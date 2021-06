Depopolazione e vaccino mRNA. Il New York Times prevede una massiccia riduzione della popolazione

di Peter Koenig (*)

Sorprendentemente, il New York Times – 22 maggio 2021 – prevede una massiccia riduzione della popolazione nei prossimi decenni.

“Meno pianti di bambini.

Altre case abbandonate.

Verso la metà di questo secolo, quando le morti iniziano a superare le nascite, arriveranno cambiamenti difficili da immaginare».

“In tutto il mondo, i paesi stanno affrontando la stagnazione della popolazione e un calo della fertilità, un’inversione vertiginosa senza pari nella storia documentata che renderà le feste del primo compleanno uno spettacolo più raro dei funerali e le case vuote un pugno nell’occhio”.

E continua,

«In Italia stanno già chiudendo i reparti maternità. Le città fantasma stanno comparendo nel nord-est della Cina. Le università in Corea del Sud non riescono a trovare abbastanza studenti e in Germania centinaia di migliaia di proprietà sono state rase al suolo e i terreni sono stati trasformati in parchi”.

È tutto vero? Resta da verificare. Omissione?

In nessun momento l’articolo menziona la natura eugenista della deliberata riduzione della popolazione, in connessione con la covid plandemic, la campagna di vaccinazione forzata e per molti versi velenosa, con un non vaccino, ma invece un nuovo tipo di mRNA totalmente non testato ” terapia genica” che il CDC statunitense ha permesso di applicare come “misura di emergenza” in queste terribili circostanze di una pandemia, che in realtà manca di tutte le caratteristiche di una pandemia, ma deve essere pompata per farla apparire come una pandemia – con letteralmente quasi tutte le morti che compaiono per qualunque causa – anche gli incidenti stradali – possano essere – e “devono” essere classificate come morti per covid.

Negli Stati Uniti, gli ospedali vengono pagati US $ 13.000 per ogni paziente con diagnosi di covid e US $ 39.000 per ogni “paziente covid” messo su un ventilatore. All’inizio di quest’anno, i medici di New York sono giunti alla conclusione che oltre l’80% dei pazienti con ventilatore non sopravvive al ventilatore. .

Comunque sia – l’attuale “allentamento” delle restrizioni covid che stanno vivendo gli Stati Uniti e molti paesi europei, sta facendo emergere felicità, sorrisi, pensieri festosi e sentimenti allegri da parte della popolazione – nella ferma speranza che la pandemia sia finita. Questo potrebbe essere solo uno stratagemma e preludio a molto peggio a venire. Speriamo che questo sospetto sia sbagliato.

Sebbene non ci siano prove concrete, c’è questa sgradevole sensazione che con l’imminente caduta dell’emisfero nord, saremo colpiti da una “nuova” “variante” creata in laboratorio – molto più forte, che richiede un governo sempre più oppressivo e dittatoriale misure, vaccinazione più forzata con la terapia genetica che potrebbe influenzare il sistema neurologico dell’umanità. (Per ulteriori dettagli, vedere il vaccino Pfizer confermato per causare malattie neurodegenerative: studio ).

Il NYT fa di tutto per cercare di spiegare perché la popolazione mondiale va in recessione e in netto declino, senza mai menzionare il covid e la sua nefasta agenda mortale.

“Sebbene alcuni paesi continuino a vedere la loro popolazione crescere, specialmente in Africa, i tassi di fertilità stanno diminuendo quasi ovunque. I demografi ora prevedono che entro la seconda metà del secolo o forse prima, la popolazione globale entrerà per la prima volta in un declino sostenuto».

Perché il tasso di fertilità dovrebbe diminuire improvvisamente nei paesi “sviluppati”? Perché le persone si rendono conto che per salvare il pianeta, il mondo ha bisogno di meno, molto meno “mangiatori” e consumatori? – O meglio ha qualcosa a che fare con i falsi “vaccini” covid ampiamente coercitivi? – vedi il video del Dr. Mercola qui sotto.

Non è esattamente ciò che ha in mente il clan Gates-Rockefellers-Kissinger e altri ?

È per questo che le iniezioni di tipo mRNA – l’approvazione di emergenza del CDC come “terapia genica” – includono componenti anti-fertilità e sterilizzazione?

E – puoi immaginare – CDC ha recentemente raccomandato di somministrare questa “iniezione di terapia genica” non provata e non testata alle donne in gravidanza, quando mai prima e in nessun caso alle donne in gravidanza dovrebbero essere somministrati farmaci “sperimentali” non testati.

In effetti, il tasso di aborto delle donne incinte che ricevono l’inoculazione di tipo mRNA raggiunge il 30%, probabilmente notevolmente più alto se si prendono in considerazione i casi non segnalati. Ascolta il dottor Joseph Mercola .

C’è l’idea generale che covid non riguardi la salute o l’immunità, ma piuttosto lo spopolamento del mondo; un’agenda eugenista, se vuoi. Mike Whitney esprime una visione chiara in quale direzione sta andando questa inutile campagna di vaccinazione contro il covid. Nulla a che vedere con la tutela della salute delle persone. Al contrario. Si tratta di spopolamento. Queste due citazioni dicono tutto.

“Non c’è assolutamente bisogno di vaccini per estinguere la pandemia… Non si vaccinano le persone che non sono a rischio di una malattia. Inoltre, non hai intenzione di pianificare di vaccinare milioni di persone sane e in forma con un vaccino [sperimentale] che non è stato ampiamente testato su soggetti umani”. Dr. Mike Yeadon PhD , ex vicepresidente di Pfizer e capo scienziato per allergie e malattie respiratorie.

“Quello che sappiamo del coronavirus da 30 anni di esperienza è che un vaccino contro il coronavirus ha una particolarità unica, ovvero qualsiasi tentativo di realizzare il vaccino ha portato alla creazione di una classe di anticorpi che effettivamente fanno ammalare le persone vaccinate quando alla fine subiscono l’esposizione al virus selvaggio”. Robert F. Kennedy Jr .

Il NYT cita Frank Swiaczny , un demografo tedesco che è stato capo delle tendenze e analisi demografiche per le Nazioni Unite fino all’anno scorso:

“Un cambio di paradigma è necessario. I paesi devono imparare a convivere e ad adattarsi al declino [di una popolazione]”.

Per rafforzare questo cambio di paradigma – e farlo apparire – e convincere te, lettore, che questo è un normale fenomeno inarrestabile, il NYT prevede, o meglio ti spaventa, speculando/anticipando,

“Le ramificazioni e le risposte hanno già iniziato ad apparire, specialmente in Asia orientale ed Europa. Dall’Ungheria alla Cina, dalla Svezia al Giappone, i governi stanno lottando per bilanciare le richieste di una crescente corte di anziani con le esigenze dei giovani le cui decisioni più intime sulla gravidanza sono modellate da fattori sia positivi (maggiori opportunità di lavoro per le donne) che negativi (disuguaglianza di genere persistente e costo della vita elevato).”

Sappiamo che questo è un falso pretesto, ed è un argomento totalmente fabbricato per farti guardare dall’altra parte, quando entro due o tre anni potresti vedere una massiccia morte di persone molto al di sotto della media statistica dell’aspettativa di vita.

Sappiamo tutti che la disuguaglianza di genere persiste in occidente da almeno 2000 anni. E, mentre il costo della vita è aumentato costantemente nei primi 50 anni dopo la seconda guerra mondiale nei paesi industrializzati, negli ultimi due decenni è stato piuttosto stagnante. Al contrario, in alcuni casi – USA, Europa – si è manifestata una tendenza piuttosto deflazionistica. Un chiaro segnale sono i tassi di interesse negativi in ​​molti paesi industrializzati. Quindi, il NYT sta cercando di farti credere a ciò che non è – tutto per giustificare la loro “previsione” di una massiccia riduzione della popolazione; per farti abituare al diabolico piano covid – e forse per seminare solo un po ‘di paura.

Poiché i “vaxx” dell’mRNA sono sperimentali, non c’è storia sul fatto che il corpo sia in grado o meno di ripulirsi da effetti collaterali disastrosi, come la coagulazione del sangue, che porta a trombosi, potenziale paralisi e morte.

Le previsioni scientifiche sono che le iniezioni di tipo mRNA influenzano il genoma umano e molto probabilmente il corpo non si disintossica mai da nulla che influenzi il DNA.

Se questo presupposto è corretto, significa, in breve, che non sarai mai più lo stesso e che la tua salute potrebbe risentirne per il resto della tua vita. Questo è, senza dubbio, un crimine di genocidio di massa contro l’umanità. Coincide con le opinioni del Dr. Joseph Mercola – vedi sopra, così come il Dr. Sucharit Bhakdi sulla coagulazione del sangue e le disastrose conseguenze sulla salute, che portano a ictus cerebrali, paralisi e morte.

Allo stesso modo, Vaccine Impact del 23 maggio 2021 si riferisce a cinque rinomati medici, che discutono della trasmissione da coloro a cui è stato iniettato il vaccino mRNA a coloro che non sono stati vaccinati. Tutti questi scienziati concordano sul fatto che, a meno che non ci si renda conto che questi vaccini sono progettati come armi biologiche allo scopo di ridurre la popolazione mondiale, non si capirà mai completamente cosa sono in grado di fare queste iniezioni della Big Pharma e come adottare misure per proteggersi.

Il NYT ci prepara gentilmente a questo crimine, definendo questo prossimo “spopolamento” un fenomeno naturale, a causa di una svolta demografica – che è prevedibile a causa del nostro “stile di vita abbondante” occidentale, e a causa del cambiamento climatico causato dall’uomo ( me -culpa, mea-culpa ) , con conseguente riduzione dei raccolti – carestia – nel mondo in via di sviluppo, o Global South.

“Questa è una guerra mondiale intenzionale contro il sangue umano”, secondo il dottor Sherri Tenpenny e il premio Nobel, il dottor Luc Montagnier , così come il dottor Mike Yeadon , ex vicepresidente Pfizer e capo della Pfizer Science – e altri.

“Le iniezioni uccideranno e non smetteranno mai di uccidere”.

Il Dr. Montagnier, tra i migliori virologi al mondo, prevede una riduzione drastica dell’aspettativa di vita di molti di coloro che hanno preso il “vaccino mortale”.

Vedi gli ultimi dati ufficiali di morti e feriti da vaccino per l’UE (da fine dicembre 2020 al 22 maggio 2021)

Ci sono ragioni e cause sia mediche che economiche per una popolazione mondiale drastica di cui il NYT ci mette in guardia.

Perché dovrebbero farlo?

Per prepararci a uno dei crimini più orrendi della recente storia umana: inventare (che significa creato dall’uomo) un invincibile virus corona.

Dopo una decisione del World Economic Forum (WEF), nel gennaio 2020, l’OMS ha chiamato il virus nel gennaio 2020 primo SARS-CoV-2 – dal nome del virus SARS che ha colpito la Cina dal 2002-2003, quindi, poche settimane dopo, L’OMS ha ribattezzato questa “bestia” invisibile – strumento per fabbricare la paura – Covid-19.

L’improvviso shock di essere esposti a un’epidemia mondiale con pandemia (secondo i nuovi criteri improvvisi dell’OMS), ha creato una paura-pandemia in base alla quale le persone sono vulnerabili e accettano tutto, quasi nella speranza che il pericolo mortale scompaia.

Quindi, anche una decisione del WEF, l’OMS ha dichiarato questa malattia in realtà minore l’11 marzo 2020 come una pandemia, quando in tutto il mondo, secondo le statistiche dell’OMS, solo 44.279 casi positivi e 1440 decessi al di fuori della Cina . La paura aumentò e la “Dottrina Shock” funzionò. Tutti i 193 paesi membri delle Nazioni Unite hanno accettato il blocco totale di metà marzo 2020, e questo senza una giustificazione medica.

“The Shock Doctrine” (2007), di Naomi Klein, che descrive come il capitalismo dei disastri sfrutta le situazioni di shock, naturali o provocate dall’uomo, per implementare nuove regole e regolamenti, che altrimenti non sarebbero stati prontamente accettati.

Un altro esempio è l’US Patriot Act che è stato per anni in preparazione, molto prima dell’11 settembre; aspettando solo che una catastrofe – vale a dire l’11 settembre – venga affrettata e accettata dal Congresso degli Stati Uniti. Ha tolto circa l’80% delle libertà alle persone e ha convertito le leggi della terra quasi in una legge marziale permanente – ed è ancora applicabile oggi, anche con alcune comode aggiunte per l’élite finanziaria regnante.

Immaginare! Tutti i 193 paesi membri delle Nazioni Unite contemporaneamente: un’impossibilità epidemiologica. Eppure, le persone in tutto il mondo hanno accettato la nuova regola – che alla fine ha distrutto l’economia mondiale, l’ha decimata al punto che le piccole e medie imprese sono state letteralmente spazzate via, mettendo le persone senza lavoro in strada, difendendo mezzi di sopravvivenza, aumentando i tassi di povertà esponenzialmente mondiale.

Disoccupazione e carestia sono salite alle stelle.

La conseguenza, soprattutto nel Sud del mondo, la disperazione, la sofferenza per l’essere senza riparo, senza cibo, che spesso portano al suicidio e se non alla morte di fame. Tuttavia, quei pochi miliardari in cima, che fingono presto di governare l’One World Order, hanno aumentato la loro fortuna combinata in pochi mesi di circa 200 miliardi di dollari.

Previsioni della FAO e WFP

Il World Food Program – WFP ha stimato che la popolazione totale che soffre di carestia acuta sarà di oltre un quarto di miliardo (265 milioni) entro la fine del 2020, di cui circa la metà sono legate al covid – e in costante aumento. ” Questi nuovi numeri mostrano la portata della catastrofe che stiamo affrontando”, afferma il WFP. Molti di loro non sopravviveranno, ma non si conoscono cifre precise. Col passare del tempo, diventeranno catastrofici, causando centinaia di migliaia di morti. Questo è il risultato altamente criminale della diabolica sovracabala che ha inventato l’Agenda ID2020, l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il Grande Reset – un crimine mondiale che induce sofferenze in particolare per i già poveri e vulnerabili.

Secondo il Dr. Sucharit Bhakdi, microbiologo tedesco, e come riportato su The New American il 16 aprile 2021 in un articolo intitolato “Covid Shots to Decimate the World Population”.

Il dottor Bhakdi avverte che l’isteria COVID è basata su bugie e che i “vaccini” COVID, in particolare il tipo mRNA, sono destinati a causare una catastrofe globale e una possibile decimazione della popolazione umana.

Iniziando, il Dr. Bhakdi spiega che il test PCR è stato abusato per produrre paura in un modo non scientifico.

Successivamente, spiega cosa faranno i vaccini mRNA al corpo umano.

Tra le altre preoccupazioni, si aspetta una massiccia coagulazione del sangue mortale [già in atto] e risposte del sistema immunitario che distruggeranno il corpo umano.

Infine, Bhakdi, che ha avvertito dell’imminente “sventura” durante un’intervista di Fox News diventata virale, chiede procedimenti penali nei confronti delle persone responsabili e l’immediato arresto di questo esperimento globale.

Ciò fornisce alcune informazioni di base per l’articolo del NYT – sfondo che ovviamente il New York Times non menziona. Sembra che la preoccupazione del Times sia soprattutto avvertire e preparare le persone su ciò che potrebbe accadere, ma anche diffondere più paura, rendere le persone più vulnerabili, più deboli, abbattendo ulteriormente il sistema di autodifesa umano. Il tipo di linguaggio applicato dal pezzo del NYT, lascia un lettore innocente indifeso, nel timore di “cedere a qualunque cosa accada”. Proprio quello che vogliono

Una prospettiva positiva

Tuttavia, c’è speranza. L’articolo del NYT non menziona “Speranza”. Il modo migliore per l’umanità di rispondere alla situazione planetaria del Covid è resistere collettivamente con tutti i mezzi alla vaccinazione e opporsi attivamente alla digitalizzazione dei dati personali e del denaro.

In questo modo resisti all’essere preso dall’Intelligenza Artificiale – essere schiavizzato da una super élite finanziaria

Abbiamo chiaramente il potere in noi di superare questa tirannia diabolica che aleggia su di noi – quasi in tutto il mondo senza colpa. Si tratta di credere in noi stessi, nella forza del pensiero collettivo positivo e amorevole – e nel potere della solidarietà.

*Peter Koenig è un analista geopolitico ed ex economista senior presso la Banca mondiale e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dove ha lavorato per oltre 30 anni su acqua e ambiente in tutto il mondo. Insegna presso università negli Stati Uniti, in Europa e in Sud America. Scrive regolarmente per riviste online ed è autore di Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; e co-autrice del libro di Cynthia McKinney “When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis” ( Clarity Press – 1 novembre 2020)

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago