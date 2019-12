Di cosa i media occidentali non parlano, versando solo fango. Alcuni fatti su Putin:

da Redazione





Per 12 anni, Putin ha aumentato il budget della Russia di 22 volte, le spese militari – 30 volte, il PIL – 12 volte (la Russia è passata dal 36 ° posto al mondo in termini di PIL al 6 ° posto). Aumento delle riserve di oro e valuta estera di 48 volte! Restituti 256 depositi di minerali alla giurisdizione russa (restano da restituire 3!).

Putin ha strappato gli accordi “liberali” più coercitivi di condivisione e privatizzazione della produzione di beni nella storia della Russia.

Ha nazionalizzato al 65% dell’industria petrolifera e al 95% quella del gas e in molti altri settori.

Ha sollevato l’industria e l’agricoltura (la Russia per 5 anni consecutivi si colloca al 2-3 ° posto nel mondo nelle esportazioni di grano, davanti agli Stati Uniti, che ora è al 4 ° posto).

Putin ha fatto crescere gli stipendi medi nel settore pubblico di 18,5 volte per Well, se fosse questa una cosa da poco: Putin (lui) ha fatto ridurre il calo demografico e l’estinzione della popolazione russa da 1,5 milioni di persone all’anno nel 1999 a 21 mila nel 2011, vale a dire. 71,5 volte, in 12 anni e le pensioni medie – aumentate di 14 volte.

Inoltre, Putin ha annullato l’accordo di Khasavyurt – con il quale ha difeso l’integrità della Russia, ha reso pubblica la quinta colonna delle ONG di marca USA e ha proibito ai deputati di avere conti all’estero, ha difeso la Siria dall’aggressione USA-Turco Saudita, ha fermato la guerra in Cecenia ed ha bloccato il tentativo degli USA di acquisire la Crimea e di installarci una base della NATO con missili puntati verso la Russia.

Putin con Bashar al-Assad, i difensori della integrità della Siria



Nota: Inoltre la Russia di Putin oggi ha fatto fallire il tentativo di Washington (e dei neocon statunitensi) di realizzare un Nuovo Ordine Mondiale dominato dagli USA in forma unilaterale.

Questo spiega la rabbia e gli sforzi degli anglosassoni di demonizzare la figura di Putin denominandolo il “nuovo zar”, il dittatore, il “nuovo Hitler”, ecc. ecc……



By Giuseppe Sorbello e Biljana Stojanovic (nota di Luciano Lago)