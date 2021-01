Di cosa parlava la “signora con i biscotti”?







di Elena Pustovoitova,

Non importa quanto rumorosa la finale delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, dal cambio di cifre a Washington, non ci si dovrebbe aspettare cambiamenti drastici nella politica estera del Dipartimento di Stato.

Victoria Nuland lo ha affermato direttamente e, forse, anche direttamente. La stessa ex sottosegretario di Stato, la signora con i biscotti del Maidan di Kiev (distribuiva i biscotti ai manifestanti a Kiev), che, insieme alla lunga e nota odiatrice anti-russa Madeleine Albright, colei che ha equiparato il nostro Paese (la Russia) al “Bangladesh – solo missili”, forgia la politica estera per il nuovo presidente Biden. Ex ambasciatori e ministri degli esteri di Spagna, Germania e Svezia – più di due dozzine – si sono riuniti nel gruppo di Albright Stonebridg sotto l’ala della vecchia Madeleine. Per loro, Nuland non è altro che un Senior Advisor (consulente esperta). Cosa consiglia?

Il criterio per giudicare il suo consiglio sarà ben servito dalle previsioni degli analisti di Stratfor, i quali ritengono che l’economia statunitense, il cui PIL nel terzo trimestre dello scorso anno è sceso del 2,4%, rimarrà debole per un lungo periodo di tempo, e questo “minerà la capacità di Washington di esercitare un’influenza globale”. Ma sembra che questo non fermi in alcun modo Nuland. La rivista degli affari esteri, che ha regalato alla signora con i biscotti una decina di pagine, ha pubblicato il suo “programma per Biden”, se non integralmente, quindi senza tagli seri.

Una parte significativa del ragionamento dell’autore è un’espressione di nostalgia per il passato, quando nel 1991-1993 stabilì contatti con Eltsin e il suo governo presso l’ambasciata americana a Mosca, e poi lavorò per sei anni al Dipartimento di Stato.

Le stesse volte in cui il nostro paese (la Russia) era diviso in sfere di influenza da oligarchi criminali della politica e degli affari, che si raccoglievano attorno al primo presidente della Russia, e il Dipartimento di Stato americano insegnava loro a democratizzare, privatizzare, eleggere o non eleggere.

Ma poi c’è stato Putin, che “ha quindi violato i trattati sul controllo degli armamenti, il diritto internazionale, la sovranità dei suoi vicini e l’integrità delle elezioni negli Stati Uniti e in Europa, perché gli Stati Uniti e i loro alleati glielo hanno permesso”.

Non debole. È vero, al culmine del coronavirus negli Stati Uniti, e non tanto si vede e si sente in giro per il Campidoglio, ma questa è la rivista Council on Foreign Relations (CFR), che ci aiuta “a capire meglio il mondo e le scelte di politica estera che gli Stati Uniti devono affrontare. Stati e altri paesi “. La gratuità aiuta Nuland a comprendere l’assioma della Guerra Fredda della “necessità di una leadership continua degli Stati Uniti a livello presidenziale, allineamento con partner e alleati democratici e una determinazione condivisa a contenere e riflettere il comportamento pericoloso del Cremlino”.

Di qui ‘niente di nuovo? Inoltre, è roba vecchia. “Chiunque vinca queste elezioni presidenziali cercherà – e dovrebbe – dover affrontare di nuovo Putin. Il primo passo, tuttavia, deve essere quello di rafforzare la difesa globale e dura degli interessi di sicurezza degli Stati Uniti e dei loro alleati, ovunque ci sia la sfida di Mosca “, detto dalla Nuland. Considerando più di 800 basi militari statunitensi in tutto il mondo, bisogna capire che qualsiasi interesse russo al di fuori dei propri confini dovrebbe essere preso con ostilità dal nuovo presidente Biden.

L’obiettivo è “impedire a Putin di ripristinare la sfera di influenza della Russia nell’Europa orientale e di porre il veto alle misure di sicurezza (cioè la possibilità di aderire alla NATO) dei suoi vicini”.

Non è una novità e ci è stato chiaro da tempo. Ma anche all’interno dei nostri confini, risulta che dobbiamo molto a Nuland. Come lei crede, negli ultimi due decenni “il popolo russo ha costantemente e sempre più dimenticato i propri diritti: libertà di espressione e riunione, pluralismo politico, un processo equo e un’economia aperta”. Se questi sono gli stessi valori che l’ambasciata americana a Mosca ha instillato negli anni ’90 con l’aiuto di Nuland, lascia che li tenga per sé: sarebbero molto necessari a Washington in questi giorni, quando “la Grande America si trova di nuovo” calpestatando il proprio presidente e la volontà di 70 milioni di americani.

È chiaro che ci sono poche prospettive per discutere di persona con Nuland. Ma anche lasciare una bugia senza risposta non dovrebbe. Scrive: “20 anni di mancanza di investimenti nella modernizzazione della Russia possono essere associati solo a lui (Putin). Nel 2019, il PIL della Russia era anemico dell’1,3% … Strade, ferrovie, scuole, ospedali russi vengono distrutti. Cresce l’ansia tra i residenti, dal momento che gli investimenti promessi in infrastrutture non sono comparsi, le tasse e l’età pensionabile crescono … il 59% degli intervistati sostiene cambiamenti decisivi e drastici … il 47% è contrario all’estensione dei poteri di Putin “…

Quelli che ha intervistati, sfortunati, pagati dal Levada Center del Dipartimento di Stato americano.

La nuland quando distribuiva i biscotti sulla piazza di Maidan a Kiev (2014)

In 17 anni della sua esistenza, ha imparato bene a soddisfare le esigenze dei proprietari e a riunire intorno a sé coloro che votano per gli americani.

Ma la signora con i biscotti era ancora molto bloccata nei suoi cari anni novanta. Non ho avuto il tempo di rendermi conto che il PIL degli Stati Uniti ha raggiunto a malapena l’1,7% nel 2019. E nella prima metà del 2020, a causa della pandemia, il nostro PIL è sceso dell’8%, quello americano del 9%. Allora da dove vengono queste bolle di leadership?

Ecco l’ultima: “Putin ha sempre capito che la cintura di stati più democratici e prosperi intorno alla Russia è una sfida diretta alle sue politiche e il rischio di ricontaminare il suo stesso popolo con aspirazioni democratiche”. Cintura così prospera dice? Non considereremo un problema verificare: l’esempio degli Stati baltici impoveriti, avendo perso tutte le proprie infrastrutture industriali e mangiando dalla tavola di Bruxellesm? Questa la cintura? Nuland avvelenata con i biscotti, divenuta isterica in Ucraina? Forse la Georgia, che vive ancora i margini dell’autostrada militare georgiana e la Turchia, dove invia minerali e ferroleghe di cui la Russia non ha bisogno?

È chiaro: Nuland è un megafono fra i democratici che si fregano le mani. E continua a ripetere quello che dovremmo aspettarci da loro: “Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe condurre una campagna per rafforzare le società democratiche nella lotta contro i tentativi russi di interferire in libere elezioni, diffondere disinformazione, incitare contraddizioni sociali e condurre campagne di influenza politica” …

Pot la chiama il bollitore nero.

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, e in effetti tutti i quattro anni di permanenza di Trump alla Casa Bianca, hanno mostrato come la cosiddetta élite democratica degli Stati Uniti utilizzi Internet su larga scala e impunemente per mettere a tacere i suoi avversari e piantare completamente menzogne ​​anche nelle menti degli stessi americani.

Sarebbe ingenuo pensare che agisca in modo più diplomatico con la comunità internazionale. Solo un blocco completo degli strumenti dell’influenza psicotropa dei demo-top – Google, Amazon e altre società americane che dominano Internet oggi, e la loro estromissione dalla sfera di influenza delle risorse informative nazionali saranno in grado di fermare questa guerra dell’informazione, con l’aiuto della quale Washington può eleggere o rimuovere chiunque, non solo il proprio , il presidente.+

In realtà, questo è esattamente il programma di cui parla Victoria Nuland.



Fonti: stoletie.ru/rossiya New Front

Traduzione: Luciano Lago