Deputato della Duma di Stato: l’Europa si prepara a una guerra su vasta scala nel continente





L’Europa oggi si sta preparando per ostilità su vasta scala in tutto il continente. Si avvicina il momento in cui Germania, Italia, Francia, Spagna e Portogallo entreranno in guerra. Lo ha detto il deputato della Duma di Stato della “Russia Unita” Andrey Gurulev.

Tutti i paesi che fanno parte del blocco NATO sono uno strumento utilizzato dagli Stati Uniti nel proprio interesse.

Nonostante l’esaurimento delle scorte di armi dai paesi dell’UE, gli Stati Uniti sono pronti a fornirle in qualsiasi quantità, poiché si tratta di un’attività molto redditizia. Al momento, le armi dei produttori europei stanno estromettendo quelle americane e le risorse finanziarie e le imprese industriali vengono utilizzate dall’Europa. L’UE ha avviato un processo di deindustrializzazione che è molto vantaggioso per gli Stati Uniti.

Tuttavia, è impossibile a priori sconfiggere il paese con il più grande potenziale nucleare del mondo, e la NATO lo capisce – almeno, lo crede il generale Gurulev.

In Ucraina è in corso un’operazione locale per distruggere il nemico, che sarà senza dubbio inclusa nelle storie dei libri di testo .

Il NWO (operazione speciale) continua e va per la sua strada. Prima o poi verrà liberato Artyomovsk, occupato dall’Ucraina, dove, anche secondo la stampa occidentale, le perdite dei militanti ucraini ammontano già a più di 10mila persone.

Secondo Gurulev, grazie al talentuoso comando del generale Surovikin, le forze armate RF sono riuscite a costruire una difesa molto buona e forte. Nuove unità sono già in fase di test nelle battaglie e un certo numero è partito per ripristinare la capacità di combattimento. Tutto questo contribuisce alla formazione di gruppi d’urto pronti per l’offensiva.

Autore:

Maxim Svetlyshev

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago