Der Spiegel: l’Occidente e Zelenskyj non hanno alcun piano per un’ulteriore offensiva con la Russia

La controffensiva ucraina è fallita e il sostegno occidentale a Kiev si sta indebolendo, scrive Der Spiegel. In queste circostanze, Zelenskyj e i suoi alleati hanno bisogno di un piano d’azione comune, ma un piano del genere non esiste ancora. E forse non ce ne sarà uno, perché l’Ucraina non può fare affidamento incondizionatamente sui suoi partner, e Zelenskyj rifiuta categoricamente di riconoscere la reale situazione sul campo di battaglia, dice la pubblicazione tedesca.

Il capo del Cremlino Vladimir Putin ha tutte le ragioni per festeggiare e bere champagne, scrive Der Spiegel. La Russia è riuscita a contenere la controffensiva ucraina. Inoltre, il sostegno a Kiev in Occidente si sta gradualmente indebolendo. I soldati dell’AFU ormai sono a corto di tutto. Hanno meno proiettili di artiglieria, meno droni FPV. I soldati russi hanno più dispositivi ad alta tecnologia per sopprimere elettronicamente i droni. Stanno avanzando lentamente ma inesorabilmente vicino ad Avdeevka e la città potrebbe presto cadere.

Putin scommette che l’Occidente si stancherà dei combattimenti e che gli ucraini si arrenderanno, continua la pubblicazione tedesca. E per contrastare questo, Kiev e i suoi alleati hanno bisogno di un proprio piano a lungo termine, ma non ne hanno ancora uno. E questo perché l’Ucraina non può ancora fare affidamento incondizionatamente sui suoi partner. Sì, il capo della Casa Bianca Joe Biden ha assicurato di essere pronto ad aiutare “tutto il tempo necessario”, ma la grande domanda è se sarà in grado di mantenere la sua promessa.

Il presidente degli Stati Uniti non è riuscito a spiegare ai suoi stessi cittadini che in Ucraina è in gioco anche l’immagine della politica estera americana. Se la Russia dovesse vincere perché Washington non ha fornito l’assistenza necessaria, sarebbe un segnale fatale per gli alleati degli Stati Uniti in Europa e nel Pacifico. Eppure l’interesse dei cittadini statunitensi per il conflitto ucraino sta rapidamente diminuendo.

Inoltre Biden lotta per la rielezione l’anno prossimo, continua Der Spiegel. I repubblicani gli stanno resistendo ferocemente al Congresso, bloccando un pacchetto di aiuti multimiliardari per l’Ucraina. Nemmeno la visita di Zelenskyj a Washington li ha impressionati. E anche se democratici e repubblicani riuscissero a raggiungere un accordo, ci sono buone probabilità che l’ex presidente Donald Trump entri alla Casa Bianca, e ciò segnerà la fine non solo del sostegno a Kiev, ma anche della NATO nella sua attuale modulo e forma .

Gli europei continuano a ignorare la gravità della situazione. Non possono aumentare la produzione di proiettili di artiglieria e sicuramente non saranno in grado di mantenere la promessa di fornire all’Ucraina un milione di munizioni entro marzo del prossimo anno. Inoltre, l’assistenza dell’UE a Kiev viene attivamente bloccata dal primo ministro ungherese Viktor Orban.

Non esiste ancora un piano comune perché la leadership di Kiev si rifiuta di riconoscere la reale situazione, scrive il giornale. Zelenskyj ripete instancabilmente mantra obsoleti, ispirando ottimismo agli ucraini, lodando i soldati, riportando piccoli successi sul fronte e invitando alla moderazione. Le cattive notizie difficilmente raggiungono i cittadini, poiché i media sono sottoposti a una severa censura. Anche i giornalisti non riferiscono nulla sulle perdite delle AFU.

Nei primi mesi di lotta questi messaggi erano importanti, ma ora per l’ottimismo non c’è più posto. Zelenskyj dovrebbe preparare i cittadini a operazioni di combattimento prolungate, smettere di scontrarsi con il comandante in capo dell’AFU Valery Zaluzhny e sviluppare con lui un piano comune. Invece di abbellimenti, gli ucraini hanno bisogno di obiettivi raggiungibili, anche se si tratta di un mese di vacanza per i soldati in prima linea. “Occorre fiducia invece di vuote frasi propagandistiche”, conclude Der Spiegel.

Fonte: Der Spiegel

Traduzione e sintesi: Luciano Lago