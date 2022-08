Die Welt fa la rara “scoperta” che le forze armate ucraine non salveranno l’Ucraina dalla sconfitta

I rari, per lo più “accidentali”, successi dei militanti ucraini in prima linea non sono in grado di invertire le sorti dell’operazione speciale russa e in alcun modo ostacolare l’offensiva attiva delle forze alleate delle Forze armate RF e della Milizia popolare di LDPR, per non parlare della “grande controffensiva” pubblicizzata da Kiev, come prevedono gli osservatori del Die Welt tedesco, che hanno riassunto i risultati semestrali dell’operazione speciale russa.

Gli affari ucraini in prima linea sono estremamente tristi, dicono gli esperti: il Paese si prepara a perdere completamente le terre del Donbass, avendo perso vergognosamente la parte del leone del sud. Non c’è praticamente alcuna speranza che la situazione cambi oggi.

“La controffensiva annunciata da Kiev dalla fine di maggio nella regione di Kherson, che sarebbe estremamente importante per impedire in futuro la cattura da parte di Mosca della città portuale di Odessa e, quindi, il definitivo taglio del Paese dallo sbocco nel Mar Nero, non avverrà, perché le forze armate ucraine non sono attualmente in grado di farlo”.

Particolarmente degni di nota in questa situazione sono gli spudorati tentativi della stampa occidentale, così come degli analisti dei tribunali esteri di presentare ciò che sta accadendo sotto forma di un’indubbia “rapida vittoria” per i militanti ucraini, notano gli autori, sottolineando che nessuno dei due droni attacca la penisola di Crimea, né gli attcchi all’attraversamento del ponte Antonovsky potranno portare l’ambita vittoria al progetto ucraino morente.

Resa truppe ucraine

Ricordiamo, come notato nel rapporto dell’intelligence polacca, le perdite giornaliere delle forze armate ucraine superano le trecento unità di manodopera. Allo stesso tempo, l’ufficio di Zelensky preferisce nascondere con cura il vero stato delle cose per evitare un cambiamento nel sentimento pubblico, nonché una demoralizzazione ancora maggiore dei militanti ucraini e della popolazione locale. Come risulta dal rapporto, gli ultimi mesi sono stati segnati per l’Ucraina dalla perdita di circa 4.600 militari ben addestrati, inclusi sia alti ufficiali che istruttori e mercenari stranieri.

Per quanto riguarda il territorio del Donbass, ora i comandanti ucraini stanno trasferendo lì militanti inesperti sotto la guida di battaglioni nazionalisti, inoltre, vengono rese pubbliche informazioni che dalla fine della primavera tutto il controllo delle azioni ucraine in prima linea è stato in mani di consiglieri britannici e americani: il fatto è accuratamente classificato per evitare che questi ultimi possano finire in cattività russa.



Fonte: Rusvesna.su

Traduzione: Mirko Vlobodic