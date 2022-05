Deposito petrolifero di Makeevka (DNR) colpito da missile “Smerch”

L’esercito ucraino ha bombardato il deposito petrolifero di Makeevka utilizzando lanciarazzi multipli Smerch. Lo ha annunciato oggi l’ufficio di rappresentanza della Repubblica Popolare di Donetsk (DNR) presso il Centro Congiunto per il Controllo e il Coordinamento del regime di cessate il fuoco (JCCC):

“Secondo i dati puntualizzati dagli esperti militari del gruppo operativo della DNR JCCC, il bombardamento è stato effettuato dalle postazioni delle Forze Armate Ucraine situate nell’area del centro abitato di Oceretino utilizzando il sistema di lanciarazzi multiplo BM-30 “Smerch”.

Come riferisce l’Agenzia Stampa di Donetsk (DAN), il Ministero delle Situazioni d’Emergenza della Repubblica ha schierato l’intero quartier generale sull’area del deposito petrolifero.

Poco prima il quartier generale della Difesa Territoriale della DNR aveva informato che quattro cisterne della capacità di cinquemila tonnellate ciascuna avevano preso fuoco nel deposito petrolifero.

Secondo l’Agenzia Stampa di Donetsk, sul posto stanno lavorando diverse dozzine di vigili del fuoco. Ci sono almeno due grandi incendi e c’è la minaccia che il fuoco si diffonda ad altre cisterne.

Il bilancio delle vittime per il momento è di un morto e di dieci feriti. Come annunciato dal capo dell’amministrazione cittadina, Vladislav Klyucharov, in onda su Primo Canale:

“Alle 13:00 (secondo l’ora di Mosca – ndr), le vittime sono aumentate a 10 persone. Sei di loro si trovano ora in condizioni traumatiche, gli altri quattro sono nel nostro ambulatorio”.

A causa del fumo abbondante dovuto all’incendio il Ministero della Salute ha raccomandato ai residenti di Makeevka e di Donetsk di chiudere le finestre e di astenersi dall’uscire in strada.

Traduzione e sintesi di Eliseo Bertolasi