politica alla Bucknell University in Pennsylvania. Ma “il suo potere di attrazione in Occidente rimane debole e il suo discorso è ampiamente considerato come propaganda”.



Nota: In ogni caso la Cina non si lascerà intimorire dalla campagna di minacce e sanzioni lanciata dall’Amministrazione USA: Pechino sa bene che questa è dettata da necessità interne del presidente Trump di trovare un capro espiatorio e di fatto Washington dispone di armi spuntate rispetto al potere economico e industriale della Cina.

Pechino sa di essere in grado di dare una risposta molto efficace in termini di contro sanzioni nei confronti degli Stati Uniti che possono essere molto dolorose per l’economia USA. In più l’ostilità di Washington accresce la cooperazione economica, energetica e militare della Cina con la Russia e con i paesi non allineati a Washington, come l’Iran e il Venezuela.

Questa aggressività anticinese di Washington avrà dei ritorni molto negativi per gli interessi geopolitici statunitensi che saranno contrastati dal blocco Pechino-Mosca in varie zone sensibili del mondo, dal Medio Oriente all’America Latina, all’Africa. Una spina nel fianco non da poco per i neocons della Casa Bianca che ancora inseguono il sogno millenaristico del ” Nuovo Secolo Ameircano”.

Fonte: Le Point

Traduzione: Gerard Trousson – Nota: L. Lago