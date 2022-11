Dimona presa di mira dopo che gli attacchi hanno colpito le autocisterne iraniane





Poco dopo l’attacco ai camion autocisterne che trasportavano carburante iraniano al confine iracheno con la Siria, è scoppiato un grande incendio vicino agli impianti nucleari israeliani. Un media israeliano ha poi riferito dello schianto di un drone nel Negev.

Mercoledì 9 novembre, i media israeliani hanno riferito di un massiccio incendio a est di Dimona, il principale impianto nucleare del regime di Tel Aviv. È accaduto nell’insediamento israeliano di Moshav Idan. Nessuna notizia è filtrata sulla perdita di vite umane e sui danni materiali.

Inoltre, mercoledì sera un drone si è schiantato nel Negev, nel sud della Palestina occupata. Il drone stava effettuando un’operazione di ricognizione al momento dell’incidente, ha affermato la stampa israeliana.

Tuttavia, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito al collegamento tra questi recenti eventi. Nonostante questo, gli esperti presumono che gli eventi si siano verificati rispettivamente in momenti significativi.

Dopo l’attacco alle petroliere iraniane al confine tra Iraq e Siria, il movimento di resistenza iracheno Hezbollah ha avvertito Israele e gli Stati Uniti di non giocare con il fuoco.

Abu Ali al-Askari, ufficiale di sicurezza del battaglione Hezbollah iracheno, ha osservato: ” Sebbene gli attacchi aerei della scorsa notte nell’area di Abu Kamal non abbiano preso di mira le forze irachene, avvertiamo comunque il nemico di non giocare con il fuoco e di non mettere alla prova la nostra pazienza . »

Combattenti Hezbollah

Il mercoledì un convoglio di autocisterne che trasportava carburante dall’Iran al Libano è stato attaccato al confine iracheno-siriano, secondo fonti irachene.

L’attacco è avvenuto la mattina del 9 novembre mentre 22 autocisterne trasportavano carburante diesel dall’Iran diretto al Libano attraverso la Siria.

Alcuni media inizialmente hanno attribuito l’attacco agli Stati Uniti, ma l’esercito americano ha immediatamente negato i fatti.

Al-Alam TV ha riferito sull’incidente, citando una fonte esperta di sicurezza. il corrispondente di Al-Alam TV ha riferito che aerei da guerra israeliani hanno colpito il convoglio di petroliere iraniane.

Il ministro della Guerra del regime israeliano, Benny Gantz, ha affermato che Israele è in grado di effettuare operazioni contro gli impianti nucleari iraniani.

“ Siamo pronti, abbiamo più potenziale di quello che stiamo sviluppando. Dobbiamo preparare l’opzione [di attaccare gli impianti nucleari iraniani]”, ha aggiunto.

fonte: Press TV

Traduzione: Luciano Lago