Dietro la crisi ucraina, Putin sta avviando un nuovo ordine mondiale

di Daniel Vanhove

È successo quello che doveva succedere: il presidente russo e il suo governo infliggono una magistrale lezione sull’incompetenza e l’arrogante illegalità dell’Occidente, mettendo quest’ultimo in “scacco matto”.

Penseranno quello che vogliono della situazione, dobbiamo almeno riconoscere al presidente Putin e a tutto il personale politico russo che sono stati infinitamente pazienti durante una situazione che ha cessato di deteriorarsi sotto gli sporchi trucchi dell’Occidente attraverso la base “NATO ” con le manovre pilotate da Washington, e nonostante i ripetuti avvertimenti russi.

Per comprendere la decisione russa, va ricordato che dal maggio 2014 il presidente Putin ha rifiutato di riconoscere l’indipendenza del Donbass e delle sue due repubbliche popolari. Il suo piano non è l’invasione dell’Ucraina che non gli interessa, ma la sua smilitarizzazione, la sua neutralizzazione e il rifiuto di vederla integrare la NATO. Ha appena esortato l’esercito ucraino a rovesciare l’attuale governo e riprendere il controllo del Paese.

Senza entrare nei dettagli che tutti possono trovare via Internet, sono trascorsi circa 30 anni da quando il muro di Berlino è stato smantellato, la Germania si è riunita e 2 anni dopo l’URSS è andata in pezzi. Dopo lo scioglimento del Patto di Varsavia, uno degli accordi tra Oriente e Occidente dopo un periodo di interminabile “guerra fredda” era la promessa dell’Occidente di non integrare nel blocco della NATO i paesi dell’Europa orientale . Questo non è stato rispettato, l’Occidente ha approfittato della debolezza di quanto restava della Russia per avanzare le sue pedine verso il paese più grande del mondo in termini di superficie. Nel 1999 si sono aggiunte la Repubblica Ceca, l’Ungheria e la Polonia. E i guerrafondai della NATO stavano attivamente preparando i successivi candidati. Nel 2004 Bulgaria, Romania, Slovacchia, Slovenia e i tre paesi baltici, Lituania, Estonia e Lettonia si unirono a loro volta. Poi sono arrivate Albania e Croazia nel 2009. Senza dimenticare lo status speciale di Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Georgia ed ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. Insomma, in pochi anni la Nato è passata da 13 Paesi a 29 e sempre in direzione Est. Queste adesioni, sommate all’ingresso della maggior parte di questi paesi nell’UE, sono state anche fonte di molteplici problemi economici, di sicurezza, migratori, ecc. per i paesi dell’Europa occidentale, di cui alcuni eurodeputati chiedevano una minore fretta in questa corsa pazza per i nuovi entranti che è diventata ingestibile per molti aspetti. La Georgia e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia erano i prossimi candidati.

Chi allora avanzò costantemente verso l’altro per minacciarlo? La Russia è avanzata forse verso l’UE per accerchiarla? Ha istituito basi militari ai confini degli Stati Uniti? A queste domande elementari, i nostri paesi tacciono. Perché sono stati gli Stati Uniti a portare avanti i loro piani bellici contro la Russia – e poi contro la Cina – un nemico “comunista” per tutta la vita, sordi alle richieste di sicurezza russe, spingendo la NATO sempre più a est del continente europeo, senza esitare a far esplodere la Jugoslavia – un episodio da non dimenticare! – al punto da invadere gradualmente il territorio russo e installare alcune basi militari non lontano dai suoi confini.

Pazientemente, nel silenzio dei vinti, la Russia ha lavorato alla sua guarigione a tutti i livelli, e intuendo da dove provenisse il pericolo, allo stesso tempo e nella massima segretezza, si è dotata della capacità di rispondere a qualsiasi forma di aggressione esterna, al punto da dover datare le armi più formidabili che ci siano, con un progresso tecnologico rispetto ai rivali occidentali stimato, secondo gli “esperti”, in 10 anni. Se dovesse sorgere un grande conflitto tra la Russia ei potenziali aggressori, questi ultimi non avrebbero il tempo di vetrificare un sospiro.

Le armi ipersoniche sviluppate dalla Russia sono sproporzionate rispetto a quanto noto finora, e se dovesse sorgere un grande conflitto, sarà meglio essere vicini al luogo dell’esplosione e scomparire all’istante per non sentire quasi nulla di ciò che accadrà dopo. V. Putin è stato chiaro anche a quelli”chi proverebbe a interferire: la risposta sarà immediata e porterà a conseguenze che non hai mai conosciuto prima ”.

Forte con i deboli, l’Occidente predatore ha continuato la sua politica di distruzione massiccia delle infrastrutture di interi paesi di cui brama la ricchezza, siano essi in Medio Oriente, America Latina, Asia o Africa. E non importa quanti governi siano rovesciati per effetto dei nostri stati belligeranti, una cosa non cambia mai: il saccheggio dei paesi che detengono ciò che l’Occidente brama. Un esempio di questo saccheggio si svolge ogni giorno sotto i nostri occhi in Palestina, senza che ciò dia luogo alla minima sanzione o minaccia al regime dell’apartheid israeliano, spinto dall’ideologia criminale sionista che, al contrario, abbiamo sostenuto e finanziato per decenni.

Nonostante i nostri discorsi lirici, esercitiamo sempre la legge del più forte sul più debole. E nonostante i travestimenti che mettiamo lì sotto uno stendardo umanitario, si vede come il naso in mezzo alla faccia. Solo che, per una volta, i governi occidentali poggiano come al solito sulla loro arrogante convinzione di essere i più grandi, i più intelligenti e i più forti – con questo insopportabile disprezzo che ci ricordano i soliti pseudo “esperti & specialisti” nei programmi televisivi assortiti qua e là da filosofi la cui nullità è eguagliata solo dal loro ego di perversione senza limiti – è caduto più forte di loro nella persona del presidente Putin. Per inciso, vale la pena ricordare che, nonostante gli stessi discorsi minacciosi e sanzioni di ogni tipo, questi stessi chiacchieroni in Occidente si astengono dall’attaccare frontalmente l’Iran, sapendo che anche lì incontrerebbero una reazione decisa.

In un messaggio televisivo ai suoi concittadini – molto più denso e ricco di informazioni e spiegazioni di quelli dell’adolescente dell’Eliseo che il più delle volte parla per ascoltarsi parlare – il presidente russo è tornato allo stato del mondo in generale e alla crisi dell’Ucraina nello specifico. Ha ricordato e documentato, per chi non lo conoscesse, l’origine del Paese. E ha spiegato quali fossero le linee rosse che il suo governo aveva indicato a coloro che ancora e sempre chiama i suoi “partner occidentali”. Mosca ha appena avvertito che farebbe lo stesso con Svezia e Finlandia se, per errore, anche questi due paesi entrassero a far parte della NATO. Per essere onesti…

Gli occidentali non volevano sentire niente, troppo occupati a riversare tonnellate di armi in Ucraina, i cui confini all’improvviso vanno rispettati, loro che li violano ovunque. Quindi, con quale diritto hanno imposto il Kosovo proprio nel mezzo della Serbia, che non lo voleva? E perché tutte queste brave persone sono complici dell’occupazione illegale del regime dell’apartheid in Palestina? Questi due pesi, due misure sono da vomitare! E questo “diritto internazionale” ma soprattutto occidentale a geometria variabile ha appena rotto i denti su un pezzo troppo duro e troppo grande e non ha niente a che vedere con i suoi poveri gesti.

Putin in Siria

Come in Siria, il presidente Putin ha agito in modo ordinato e graduale, su richiesta dei presidenti delle Repubbliche popolari del Donbass. Dopo 8 anni di rifiuto, e sotto gli incessanti bombardamenti dell’Ucraina, ha firmato finalmente il riconoscimento di Lugansk e Donetsk come repubbliche indipendenti ed è venuto in aiuto delle loro popolazioni di lingua russa soggette per anni a una bassa intensità bellica che avrebbe rivendicato il la vita di quasi 15.000 civili. Chi in Occidente ha esercitato una reale pressione su Kiev per fermare il bombardamento di queste entità indipendentiste? Chi ha costretto il governo di Kiev a rispettare gli accordi di Minsk? Nessuno. Altrimenti molteplici incontri, dichiarazioni, promesse… che sappiamo legano solo chi ci vuole credere.

E allo stesso tempo, c’è stato un aumento delle consegne di armi, mezzi finanziari, consiglieri militari e truppe per rafforzare l’Ucraina, compreso il presidente, anche da questi nuovi giovani dirigenti che seducono gli elettori con la loro recitazione ma non hanno l’esperienza politica necessaria per portare avanti una nazione, li portano all’abisso. Solo che la politica non è un gioco, e volerla intendere come tale può essere fatale per i suoi attori.

Per il momento, la cosa più dolorosa è vedere e ascoltare gli interventi prematuri di funzionari politici e dei media. Nessuna retromarcia. Nessun distanziamento. Tutti pensano di dover andare con la loro piccola frase, con il loro messaggio, che è più fermo e determinato di quello del prossimo, come se ciò cambiasse qualcosa nella situazione. Fino a coloro che si dichiarano “de gôôche”. Che indigenza, che povertà di argomenti, che prospettiva miserabile per i popoli guidati da questi burattini che non vedono la trappola americana che è loro tesa e in cui stanno cadendo a capofitto.

In un discorso d’urgenza, il monarca dell’Eliseo che ama parlare di “guerra” al minimo evento del suo mandato di cinque anni ha voluto rassicurare i francesi “che era pronto”. E allora, ci si potrebbe chiedere? Affronta la Russia, al fianco della NATO? Colui che qualche mese fa ha dichiarato che la Nato è ” cervello morto ”!? Chi deve fare le valigie in Mali? Chi partecipa alle alleanze in Medio Oriente dove gli occidentali vanno di fallimento in fallimento? Chi si circonda dei consigli di F. Hollande e N. Sarkozy, braccia rotte se ce ne sono? Lui che con la sua squadra era di una rara incompetenza a gestire la sua “guerra” contro un virus della pericolosità di un’influenza? Ciò mostra l’incongruenza di queste affermazioni e il vuoto abissale che le sta alla base. Ho già sottolineato quanto fossero pericolose per i cittadini queste persone ignoranti e inesperte. Quale prova è ancora necessaria perché questi ultimi capiscano che ancora una volta i loro capi li stanno ingannando?

Gli USA e le loro alleanze criminali ci hanno mentito su tutto: Vietnam, Jugoslavia, Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, Yemen,… – solo per citare i più recenti e senza menzionare la Palestina dove un lento genocidio continua con generale indifferenza – e ora direbbero la verità sull’Ucraina!? Ma cosa ci vuole perché coloro che si dichiarano “de gôôche” e si dichiarano “non allineati” capiscano che ad ogni dichiarazione ufficiale dei nostri Stati canaglia è proprio necessario assumere il punto di vista opposto a ciò che annunciano invece di “allinearsi” con le loro dichiarazioni!? Quanti altri milioni di vittime ci vorranno per imparare le lezioni! ? E chi di recente si è opposto a questi stessi governi e alle decisioni inette prese durante l’episodio del Covid-19 ora abbraccia i loro discorsi? Come già indicato, l’incoerenza di queste posizioni riflette la mancanza di cultura politica dei cittadini il cui unico punto di riferimento sono i canali di informazione nelle mani di miliardari accalcati al potere e che manipolano l’opinione pubblica come desiderano.

I veri “non allineati” che conoscono gli oscuri schemi occidentali si sono per lo più astenuto dal condannare la Russia, dicendo invece di comprendere la reazione russa: Cina, India, Brasile, Iran, Venezuela, Siria, Cuba, Egitto… e persino la Serbia. Il che fa un mucchio di persone e invalida l’affermazione di una “condanna mondiale e unanime” nei suoi confronti.

Sebbene sia rischioso in tali circostanze proiettarsi nel futuro e prevedere cosa sarà, penso che lo sarà dell’Ucraina e delle rischiose avventure del suo presidente Zelensky finanziate dall’Occidente – siamo a diversi miliardi di dollari o euro, tutto con le nostre tasse, dobbiamo ricordartelo!? – cosa è successo alla Georgia e al suo illuminato Presidente Saakashvili, che qualche anno fa credeva anche nel sostegno dell’UE e della NATO per attaccare la Russia. Abbiamo visto cosa ne è venuto fuori… E colgo l’occasione per ricordare che entrambi sono stati consigliati dagli utili idioti, macchie nel panorama politico francese, che sono BH Lévy e il suo clone, R. Glucksmann, affermati impostori che dovrebbero essere banditi microfoni e televisori, o addirittura giudicati per complicità in crimini di guerra.

Apri gli occhi e guarda come si comportano gli Stati Uniti: non si impegnano più ma fomentano alleanze inquiete, finanze e armi con una vendetta per i loro alleati del momento – mentre fanno funzionare a pieno regime le loro industrie – e spingono loro (gli alleati) nel correre tutti i rischi. Ma una volta che il conflitto è iniziato, si astengono. L’amministrazione Biden ha anche annunciato che non entrerà in guerra in Ucraina, e Parigi ha colto l’occasione per specificare a sua volta che “ la Francia non aveva dichiarato guerra alla Russia ” .

Il presidente Zelensky lo ha capito troppo tardi, e si lamenta già che coloro che lo hanno spinto a non negoziare con il vicino russo o ad applicare gli accordi di Minsk, sono più che discreti ora quando ne avrebbe bisogno sul campo. E che improvvisamente sembra pronto a negoziare un cessate il fuoco con la Russia, ma esclusivamente attraverso Israele. Hai bisogno di un disegno per capire cosa sta succedendo dietro le quinte?

Tra pochi giorni, anche poche settimane, la situazione si risolverà e la Russia ha ribadito i suoi obiettivi: smilitarizzare l’Ucraina, cacciare il governo infestato dai nazisti e renderlo neutrale. Ma di certo non occupare il paese. Questo dovrebbe in definitiva pacificare la regione. O l’esatto opposto di quello che fa l’Occidente in tutti i suoi interventi militari. I discorsi dell’uno e dell’altro appariranno per quello che sono: tanto vento per niente, e ciascuno avrà una nuova dimostrazione che la NATO è davvero un’organizzazione obsoleta e di tutti i pericoli per i nostri paesi che hanno urgente bisogno di uscirsene e di arrivare fino allo smantellamento. Infine, l’UE avrà dato una nuova dimostrazione della povertà del suo personale politico e diplomatico, per non parlare della mancanza di intelligenza e di perspicacia che la anima. Nell’imbecillità delle misure adottate contro la Russia, l’UE annuncia di congelare i beni di V. Putin e S. Lavrov… che la Russia ha avvertito è un punto di non ritorno! Alla fine, saranno gli europei a pagare il conto.

E non dovremmo sorprenderci che a un certo punto la Russia interrompe il rubinetto del gas verso l’Europa a cui gli americani saranno lieti di vendere la loro merda di gas di scisto liquefatto, che è più costoso ed ecologicamente catastrofico sia nell’operazione che nel trasporto di container. Poi verranno gli ecologisti del servizio a parlarci dell’ambiente…

Urgerebbe che i cittadini capissero finalmente che l’Europa ha più bisogno della vasta Russia, ricca delle sue immense distese inutilizzate, di una formidabile porta d’accesso all’Asia… che del contrario! Gli stessi Stati Uniti hanno compreso queste questioni globali e sotto l’amministrazione Obama si sono rivolti all’Asia, sentendosi bene da dove la loro egemonia era minacciata. Allora perché l’UE, geograficamente saldata al continente eurasiatico al quale la Russia non ha mai smesso di tendere la mano, non ha capito il cambiamento che doveva compiere ancorandosi all’Oriente e alle sue prospettive? per il suo futuro, piuttosto che mantenere il suo vassallaggio di fronte agli Stati Uniti situati a 6000 km dall’oceano, un impero vacillante che viola tutti i trattati internazionali e che quando sarà il momento lo ignorerà, come sta succedendo a tutti i suoi alleati?!

Fonte: Reseau International

Traduzione: Gerard Trousson