Diffondere la Psicosi del “pericolo russo”

Sembra chiaro che la campagna in corso sui media nazionali e internazionali vuole convincere l’opinione pubblica che il nemico è la Russia e chi attenta alla sicurezza dell’Italia, oggi con gli allarmi bomba, ieri con i sabotaggi ai frigoriferi, ai controllori aerei e ai treni, è Putin. Una nuova versione di quella che in passato fu la “strategia della tensione” pilotata dalla CIA (come poi si scoprì).
L’obiettivo è quello di convincere l’opinione pubblica (per natura scettica) della necessità di partecipare alla guerra della NATO contro la Russia in Ucraina e fornire armi e aiuti finanziari ai banderisti di Kiev.
Interessante il Commento dell’Ambasciata di Russia in Italia
Commento dell’ Ambasciata Russa in IT:
È emerso che il vaudeville tragicomico sulla minaccia degli «hacker filorussi» è stato interamente messo in scena dalla componente più aggressiva e militarista dell’élite politica italiana, al solo scopo di «vendere» l’ennesimo pacchetto di aiuti militari e finanziari al corrotto regime di Zelensky.
Hacker filorussi (descritti dalla propaganda)
Forse, neppure in un Paese dalle ricche tradizioni teatrali, come l’Italia, era mai capitato che esponenti politici s’immedesimassero così a fondo nel ruolo di «vittime innocenti». È stato qui sfoderato l’intero repertorio teatrale: la mimica, la gestualità, l’ostentazione emotiva di paura e impotenza di fronte ai malvagi, la sconfinata bontà e il risentimento di un padre di famiglia senza colpa alcuna, l’esibizione di animali domestici per accattivarsi le simpatie del pubblico.
L’esito è stato poco convincente e, a tratti, decisamente falso. La sola cosa tragica qui è che Roma, invece di contribuire alla causa della pace – come la esortano con forza le menti più illuminate d’Italia e l’opinione pubblica – si lasci trascinare dal partito della guerra, allontanandosi sempre più dalla propria tradizione diplomatica e dagli aneliti alla pace della popolazione. Tanto più doloroso sarà risvegliarsi dalle illusioni imposte all’Italia dagli aguzzini di Kiev e dagli ipnotizzatori di Bruxelles.
8 commenti su “Diffondere la Psicosi del “pericolo russo””
non sappiamo più fare nemmeno il Teatro—————– siamo solo teatranti e dei più squallidi————— ne dovrannoo ingoiare di rospi questi por*i—–
Vorrei rimanere calma, sopra le cose, non farmi travolgere dalla rabbia, dallo schifo, per non aumentare la negatività che già abbonda su questo pianeta, ma davvero non ce la faccio! Qui niente succede che non sia un ordine PRECISO del padrone, non c’è luogo sul pianeta simile all’Occidente dove ogni cosa è un ordine perentorio del padrone, perché un dittatore reprime per tenersi il potere, un PADRONE se lo fa è per odio non per necessità, essendo che nessuno ha niente, alla fine del giro tutto torna a lui! Si lavora per vivere, il padrone centellina ciò che decide noi si debba avere tanto poi si riprende tutto, possedendo tutto. Anche l’invasione di massa è un ordine del padrone, I figli di questi invasori si sentono italiani, come chiunque quando va a lavorare e vivere in un altro Paese, e il padrone VUOLE che l’invasione si completi, e insedierà anche qualcuno di questi invasori nei posti di comando, tanto a lui cosa importa, uno o l’altro uguali sono, SERVI UTILI. Questi nuovi italiani hanno devastato Milano, logicamente la recitazione sul disappunto è arrivata subito per voce della Meloni scandalizzata da questi vandali mentre l’amico Crosetto il beccamorto, vende ARMI che altro che vetrine sfascia, questo schifoso essere abbietto. Ma il padrone è il padrone, che ci possiamo fare? Abbiamo voluto il capitalismo? Questo è! E adesso hanno alzato il tiro, perchè mica si penserà che il “nemico” ci distrugge attaccando scuole e ospedali, vero? Questo torna buono al padrone… Terrorizzati dobbiamo stare, e il nemico che ci obbliga ad odiare è uno che gli sta sulle scatole…
“affinché il mondo accetti il tipo di controlli sull’intelligenza artificiale da lui auspicati potrebbe essere necessario il verificarsi di danni concreti.
Queste dichiarazioni si inseriscono nel contesto di una campagna, portata avanti da Gates già da diversi mesi a favore di un maggiore coinvolgimento dei governi nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Egli sostiene ripetutamente che l’autoregolamentazione del settore sia insufficiente e che sia indispensabile l’intervento della politica e delle forze dell’ordine”
https://www.maurizioblondet.it/bill-gates-potrebbe-essere-necessaria-una-catastrofe-di-vaste-proporzioni/
altro che Russia
L’allarme costruito mediaticamente che riguarda le imprese di ipotetici “hacker filo russi” serve anche per nascondere, “sotto il tappeto”, le pesanti questioni sociali ed economiche, suscitate dai governicchi servi dei guerrafondai, che attraversano l’Italia da nord a sud e riguardano svariate categorie e fasce d’età, ma ormai rischia di non funzionare più la propaganda infarcita di “false flag”, prima la questione dell’ordine pubblico e dei “maranza”, poi gli “attacchi hacker” e della cosiddetta cyber security confusa con il pesante finanziamento del riarmo , ben sapendo che ambedue le cose non hanno fatto una sola vittima …
Credo che questa sia l’ultima spiaggia per il governicchio merdoni, dato che siamo già in campagna elettorale, quindi la suddetta, mentitrice e priva di scrupoli, non lascerà niente di intentato, per nascondere la questione sociale, già molto grave, e andare con le “false flag” orchestrate dai soliti servizi segreti occidentali, a suo supporto.
Cari saluti
non è questione di governo “merdoni”… potrebbe anche chiamarsi verdoni, angurie rosse, melanzane nere, la questione non cambia… non mi sta simpatico il governo “merdoni”… dimmene uno che potrebbe essere meno puzzolente
dovremmo responsabilizzarci—————- ovvero fargliela mukare a questa e altre veline che verranno————– magari con dello spray al plutonioncino!!! ahahahhahahahahah
Nel corso della storia è la regola che, quando un paese, un governo, un sistema sociale, un gruppo di paesi, oggi l’occidente a guida NATO e UE, sta sprofondando, si indica al popolo bue un nemico esterno “terribile” su cui indirizzare paura e rabbia popolare, più terribile di caro vita, disoccupazione, sanità al collasso ecc. ! Ieri il covid, e profitti colossali per l’industria farmaceutica, oggi russi e iraniani e profitti enormi per l’industria bellica ! E quindi ecco che i malvagi “hacker russi” violano l’account di Tajani e diffondono allarmi bomba sugli aerei di linea, e siccome i nostri presunti nemici sarebbe, oltre la Russia, pure l’Iran, sprezzantemente chiamato “regime degli Ayatollah”, ecco che i nostri Tg hanno scoperto che il famoso spegnimento dei frigoriferi è opera dei malvagi iraniani ! Naturalmente non hanno esibito alcuna prova o indizio a supporto di questo ! Se davvero un hacker al “servizio di Putin” avesse violato l’account del nostro ministro degli esteri, non avrebbe trovato nulla di interessante o di sensibile, sarebbe rimasto scioccato e deluso trovandosi davanti alla lunga lista di deliranti esternazioni del personaggio in questione, del tipo : il ponte sullo stretto serve per facilitare la fuga della popolazione siciliana in caso di invasione da sud ! Oppure : se avvistate un drone non state alla finestra, o, ancora : sposate solo donne con gonna lunga, e via delirando !
Mi aspetto che qualcuno faccia un sondaggio, fermi i passanti per strada per verificare quanti sono i gonzi che si bevono simili fandonie infantili ! Per quanto la zombificazione abbia raggiunto livelli elevati, credo che una buona fetta dei nostri simili non le beva !
Adesso le puttanelle mediatiche italiote occidentaloidi scrivono di 6.000(!) scuole con allarme bomba … ma la bomba non c’è e non può esserci, sicuramente però mettere in allarme genitori e figli, dai bambini della scuola materna ai ragazzi più grandi, spaventarli è un bel colpo, nel quadro della “false flag” orchestrata dai servizi segreti (sappiamo quali, non certo FSB russo!) per giustificare la guerra in ukronazia, la sua eventuale estensione, i costi delle armi e i “regali” a zelensky con la coda della cyber security, in Italia affidata agli ebrei dell’entità e al mossad (che opportunamente non hanno fatto un ca**o).
Questi hacker “maschilisti” e “misogini” evidentemente li pagano in cripto valute, perché questi non credo che lo facciano per niente, o semplicemente per divertirsi.
Cari saluti