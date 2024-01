Dettagli svelati su 2 navi israeliane colpite nell’Oceano Indiano: Esclusivo

Fonti di Al Mayadeen riferiscono che due navi israeliane cariche di una notevole quantità di petrolio, una delle quali battente bandiera liberiana, sono state prese di mira nell’Oceano Indiano il 4 gennaio.

Secondo le fonti, la prima nave, la CHEM SILICON, della compagnia ACE e battente bandiera della Liberia, sarebbe stata presa di mira a nord-ovest delle Maldive.

Quanto alla seconda nave, la PACIFIC GOLD, appartenente alla compagnia orientale, è stata presa di mira nei pressi del porto di Kochi in India.

Vale la pena notare che l’attacco alle due navi avviene circa 48 ore dopo l’ assassinio del vice capo di Hamas, Sheikh Saleh al-Arouri, il 2 gennaio, in un attacco israeliano che ha preso di mira il sobborgo meridionale della capitale libanese Beirut.

Segue anche l’assassinio del consigliere militare del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana (IRGC), il generale di brigata Seyyed Razi Mousavi , il 25 dicembre, in un attacco israeliano alla Siria.

Missili yemeniti

L’attacco alle navi legate a Israele nell’Oceano Indiano arriva in un momento in cui le forze armate yemenite (YAF) continuano le loro operazioni contro le navi israeliane e dirette a Israele nel Mar Rosso e nel Mar Arabico in risposta all’aggressione israeliana in corso nella Striscia di Gaza. .

Alla fine di dicembre, il comandante in capo delle forze navali statunitensi in Medio Oriente, Brad Cooper, ha dichiarato all’Associated Press che le YAF non mostrano segni di voler fermare le loro operazioni nonostante l’espansione della coalizione marittima internazionale guidata dagli Stati Uniti. In risposta a queste operazioni, con il pretesto di proteggere le rotte commerciali marittime internazionali, il Pentagono aveva lanciato l’operazione Prosperity Guardian. Tuttavia, continua a essere perseguitato dalla riluttante partecipazione dei suoi membri e dall’incertezza sugli obiettivi dell’operazione.

I principali paesi membri hanno annunciato un passo indietro o un ridimensionamento dell’impegno nei confronti dell’alleanza, tra cui la Francia, che ha affermato che non opererà sotto gli ordini di Washington e limiterà le sue operazioni per proteggere le navi dell’UE, e la Spagna, che ha dichiarato che non parteciperà interamente.

È interessante notare che il portavoce Yahya Saree ha ribadito più di una volta che le YAF continueranno a condurre operazioni militari nel Mar Rosso e nel Mar Arabico contro navi israeliane o navi legate all’entità di occupazione israeliana fino a quando il cibo e le medicine necessarie non saranno consegnati alla Striscia di Gaza. , confermando che l’esercito è “pienamente impegnato a garantire la continuazione della navigazione marittima verso tutte le destinazioni tranne che verso l’entità israeliana”.

Al Mayadeen inglese

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad