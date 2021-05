Delle grandi nazioni (e delle piccole)





di José Javier Esparza

Ciò che rende grandi le nazioni non è l’intelligenza dei loro cittadini, né la loro capacità di creare ricchezza, né la bellezza del loro patrimonio, né l’arte di vivere, né l’importanza della loro storia, nemmeno il loro arsenale militare. Va tutto bene, certo, ma non è il fattore decisivo. In termini politici reali, ciò che rende grande una nazione è la sua determinazione a sopravvivere nel tempo, generazione dopo generazione, e a farlo come comunità politica libera, cioè senza che nessuno dall’esterno imponga il proprio interesse su di essa.

Il termine “sovranità” significa etimologicamente questo: quello che è prima di tutto. Pertanto, una nazione è sovrana quando non ne ha altre al di sopra di essa, cioè quando nessun altro le impone le sue decisioni.

Naturalmente il compito di mantenere la sovranità non è mai facile, in primo luogo perché là fuori ci sono altri agenti che possono competere e, inoltre, perché all’interno della nazione stessa coesistono interessi particolari (territoriali, economici, ecc.) Che possono contravvenire all’interesse generale. Per questo, per mantenere l’interesse generale “soprattutto”, le comunità politiche sono dotate di apparati amministrativi chiamati Stati, e questi, a loro volta, tendono a dotarsi di strutture permanenti volte a garantire la sopravvivenza dell’insieme. Di queste strutture, le più evidenti (e necessarie) sono quella militare e quella diplomatica: la prima, perché impedisce ogni attacco esterno e garantisce la pace interna; la seconda, perché organizza la sopravvivenza della nazione nel suo rapporto ora conflittuale, ora pacifico,

Una nazione può permettersi variazioni importanti nella sua struttura interna: nel suo modo di organizzare il territorio, nel suo modo di strutturare l’economia, nella mappa dei diritti dei cittadini … Tuttavia, ciò che caratterizza le grandi nazioni è che queste altre strutture , l’esercito e il diplomatico cambiano a malapena nel tempo, perché generalmente rispondono a sfide materiali oggettive: le risorse che hai e quelle che ti mancano, la tua posizione geografica, la qualità del tuo vicino, ecc. Tutte queste cose determinano il quadro in cui devi far sopravvivere la tua nazione. Poiché questo quadro è quasi sempre immutabile, anche le decisioni politiche per governarlo sono generalmente costanti.



La politica estera americana o russa, ad esempio, è cambiata a malapena nei secoli. Il caso russo è esemplare, perché le loro linee politiche sono rimaste praticamente immutate, lo stesso con gli zar come con i comunisti e dopo. Dopotutto, non scegli i tuoi nemici, ma spesso loro scelgono te, così come non scegli dove ti trovi sul pianeta. Ecco perché il prestigio politico delle grandi nazioni finisce solitamente per essere sempre depositato nei loro servizi statali: gli eserciti, il corpo diplomatico, i servizi di informazione, ecc. Proprio perché sono loro che mantengono la continuità dell’interesse nazionale al di sopra dei mutamenti politici interni.

A questo punto, se hai avuto la pazienza di arrivare qui, potresti chiederti: “Perché quest’uomo mi sta dicendo tutte queste verità?” Ma è esattamente di questo che si tratta.

Migranti Marocco

La Spagna ha perso di vista da tempo tutte queste cose ovvie, che sono l’alfabeto della politica (della politica reale, non della politica del corral). La Spagna ha ceduto da tempo a qualcun altro quelle risorse essenziali per la nostra sopravvivenza come potenza nazionale. Da molto tempo non abbiamo una politica estera diversa da quella imposta da un’Unione europea, che a sua volta ha una palpabile mancanza di politica estera. Per molto tempo non abbiamo avuto altra politica militare se non quella fissata dalla NATO, i cui criteri generali corrispondono solo in parte al nostro interesse nazionale. Quanto ai nostri servizi allo Stato, è evidente la loro subordinazione ai giochi di potere interni al Paese, che sono invariabilmente giochi di dribbling brevissimi. Tutto ciò era ovvio, in effetti, molto tempo fa, ma nessuno gli dava importanza.



Alla fine, L ‘”Europa” ci proteggeva e, in ultima analisi, c’erano sempre i soldi per coprire le crepe nel muro con le bollette. E così è stato fino a quando, alla porta accanto, un vicino scomodo è venuto a svegliarci da questo sogno flaccido e infantile della non-storia. Come è possibile ?, si è chiesto qualcuno. La risposta è semplice: è stato possibile perché la Spagna ha dimenticato ogni concetto -evidente- di interesse nazionale. E come non dimenticarlo, se anche l’idea stessa della Spagna come nazione è insopportabile per la maggior parte dei nostri politici? La risposta è semplice: è stato possibile perché la Spagna ha dimenticato ogni – ovvio – concetto di interesse nazionale. E come non dimenticarlo, se anche l’idea stessa della Spagna come nazione è insopportabile per la maggior parte dei nostri politici? La risposta è semplice: è stato possibile perché la Spagna ha dimenticato ogni concetto -evidente- di interesse nazionale. E come non dimenticarlo, se anche l’idea stessa della Spagna come nazione è insopportabile per la maggior parte dei nostri politici?

Nessuna nazione è grande per sempre, né è piccola. Una piccola nazione, non importa quanto povera la sua storia e quanto siano scarse le sue risorse, può diventare grande se dispiega abbastanza energia per sostenere un progetto nel tempo, se è dotata di élite efficienti, se imbarca tutti i suoi cittadini in un sentimento di servizio al bene comune. Al contrario, una grande nazione, per quanto brillante sia la sua storia e per quanto grandi siano le sue risorse, può diventare piccola, persino scomparire, se rinuncia all’imperativo essenziale di mantenersi nel tempo, se la mediocrità si impadronisce delle sue élite, se le sue Nazionali cessare di sapere perché convivono, se si spegne il concetto stesso di bene comune a vantaggio degli interessi privati. Oggi la Spagna è già entrata in questo secondo gruppo. Il Marocco ci ha insegnato questo.

Puoi uscire di qui? Si, come no. Ma c’è un solo modo: recuperare il concetto di interesse nazionale, richiamare tutti quei punti evidenti. Ed è difficile sapere se chi comanda in Spagna è in grado di farlo. In caso contrario, sarebbe possibile solo augurarsi che gli stessi spagnoli rovesceranno le loro élite per garantire la sopravvivenza della loro nazione.

Fonte: El Manifiesto

Traduzione: Luciano Lago