Democratici e principali media americani e occidentali barricano Soros e lo difendono a spada tratta

da Redazione

Democratici, globalisti e principali media americani ed occidentali insistono sul fatto che i racconti dell’influenza perniciosa di George Soros sulla politica americana siano solo teorie cospirative dei conservatori. Tuttavia, gli americani incriminati dai pubblici ministeri, la cui campagna di elezione è stata finanziata da Soros, possono dire il contrario

Ad esempio, il caso di due residenti in California accusati di “crimini d’odio” perché hanno dipinto le parole “Black Lives Matter” davanti al tribunale della contea di Contra Costa il giorno dell’Indipendenza.

Il caso è stato trattato da Nicole Anderson e David Nelson come avvocato Diana Becton, che ha descritto il movimento Black Life Matter come “un’importante missione per i diritti umani che merita tutta la nostra attenzione” e insiste sul fatto che “dobbiamo combattere la causa principale e gli effetti collaterali del razzismo sistemico in il nostro Paese”.

In precedenza, Becton è stato giudice, non aveva esperienza come procuratore ed è stato plagiato. Nel 2018, è stata eletta [alla carica di procuratore] in gran parte per causa del fatto che Soros ha investito $ 275 mila nella sua campagna elettorale.



Prima di rivolgere gli occhi alla politica,questo personaggio controverso, il più grande sponsor del partito democratico, nato in Ungheria, è diventato indecentemente ricco grazie alla speculazione monetaria. Oltre a finanziare vari candidati democratici alle elezioni statali e congressuali, Soros ha investito molto nelle elezioni locali, dove i suoi soldi avrebbero potuto avere un impatto molto maggiore sul risultato.

Era particolarmente interessato ai procuratori distrettuali, che negli Stati Uniti prendono tutte le decisioni relative alle azioni penali a livello locale. Secondo il Los Angeles Times, nel 2018, Soros ha investito oltre 2,7 milioni di dollari nell’elezione di procuratori distrettuali in California. Ciò si aggiunge agli oltre $ 16 milioni spesi dal 2014 nelle 17 elezioni dei procuratori distrettuali, di cui 13 candidati hanno vinto.+

Uno di questi candidati è Kim Gardner, che è procuratore distrettuale a St. Louis, Missouri dal 2017. Ha rimborsato Soros quasi immediatamente, svolgendo un ruolo chiave nella causa contro il governatore repubblicano Eric Greitens, che è stato accusato di presunte interferenze con la privacy. Alla fine il caso è andato in pezzi, ma l’obiettivo è stato raggiunto – Greitens si è dimesso.

Con questo in mente, non dovrebbe sorprendere nessuno che i procuratori distrettuali abbiano liberato tutti i detenuti durante i disordini scoppiati a fine maggio, provocati dall’omicidio di George Floyd. I disordini hanno causato la morte del capitano della polizia in pensione David Dorn.

Come non sorprende, Gardner sta attualmente cercando un modo per denunciare Mark e Patricia McCloskey, una coppia di St. Louis che ha difeso la proprietà il mese scorso con le armi da fuoco in mano dopo che una folla di manifestanti “pacifici”, del movimento “La vita dei neri conta”, ha rotto le porte della proprietà privata in cui vivono i comiugi..

Mark e Patricia Mc Closkey si difendono dall’assalto dei neri

La coppia di McCloskey è già stata marchiata nei social network, chiamandoli razzisti per aver osato proteggere le loro proprietà da una folla arrabbiata che li ha minacciati di violenza. E a causa del fatto che all’esterno si svolgono costantemente proteste aggressive, la coppia ha persino dovuto martellare le assi delle finestre di casa. Il fatto che Mark sia un avvocato che si occupa degli affari delle vittime dell’arbitrarietà della polizia aggiunge un’ironia speciale a ciò che sta accadendo. Ma per Gardner, ovviamente, tutto ciò non ha importanza: l’importante è seguire la rotta impostata.

Un altro procuratore distrettuale sponsorizzato da Soros è Kim Fox della Contea di Cook, Illinois. La fama scandalosa le è stata portata da un tentativo di proteggere l’attore Jussi Smollett, che nel febbraio 2019 ha organizzato la sua difesa da un attacco di odio contro lui stesso. Nonostante Fox abbia rifiutato le accuse, il caso Smollett è ora gestito da un procuratore speciale.

Ma anche i democratici che hanno vinto le elezioni, a cui Soros non ha messo la mano, hanno appoggiato la sua idea di “riforma della giustizia penale”. Sembrerebbe nobile, ma in generale la riforma si riduce a rifiutare di perseguire la maggior parte dei minori che hanno commesso reati in nome della “giustizia razziale”.

Per anni, i democratici hanno negato l’impatto dei grandi soldi dei finanzieri sulla politica. Tuttavia, dopo che Soros fu apertamente coinvolto nel processo, tale retorica è divenuta improvvisamente nulla.

Ogni volta che qualcuno balbetta su qualcosa del genere, i democratici danno la colpa di tutto a “teorie della cospirazione della destra” e persino all’antisemitismo, sebbene il governo israeliano non sia d’accordo.

Tuttavia, per confermare è sufficiente esaminare i procedimenti giudiziari selettivi, che sono alla base del tentativo di guadagnare punti sulla questione razziale e il desiderio di mostrare agli americani che alcune persone sono davvero al di sopra della legge.

Neboisha Malich

Fonte: RT

Traduzione: Sergei Leonov