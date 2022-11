Di fronte alle manovre degli Stati Uniti, la Russia minaccia di lasciare l’ONU per creare un’organizzazione parallela

di Ndam Njoya Nzomene .

Triste prospettiva: Mosca potrebbe considerare “ la creazione di una struttura diversa dall’ONU per dirimere le controversie internazionali in conformità con il diritto internazionale”, una logica conseguenza delle presunte frustrazioni subite dalla Russia. Frustrazioni che vanno dai negoziati della diplomazia americana per ottenere la revoca del diritto di veto alla Russia, a una riforma dello statuto dell’istituzione che porti all’esclusione della Russia . »

È una possibilità che fa venire i brividi lungo la schiena: la Russia si è spinta ai margini del concerto delle nazioni e assume logicamente la guida di un’altra organizzazione internazionale che dovrebbe logicamente riunire Stati che denunciano regolarmente il suprematismo americano o occidentale (Cina, Corea del Nord, Bielorussia , Venezuela, Cuba, Nicaragua, Salvador, Iran, Siria, Mali, ecc.…) e desiderosi di vivere una sovranità liberata dai tweet sullo sfondo dei diktat dei cantori del rispetto dei diritti umani e di altre condanne della cosiddetta “comunità internazionale”. In altre parole, un altro “concerto delle nazioni” capace di fissare la sua parte della “linea rossa” che l’altra, rimasta sotto il seno dell’ONU, non dovrebbe attraversare a rischio di far precipitare l’umanità in questa fatale Terza Guerra Mondiale. Una ipotesi che tenta tutti i paesi che si sentono attaccati dalle politiche sanzionatorie degli USA e dell’Occidente e che aderiscono ad organizzazioni come il BRICS o l’accordo di Shangai.

Eppure è un’idea formidabile che si dovrebbe far credere al mondo se la Russia metterà in atto la sua minaccia di trarre definitivamente conclusioni dalle frustrazioni a cui sono sottoposti i suoi diplomatici negli Stati Uniti, sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Infatti, in una lettera ” indirizzata ai 195 Stati membri delle Nazioni Unite in cui descriveva le sue difficoltà nell’ottenere i visti per i suoi diplomatici all’Onu ” a cui ha fatto eco il nostro collega Voltaire Net all’inizio di novembre, il Paese dello zar Pierre Le Grand riferisce delle manovre di Washington volta a impedire a molti dei suoi diplomatici di prendere parte ai lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ai lavori di alcune commissioni, nonostante una risoluzione (76/122 del 6 dicembre 2021) dell’Assemblea generale sugli obblighi degli Stati Uniti in questo riguardo.

Mosca ritiene che sia in violazione dei testi dell’organizzazione, in particolare quelli sull’accordo sulla sede, che Washington stia prendendo provvedimenti volti a limitare il numero dei diplomatici russi ai vari cenacoli dell’Onu.

A queste frustrazioni, a cui si aggiungono gli osservatori, l’espulsione dal territorio degli Stati Uniti, a fine febbraio-inizio marzo, di 12 diplomatici russi (membri della missione diplomatica russa presso l’ONU), nonché i negoziati – a l’iniziativa della diplomazia americana – ottenere dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il voto di una riforma della Carta dell’istituzione che porti all’esclusione della Russia o alla revoca del suo diritto di veto avrebbe indotto Mosca a considerare, secondo Voltaire Net, ” per creare una struttura diversa dall’ONU per la risoluzione delle controversie internazionali in conformità con il diritto internazionale “.

