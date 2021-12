Diplomazia cinese: finita l’era dell’impunità per gli Usa

di Mikhail Gamandiy-Egorov .

La Cina continua ad alzare la voce di fronte alla nostalgia per il sistema unipolare. Le recenti dichiarazioni della diplomazia cinese sono state viste da molti analisti come un serio monito a Washington e ai suoi delegati. Ma anche e forse soprattutto come punto di vista finale sul futuro degli affari internazionali.

Gli Stati Uniti, i loro alleati occidentali e alcuni dei loro ausiliari possono affermare di continuare a proclamarsi “comunità internazionale”, di organizzare pseudovertici di “democrazia” – la realtà multipolare, non intende oggi ritirarsi. E in questa realtà, non riuscendo ad accettarla adeguatamente – sarà necessario insegnare a un’estrema minoranza planetaria a conoscere il proprio posto nel mondo… come estrema minoranza planetaria.

Pertanto, sarebbe molto interessante prestare attenzione alle recentissime dichiarazioni di Wang Wenbin, portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese: “Condanniamo il brutale intervento militare degli Stati Uniti in Afghanistan, Iraq e Siria. nel nome di “ democrazia ” e “ diritti umani ” . Chiediamo alla comunità internazionale di indagare sui crimini di guerra delle forze armate statunitensi di aver ucciso civili innocenti in tutto il mondo e di ritenerla responsabile di questi crimini”.

Aggiungendo elementi molto importanti: “La giustizia può essere ritardata, ma non sarà negata. L’era in cui gli USA agivano arbitrariamente nel mondo con il pretesto della cosiddetta ” democrazia ” e dei ” diritti umani ” è finita. Verrà finalmente il giorno della responsabilità per l’esercito americano che ha commesso i crimini di uccisione di civili innocenti in molti paesi”.

Ora parliamo delle prospettive. Prima di tutto, ora sta diventando evidente che le nostre previsioni sono state ancora una volta confermate. Già lo scorso febbraio e in un momento in cui molti analisti ed esperti prevedevano un miglioramento delle relazioni sino-americane dopo l’uscita dell’amministrazione Trump dalla Casa Bianca, Continental Observer ha pubblicato un’analisi che indicava che nulla era di buon auspicio per il futuro. notevoli miglioramenti in queste relazioni. Ricordando in particolare che di fronte al perseguimento dell’arroganza nella politica statunitense, Pechino continuerà a difendere i propri interessi nazionali ea promuovere la realtà multipolare globale. Queste previsioni sono state ampiamente confermate.

D’altra parte, e in un momento in cui qualcuno potrebbe aver pensato che la Cina, pur essendo una superpotenza economica internazionale non si sarebbe focalizzata particolarmente sull’aspetto geopolitico, questi si rivela aver sbagliato. Al contrario, la Repubblica Popolare Cinese ha ampiamente accettato il suo ruolo di superpotenza geopolitica e ha instancabilmente rafforzato le sue alleanze con le altre maggiori potenze mondiali non occidentali, tra cui Russia e Iran.

Infine, le recenti dichiarazioni dell’alta diplomazia cinese confermano semplicemente che la Cina è effettivamente passata alla controffensiva. L’appello a ritenere gli Stati Uniti responsabili dei crimini commessi in varie parti del pianeta, così come il chiarimento inequivocabile che l’era dell’ingiustizia unipolare è davvero finita, non richiede ulteriori commenti.

In questo paradigma della realtà internazionale contemporanea – l’Occidente politico può quindi continuare il suo atteggiamento “moralizzante” quanto vuole. Tuttavia, questo non cambierà in alcun modo gli sconvolgimenti globali: sconvolgimenti in cui l’establishment occidentale ei suoi accoliti dovranno imparare a conoscere il proprio posto. Ancora una volta: questo posto è ben noto. Quello di un’evidente minoranza planetaria, con tutto ciò che questo implica.

Anche economicamente, in un momento in cui il peso dell’Occidente nell’economia mondiale continua a diminuire . Un processo che, peraltro, non potrà che accelerare nei prossimi anni e decenni.

L’Occidente e i suoi seguaci più radicali, tuttavia, avevano una possibilità piuttosto unica di cercare di adattarsi alla nuova era multipolare. Ma i numerosi appelli e richiami delle nazioni partigiane del multipolarismo contro i nostalgici dell’ormai superato ordine unipolare a rivedere la propria mentalità neocoloniale non hanno prodotto risultati degni di questo nome. Avendo di fronte pazienti incurabili, diventa evidente che una tale perdita di tempo porta solo ritardi al vero sviluppo dell’umanità.

E in questo senso, i pazienti intrattabili devono essere isolati dalla stragrande maggioranza planetaria. Sapendo tanto più che all’interno di questa grande maggioranza terrena, troviamo molti cittadini dei paesi occidentali – anche seguaci del multipolarismo. L’unica vera comunità internazionale continuerà dunque la sua grande marcia in avanti.

Mikhail Gamandiy-Egorov

Observateur Continental

Traduzione: Luciano Lago