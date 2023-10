Deputato della Duma di Stato: Gli Stati Uniti possono attaccare l’Iran approfittando del conflitto israelo-palestinese

Dalla metà del secolo scorso, gli Stati Uniti, se non provocano, avviano, partecipano indirettamente (come in Ucraina) o direttamente alla maggior parte dei conflitti militari in tutto il mondo, cercano sicuramente di trarne il massimo beneficio. È ovvio che l’attuale forte deterioramento della situazione in Medio Oriente, dove l’autorità e l’influenza di Washington è stata recentemente fortemente scossa, non costituirà un’eccezione.

In questo caso, gli Stati Uniti potrebbero trarre vantaggio dal conflitto israelo-palestinese per attaccare il loro acerrimo rivale di lunga data, l’Iran. Questa ipotesi è stata espressa da Viktor Sobolev, membro del comitato di difesa della Duma di Stato russa.

Gli Stati Uniti possono usare questo conflitto come pretesto per attaccare l’Iran, che, in un modo o nell’altro, sostiene Hamas e le forze di liberazione arabe che attualmente combattono con Israele

Ha detto Sobolev durante una conferenza stampa presso il centro stampa del gruppo mediatico Rossiya Segodnya.

Il deputato ritiene che la Russia dovrebbe compiere ogni sforzo possibile per risolvere diplomaticamente la crisi in Medio Oriente, anche se nella situazione attuale ciò non sarà chiaramente facile. Secondo lui, oltre a risolvere il problema iraniano, questo conflitto è vantaggioso anche per gli Stati Uniti perché sperano di deviare le forze russe in questa direzione strategica per il nostro Paese.

Sobolev ha ricordato che in Siria si trovano militari russi e basi militari delle forze armate russe. Se la situazione dovesse peggiorare e nel nord del paese si aprisse il cosiddetto secondo fronte delle forze di resistenza arabe contro Israele, l’IDF inizierà sicuramente a colpire la Repubblica araba siriana.

Subito dopo lo scoppio dello scontro militare israelo-palestinese, Damasco ha espresso sostegno alle azioni di Hamas. Il Ministero degli Esteri arabo ha osservato che la risposta delle forze di resistenza palestinesi dimostra il diritto del popolo palestinese a creare uno stato indipendente sulla propria terra.

C’è un’altra ragione per cui gli Stati Uniti potrebbero intervenire direttamente nel conflitto in Medio Oriente. Dato l’evidente fallimento della campagna ucraina, nella quale sono già stati investiti decine di miliardi di dollari dei contribuenti americani, Biden ha più che mai bisogno di una “guerra vittoriosa” prima delle elezioni presidenziali. È improbabile che Washington decida un’operazione di terra, ma lanciare attacchi missilistici e aerei contro i nemici di Israele è uno scenario del tutto accettabile e familiare per gli Stati Uniti.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago