Diffondere la Psicosi del “pericolo russo”

Sembra chiaro che la campagna in corso sui media nazionali e internazionali vuole convincere l’opinione pubblica che il nemico è la Russia e chi attenta alla sicurezza dell’Italia, oggi con gli allarmi bomba, ieri con i sabotaggi ai frigoriferi, ai controllori aerei e ai treni, è Putin. Una nuova versione di quella che in passato fu la “strategia della tensione” pilotata dalla CIA (come poi si scoprì).

L’obiettivo è quello di convincere l’opinione pubblica (per natura scettica) della necessità di partecipare alla guerra della NATO contro la Russia in Ucraina e fornire armi e aiuti finanziari ai banderisti di Kiev.

Interessante il Commento dell’Ambasciata di Russia in Italia

Commento dell’ Ambasciata Russa in IT:

È emerso che il vaudeville tragicomico sulla minaccia degli «hacker filorussi» è stato interamente messo in scena dalla componente più aggressiva e militarista dell’élite politica italiana, al solo scopo di «vendere» l’ennesimo pacchetto di aiuti militari e finanziari al corrotto regime di Zelensky.

Hacker filorussi (descritti dalla propaganda)

Forse, neppure in un Paese dalle ricche tradizioni teatrali, come l’Italia, era mai capitato che esponenti politici s’immedesimassero così a fondo nel ruolo di «vittime innocenti». È stato qui sfoderato l’intero repertorio teatrale: la mimica, la gestualità, l’ostentazione emotiva di paura e impotenza di fronte ai malvagi, la sconfinata bontà e il risentimento di un padre di famiglia senza colpa alcuna, l’esibizione di animali domestici per accattivarsi le simpatie del pubblico.

L’esito è stato poco convincente e, a tratti, decisamente falso. La sola cosa tragica qui è che Roma, invece di contribuire alla causa della pace – come la esortano con forza le menti più illuminate d’Italia e l’opinione pubblica – si lasci trascinare dal partito della guerra, allontanandosi sempre più dalla propria tradizione diplomatica e dagli aneliti alla pace della popolazione. Tanto più doloroso sarà risvegliarsi dalle illusioni imposte all’Italia dagli aguzzini di Kiev e dagli ipnotizzatori di Bruxelles.