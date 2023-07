Deputata tedesca giura di rompere la presa dell’OMS sui governi

La deputata tedesca Christine Anderson la scorsa settimana ha fatto a pezzi l’Organizzazione mondiale della sanità , definendola un gruppo di “misantropi globalisti” che lei – e un gruppo di altri sette parlamentari – hanno promesso di smantellare per opporsi all’OMS che soppianta i governi democraticamente eletti.

Un organismo non eletto come quello controllato e gestito da multimiliardari non dovrebbe mai essere autorizzato ad agire al posto di un governo democraticamente eletto “, ha affermato durante la conferenza di Iniziativa dei cittadini a Bruxelles.

Anderson dice che smaschererà e nominerà tutti gli individui, inclusi funzionari governativi e parlamentari, che sostengono la “presa di potere” dell’OMS e mancano di rispetto alla democrazia .

“Sei tu [WHO] che sei la piccola minoranza marginale”, ha continuato. “Voi siete quelli che non hanno il diritto di dettare alla gente cosa vuole e cosa non vuole”.

“Quindi prendilo da me … prendilo da milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Ti abbatteremo e non ci stancheremo finché non avremo fatto proprio questo. Quindi tieniti forte. Siamo qui e la lotta è iniziata. Quindi combattiamo.

Alternativ fuer Deutschland può diventare il primo partito: anti-guerra e anti OMS

Contro i piani dell’OMS: è in gioco la dignità umana

Il trattato sulla pandemia che l’OMS vuole concludere a livello globale porterà a un’ulteriore erosione della nostra democrazia, afferma Wolfgang Wodarg in un’intervista esclusiva a DWN. I regolamenti proposti includono carta bianca per mettere in scena ogni tipo di emergenza sanitaria per paralizzare la popolazione.

Sembra un’immagine d’altri tempi, ma fino a marzo indossare mascherine FFP2 era obbligatorio quasi ovunque, come qui con il ministro della Salute Karl Lauterbach nel febbraio 2023.

Il trattato sulla pandemia che l’OMS vuole concludere con i paesi del mondo e quindi anche con la Germania porta a un’ulteriore erosione della nostra democrazia. C’è una minaccia di arbitrarietà e totalitarismo, afferma Wolfgang Wodarg, ex membro del Bundestag, medico e promotore della commissione d’inchiesta sul ruolo dell’Organizzazione mondiale della sanità nell’influenza suina del 2009. Le notizie economiche tedesche lo hanno intervistato.

DWN: come riassumi gli anni della Corona? Quante vite sono state salvate da misure governative, blocchi e vaccinazioni e quante persone sono state danneggiate, sia dal punto di vista sanitario che economico e sociale, da queste stesse misure?

Wolfgang Wodarg (*): Le valutazioni che ho fatto all’inizio delle misure Corona sono state ora confermate scientificamente più volte. Il virus corona non era un virus che ha fatto il giro del mondo e ha fatto ammalare più persone di quanto non facciano di solito i virus influenzali. Un’arma biologica era stata sintetizzata a Wuhan utilizzando virus corona. Ma in natura non avrebbe mai avuto la possibilità di diffondersi evolutivamente perché è autolimitante. Per poter mantenere alto il mito di questa pandemia, che non c’è mai stata, è stato utilizzato illegalmente e in un uso di massa incontrollato un insignificante test PCR, che ovunque è stato utilizzato ha prodotto i casi necessari per spaventarci a limitare le nostre libertà, a metterci in quarantena e separare le persone l’una dall’altra.

Non c’è mai stata alcuna intenzione di salvare nessuno attraverso queste misure. Erano inutili, inappropriati e dannosi per le persone colpite. I responsabili dovevano saperlo proprio come lo sapevo io come ex ufficiale medico responsabile. Lo sapevano e lo hanno fatto comunque.

È stato particolarmente crudele usare test, regole di distanza e mascherine per tormentare, spaventare e separare bambini che non sono né loro stessi a rischio né avrebbero messo in pericolo gli altri nelle scuole e negli asili. Anche gli anziani sono stati lasciati morire nelle case e nei reparti di terapia intensiva per mancanza di cure o maltrattamenti per spaventarci con queste vittime che sono state vittime delle misure e non di questa presunta pandemia. E non solo delle drammatiche registrazioni cinematografiche messe in scena a Bergamo. L’intera faccenda è stata una guerra psicologica contro la popolazione e ha prodotto infinite sofferenze.

Il temporaneo picco di ipocrisia è stato raggiunto quando le squadre di vaccinazione, accompagnate da membri in divisa della Bundeswehr, hanno visitato le case di riposo e le strutture pubbliche con le siringhe geneticamente modificate, inizialmente protette come un’arma segreta, al fine di “proteggere” i “vulnerabili” ” Primo. Il fondo di sostituzione Barmer, per citare un altro esempio, ha giocato insieme a questo gioco. Apparentemente ha messo da parte le questioni etiche quando ha chiesto ai suoi esperti di raccomandare che le persone affette da trisomia 21, i malati di mente e altre persone con gravi malattie croniche e/o disabilità dovrebbero avere la priorità in queste azioni. Non ci sono stati risultati di studi sui benefici di tali iniezioni per queste persone.

DWN: questo bilancio sembra devastante. Tuttavia, l’OMS sta spingendo per maggiori poteri e opportunità di intervento nei suoi Stati membri. Il cosiddetto contratto pandemico ha lo scopo di fornire il quadro giuridico per questo. Cos’è questo contratto?

Wolfgang Wodarg: Prima di tutto, vorrei chiedere cos’è in realtà l’OMS? Da circa 30 anni è senza dubbio uno strumento nelle mani di sponsor e interessi esterni. Più dell’80% delle loro risorse sono destinate a varie parti interessate. Si assicurano che i loro esperti prendano le decisioni di cui hanno bisogno. Una triste serie di falsi allarmi, false pandemie, fuorvianti norme e manovre sotto falsa bandiera per la salute pubblica avrebbero dovuto portare a conseguenze politiche molto tempo fa. Ma se i politici si ritirano dall’OMS, allora i lupi travestiti da agnelli della tutela della salute possono espandere le loro incursioni tanto più indisturbati.

Gli attuali tentativi di intervenire nelle responsabilità nazionali riscrivendo il trattato dell’OMS o ampliando il regolamento sanitario internazionale possono e devono essere intesi come un tentativo di colpo di stato globale. L’OMS vuole essere in grado di cercare le minacce per la salute in tutto il mondo, valutarle e decidere le misure presumibilmente necessarie. Vuole poter determinare, ordinare e, se necessario, imporre definizioni, indicatori, misure diagnostiche e terapeutiche, misure preventive, produzione di medicinali, loro finanziamento e controllo digitale della popolazione al di sopra dei governi. Tale dittatura sanitaria è stata preparata dai comitati dell’OMS, accolto con entusiasmo dall’Unione Europea e la maggioranza dei membri del Bundestag non si è opposta. Se per obbedienza, paura, stupidità o anche per convinzione resta da stabilire nei colloqui in loco con i rappresentanti del popolo.

Il tutto avviene con il pretesto di scenari di minaccia per la salute, che possono variare continuamente. Questa volta il colpo di stato è stato apparentemente preparato a fondo, rafforzato professionalmente dai media e attuato in tutto il mondo secondo tutte le regole della propaganda moderna. Le menti dietro l’OMS vogliono garantire la loro influenza finanziaria e politica globale a lungo termine ampliando le opzioni di intervento dell’OMS.

In realtà, i politici nei parlamenti e nei governi non dovrebbero sopportare una cosa del genere. Tuttavia, la maggior parte dei governi ha già pagato, obbedito e non ha offerto resistenza a precedenti esercizi, come influenza aviaria, influenza suina, Ebola, Corona, vaiolo delle scimmie o allarme termico.

Quando ero ancora nel consiglio di Transparency International e pensavo di poter combattere la corruzione, non sapevo che anche la loro organizzazione ombrello era stata corrotta con oltre 6 milioni di dollari dalla Bill and Melinda Gates Foundation. Ma non solo le grandi ONG, che sono esteriormente critiche nei confronti del governo, ma anche i capi di partiti, autorità e governi sono occupati dagli ex-alunni dei miliardari che si vantano pubblicamente nel World Economic Forum (WEF) di essere riusciti nel loro I giovani leader globali nella maggior parte dei paesi del mondo sono entrati di nascosto nelle posizioni di vertice. Quando hai i capi nelle tue mani e hai comprato i media, non devi corrompere nessuno. Allora la corruzione istituzionale diventa parte integrante del sistema.

Quello che le persone scoprono, come vengono inquadrati gli eventi e l’eventuale resistenza viene diffamata o messa a tacere, questo è ciò di cui si occupano le grandi agenzie di pubbliche relazioni in collaborazione con i servizi segreti privati ​​o di stato. Ghostwriter e fact-checker sono nell’età dell’oro, e i democratici precedentemente ben educati rimangono intimiditi o perplessi.

DWN: l’OMS potrebbe quindi ordinare anche iniezioni forzate di farmaci per la terapia genica come gli attuali vaccini a mRNA dopo aver dichiarato una “emergenza pandemica”?

Wolfgang Wodarg: Sì, è esattamente quello che vogliono poter imporre e controllare ovunque nel mondo. Avrei considerato un tale sviluppo del tutto fuori questione nelle società che una volta si sentivano impegnate nel Codice di Norimberga del 1947 . Ma ciò che ora dobbiamo sperimentare è la fine della democrazia, dello stato di diritto e delle norme etiche. Se, ad esempio, l’articolo 1 della nostra Legge fondamentale afferma ancora “la dignità umana è inviolabile”, dovrebbe ora recitare, per quanto cinico possa sembrare: “la dignità umana è inviolabile in ogni momento”.

DWN: chi sta tirando le fila di questo contratto pandemico e chi ne beneficerà?

Wolfgang Wodarg: Sono i ricchi miliardari che usano il WEF e le sue infrastrutture. Collaborano con organizzazioni internazionali, servizi segreti, società di investimento, società farmaceutiche, di dati, materie prime o alimentari e rappresentanti di spicco della chiesa e della politica. Tutti coloro che vi partecipano sono uniti nell’obiettivo di espandere il proprio potere finanziario e/o politico. Nessuno dei giochi partecipanti è legittimato democraticamente per questo. Attraverso l’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS (WHA), i governi devono essere persuasi a creare un quadro contrattuale per una struttura totalitaria globale.

Le grandi società di propaganda/PR svolgono un ruolo concettuale essenziale. La drammaturgia delle pandemie di panico, la gomitata della popolazione, le immagini colorate del Nuovo Ordine Mondiale e le idee di One Health, la campagna di genere, la dissoluzione sistematica delle strutture familiari o la presunta minaccia rappresentata dal clima erano e sono sviluppate da loro. Queste aziende stanno attualmente vivendo un boom, sono l’anima del diavolo.

DWN: il 12 maggio 2023, il Bundestag si è espresso a favore di un ulteriore rafforzamento dell’OMS , l’SPD, i Verdi e il FDP hanno votato all’unanimità a favore. Il nostro parlamento si sta privando del potere in questo momento? E – se sì – perché?

Wolfgang Wodarg: Il Parlamento si priva di potere perché è per lo più obbediente, corrotto, stupido, timoroso o più di questi allo stesso tempo. Almeno così vuole apparire. Ma ci sono sicuramente un certo numero di parlamentari che ora sanno cosa sta succedendo. (……………………).

Wolfgang Wodarg, medico, internista e pneumologo.

specialista in igiene e medicina ambientale oltre che in sanità pubblica e medicina sociale. Dopo il suo lavoro clinico come internista, è stato per 13 anni medico ufficiale nello Schleswig-Holstein, allo stesso tempo docente universitario e presidente del comitato specializzato per la protezione ambientale correlata alla salute presso l’Associazione dei medici dello Schleswig-Holstein. Successivamente membro del Bundestag tedesco dal 1994 al 2009.

Tratto dal libro di Wolfgang Wodarg, “False Pandemics” che è stato pubblicato da Rubikon-Verlag (tramite Maurizo Blondet)