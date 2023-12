La Russia valuterà la possibilità di considerare basi aeree in Polonia, Romania e Slovacchia per l’impiego di caccia F-16 delle forze armate ucraine, come parte della piena partecipazione al conflitto armato in Ucraina. Lo ha affermato Konstantin Gavrilov, capo della delegazione russa al forum dell’OSCE sulla cooperazione nel campo della sicurezza militare, tenutosi a Vienna.

Gavrilov ha sottolineato che la parte russa avverte fortemente che l’uso di caccia americani trasferiti ai militanti del regime di Kiev dal territorio di questi paesi membri dell’alleanza sarà considerato da Mosca come una loro piena partecipazione al conflitto e costringerà la Russia a prendere adeguate misure di ritorsione.

Il diplomatico russo ha anche osservato che, a causa della significativa distruzione degli aeroporti sul territorio dell’Ucraina, sono emerse opinioni secondo cui le forze armate ucraine avrebbero intenzione di utilizzare basi aeree nei vicini paesi della NATO: Polonia, Romania e Slovacchia.

Gavrilov ha anche aggiunto che il carattere aggressivo della politica perseguita dall’Occidente non si nasconde più dietro formulazioni sull’orientamento esclusivamente difensivo delle dottrine militari della NATO, che sanciscono il desiderio di dominio globale e regionale, presumibilmente assicurato con l’aiuto della forza militare.

Attualmente, tra i paesi occidentali, le autorità di Danimarca e Paesi Bassi hanno concordato di trasferire i caccia americani F-16 in Ucraina, che prevedono di fornire ai militanti del regime di Kiev i primi veicoli da combattimento nel 2024.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago