Diamante nel cielo”: Hezbollah lancia un nuovo missile contro Israele

Il lancio da parte di Hezbollah del missile Almas di fabbricazione iraniana – decodificato dall’ATGM israeliano Spike – è un importante sviluppo militare nel campo di battaglia settentrionale e una sorpresa sconcertante per Tel Aviv.

Il 25 gennaio, il movimento di resistenza libanese Hezbollah ha orchestrato un audace attacco contro il sito strategico israeliano di Jal al-Alam, utilizzando quello che sembrava essere un nuovo sistema missilistico che ha immediatamente catturato l’attenzione degli osservatori di guerra.

Come si vede in un video diffuso dalla divisione media di Hezbollah, il missile Almas di fabbricazione iraniana sembrava sollevarsi prima di puntare sul suo bersaglio con straordinaria chiarezza – grazie a una telecamera fissata sul proiettile stesso – suscitando un diffuso ronzio su questa “arma speciale”. le sue caratteristiche e capacità.



Fuoco in caduta libera”

L’Almas è un missile anti-corazza dotato della caratteristica caratteristica ” attacco dall’alto “. A differenza dei sistemi tradizionali come il TOW americano, il Russian Concourse o il Russian Kornet, che seguono una traiettoria rettilinea verso il bersaglio, quest’arma segue un percorso “indiretto”. Operando su una traiettoria ad arco, il missile sale ad un’altitudine specifica prima di scendere verso il bersaglio dall’alto.

Perché l’approccio top-down? I veicoli corazzati, compresi i carri armati, danno priorità a diversi spessori di armatura su diversi lati per bilanciare il peso e mantenere la mobilità. In genere, l’armatura è più spessa sul davanti, meno sui lati e ancora meno sul retro o sul tetto.

Ad esempio, l’armatura anteriore di un carro armato potrebbe essere da tre a quattro volte più spessa dell’armatura laterale. Di conseguenza, un proiettile ha bisogno di una carica esplosiva più piccola e più mirata per penetrare nel serbatoio, soprattutto dall’alto o dalla parte anteriore.

Il concetto di missili top-down non è nuovo e i recenti conflitti hanno visto un’impennata nel loro utilizzo. Nella seconda guerra del Nagorno-Karabakh tra Azerbaigian e Armenia, i missili anticarro israeliani Spike hanno devastato i veicoli armeni, integrati dai droni turchi Bayraktar che lanciavano proiettili dall’alto. Entrambe le armi raramente non riuscivano a rompere l’armatura dei carri armati armeni dell’era sovietica (principalmente carri armati T-72E e B).

Droni e dinamiche anticarro

Droni e dinamiche anticarro

Il campo di battaglia in Ucraina, va detto, è stato un’arena più ampia, geograficamente e temporalmente estesa per la sperimentazione di molteplici tipi diversi di queste munizioni.

Con l’aumento delle difese aeree su entrambi i lati, i droni armati più grandi come il Bayraktar e la sua controparte russa, l’Orion, furono messi da parte a favore dei quadricotteri più piccoli. Questi agili droni lanciano munizioni dall’aria o agiscono come missioni suicide, prendendo di mira i carri armati nei loro punti più deboli, vale a dire il tetto, i lati o la parte posteriore.

Notevoli armi anti-corazza, come il Javelin di fabbricazione statunitense o la britannica NLAW, inizialmente spostarono l’equilibrio ma in seguito cedettero alle convenzionali armi anti-corazza bidimensionali come lo Stugna ispirato a Kornet.

Diversi paesi vantano armi portatili con capacità di attacco dall’alto, tra cui la Red Arrow cinese e il Type 1 LMAT giapponese. In particolare, Israele possiede una gamma di tali armi, con il sistema Spike in testa al gruppo in varie dimensioni e gamme.

Il fattore di differenziazione risiede nella capacità dello Spike di utilizzare non solo la funzione ” spara e dimentica ” (F&F), in cui il missile si dirige autonomamente in base all’immagine del bersaglio, ma anche nella sua guida semiautomatica attraverso la linea di vista . Questa caratteristica distintiva è emersa anche in un recente razzo utilizzato dalla resistenza libanese in due attacchi , lasciando gli analisti a speculare sull’identità di quest’arma avanzata.

Eccellenza ingegneristica iraniana

Negli ultimi anni, l’Iran, alleato di Hezbollah, ha ottenuto notevoli progressi in vari settori della tecnologia militare, dimostrando abilità nei missili da crociera, nei droni e nei sistemi di difesa aerea. Un’aggiunta degna di nota a questo arsenale che vanta una funzione di attacco dall’alto è il missile Almas (Diamond), descritto come un clone dello Spike-MR.

Presentato inizialmente in un video del 2020, il Diamond ha fatto il suo debutto sulla scena globale con il drone armato di sorveglianza e ricognizione Ababil-3 , guadagnando attenzione alle mostre militari. Ciò che distingue quest’arma è la sua prontezza per l’esportazione, come risulta evidente dalle apparizioni non solo nelle vetrine militari iraniane ma anche nelle mostre di armi all’estero.

Lo schermo del dispositivo segnapunti degli Almas corrisponde allo schermo apparso in quello lanciato da Hezbollah, e l’immagine sfocata del dispositivo nel secondo video dell’attacco a Naqoura corrisponde alla forma dell’arma stessa, che è montata su un tre- base con gambe.

Un simile missile guidato anticarro iraniano, il Sadid-365 , che differisce dall’Almas in vari aspetti, è emerso in un video di prova lo scorso anno. Il secondo video del sito di Naqoura ha rivelato un cambiamento significativo nel comportamento post-lancio del razzo, passando da un sistema completamente guidato a un telaio di blocco, un allontanamento dal metodo di punteggio di Sadid.

Questo meccanismo di bloccaggio sembrava memorizzare l’immagine del bersaglio, regolandone la rotta in base alla forma del bersaglio piuttosto che a un punto e una direzione singolari, come osservato nel caso dell’Almas.

Nonostante la traiettoria ascendente del razzo nel primo video, il sensore del missile è rimasto fisso sul bersaglio. Questa operazione apparentemente complessa è facilitata dai missili top-down che impiegano un cercatore biassiale o ” gimbal “, simile al principio del giroscopio utilizzato per stabilizzare le telecamere per il movimento. Questa caratteristica consente al ricercatore del missile di mantenere la concentrazione sul bersaglio mentre il razzo sale, dirigendo lo scafo verso il bersaglio quando raggiunge una certa altitudine.

Scuotendo il fronte settentrionale

Ci sono tre principali implicazioni tattiche per l’utilizzo di questa nuova arma da parte di Hezbollah sul campo di battaglia contro le forze di occupazione israeliane:

Il primo è colpire le vulnerabilità del nemico: la capacità degli Alma di colpire dall’alto i carri armati e i veicoli israeliani sfrutta l’angolo più debole della loro armatura. Le gabbie installate sui carri armati israeliani possono offrire poca difesa contro tali munizioni, progettate principalmente per minacce più piccole come le munizioni sganciate dai quadricotteri.

Il secondo è sconfiggere i costosi sistemi di trofei israeliani: il sistema di difesa israeliano, “Trofeo” o ” Giacca a vento “, si rivela inefficace contro i proiettili provenienti dall’alto.

In terzo luogo, sta complicando la ricerca degli obiettivi da parte di Israele: lanciare il razzo da dietro barriere naturali, senza linea di vista diretta, rende quasi impossibile per le forze nemiche individuare i lanciatori o le loro aree di lancio. Ciò va oltre la lotta israeliana contro i missili diretti come il Kornet; l’Almas crea nuove angolazioni e possibilità che eludono i tradizionali calcoli di ricerca, rendendo superflue le vecchie tattiche di sparare e nascondersi.

Le conseguenze della divulgazione del missile Almas da parte di Hezbollah non si limitano solo alle implicazioni sul campo di battaglia dell’arma. Questa “rivelazione” tattica mette anche in guardia i vertici militari israeliani sulle potenziali insidie ​​di un conflitto allargato con il Libano .

Il costo del conflitto per Tel Aviv potrebbe aumentare in modo significativo se la resistenza adottasse questo metodo per colpire i veicoli militari e gli assembramenti del nemico. Le caratteristiche uniche dell’arma, inclusa la guida cablata attraverso il filo in fibra ottica, rendono inefficaci le contromisure tradizionali come il blocco.

Anche se l’esistenza degli Alma non altera di per sé la prospettiva strategica delle battaglie sul fronte settentrionale di Israele, essa integra le armi anti-corazzate di seconda generazione come i Konkurs. Ogni arma sul campo di battaglia svolge un ruolo specifico e la loro integrazione con tiratori e pianificatori strategici è cruciale per imporre la volontà di Hezbollah sull’entità occupante.

