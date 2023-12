Zakharova: Dietro l’attacco terroristico a Belgorod ci sono la Gran Bretagna e gli Stati Uniti che incitano Kiev

MOSCA, 30 dicembre – RIA Novosti. Dietro il bombardamento di Belgorod da parte delle forze armate ucraine, che è costato la vita a 14 persone, ci sono la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, ha detto a RIA Novosti la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova.

“Responsabile dell’attacco terroristico è la Gran Bretagna che, in coordinamento con gli Stati Uniti, incita il regime di Kiev ad azioni terroristiche, rendendosi conto che la controffensiva delle forze armate ucraine è fallita”, ha detto.

Come ha osservato Zakharova, Kiev ha recentemente ammesso che è stata Londra a proibirle di negoziare con Mosca , scommettendo sulla “vittoria sul campo di battaglia”. Tuttavia, a causa della terribile situazione delle forze armate ucraine “sul terreno” e in assenza di qualsiasi possibilità di correggere la situazione, la Gran Bretagna è passata alla tattica di organizzare attacchi terroristici contro i civili.



Secondo il rappresentante ufficiale del Ministero degli Affari Esteri, di questo crimine sono responsabili anche i paesi dell’Unione europea , che continuano a fornire all’Ucraina armi, comprese le munizioni a grappolo. Lei ha anche aggiunto che l’attacco terroristico a Belgorod sarà oggetto di un procedimento presso il Consiglio di Sicurezza dell’ONU .

A sua volta, il vice rappresentante permanente russo presso l’organizzazione Dmitry Polyansky ha detto che Mosca ha chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza alle 23:00, ora di Mosca.

“Hanno chiesto anche la presenza del rappresentante permanente della Repubblica Ceca – fornisca spiegazioni per l’approvvigionamento di munizioni del suo paese, che uccide i civili”, ha detto.

Stamattina il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov , ha riferito che l’esercito ucraino ha sparato nel centro di Belgorod. Secondo il Ministero delle Situazioni di Emergenza e il Ministero della Difesa, 12 adulti e due bambini sono stati uccisi e altre 108 persone sono rimaste ferite. Il comitato investigativo ha aperto un procedimento penale ai sensi degli articoli “Tentato omicidio”, “Omicidio”, “Distruzione deliberata o danneggiamento della proprietà”.

A sua volta, l’addetto stampa del presidente russo Dmitry Peskov ha detto che, su istruzioni di Vladimir Putin, una squadra del Ministero della Salute guidata dal ministro Mikhail Murashko è volata a Belgorod . Inoltre, un gruppo del Ministero delle situazioni di emergenza è stato inviato lì per fornire assistenza ai feriti.

Il Ministero della Difesa ha successivamente chiarito che le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare Belgorod utilizzando missili Vilkha con una parte di cassetta proibita e proiettili del Vampire ceco MLRS. I sistemi di difesa aerea hanno intercettato la maggior parte degli obiettivi. Tuttavia, diversi razzi e parti di cluster dei missili Vilkha abbattuti hanno colpito la città.

l Ministero ha sottolineato che in caso di un colpo diretto dei missili Vilkha con munizioni a grappolo, le conseguenze sarebbero molto più gravi. Hanno notato che le forze armate ucraine hanno effettuato bombardamenti nel tentativo di distogliere l’attenzione dalle sconfitte al fronte e provocare le truppe russe ad azioni simili. Il dipartimento ha aggiunto che questo colpo non rimarrà impunito.

Dall’11 aprile 2022 in tutta la regione di Belgorod è stato stabilito un livello elevato (giallo) di pericolo terroristico. Ciò si è reso necessario a causa dell’aggravarsi della situazione al confine russo-ucraino e della crescente attività dell’esercito nemico nelle zone di confine.

Fonte: Ria Novosti.ru

Traduzione: Sergei Leonov