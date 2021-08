Decifrare il golpe della tessera sanitaria e la strategia della casta globalizzata

di Eric Verhaeghe.

La sequenza che Emmanuel Macron ha aperto il 12 luglio, annunciando l’istituzione di un pass sanitario, che non è sfuggito a nessuno, ha dato il via a una strategia più o meno concertata della casta globalizzata per generalizzare questo strumento e accelerare la campagna di vaccinazione. Misuriamo gli effetti ogni giorno, con movimenti di protesta che crescono. Offriamo qui una lettura globale di questi eventi, con una decifrazione della strategia messa in atto da Emmanuel Macron in questo set. Prevediamo il suo imminente fallimento e la sua sostituzione con la drammatizzazione del clima e del riscaldamento globale.

Il pass sanitario è apparso estemporaneo nel panorama, il 12 luglio, durante un discorso molto autoritario di Emmanuel Macron. Sulla scia di questo intervento televisivo, diversi paesi industrializzati (fra cui l’Italia di Draghi, N.d.R.) si sono uniti al movimento annunciando da parte loro l’istituzione di un lasciapassare sanitario, le cui intenzioni iniziali erano identiche: incoraggiare la vaccinazione discriminando i non vaccinati, in attesa di un obbligo di vaccinazione.

Possiamo interrogarci su questo improvviso richiamo, soprattutto europeo, al lasciapassare sanitario. È una strategia concertata? Si tratta di svelare un’agenda nascosta? O questi sono stati tentativi casuali?

Propongo qui una lettura ipotetica degli eventi, che ovviamente invita ciascuno a formarsi una propria opinione.

Il pass sanitario e l’agenda nascosta di Emmanuel Macron

Dal nostro punto di vista, per decifrare la sequenza estiva, dobbiamo comprendere l’agenda nascosta di Emmanuel Macron.

Da alcuni mesi è evidente che la posizione del presidente è sempre più delicata agli occhi dell’opinione pubblica. La sua legittimità elettorale non è mai stata molto ampia, ma il suo stile personale ha progressivamente incrinato gran parte della sua debole base. Il gruppo LREM all’Assemblea ha perso la maggioranza assoluta e la casta al potere ha messo alla prova vari candidati, come quello di Xavier Bertrand o Édouard Philippe, per evitare una disfatta nel 2022.

Di fronte a queste minacce, Emmanuel Macron è condannato a lanciarsi in avanti. Da questo punto di vista, il pass sanitario era una scommessa rischiosa, che gli ha permesso di raggiungere diversi obiettivi:

fedele alle “lezioni” di Nicolas Sarkozy, la tessera sanitaria divide l’opinione prima delle elezioni e consente quindi di unire una maggioranza attorno a un obiettivo (in questo caso l’obbligo di vaccinazione),

il tema della salute permette di scacciare i temi che infastidiscono, come la riforma delle pensioni, di cui non si parla più, o come la riduzione dei disavanzi pubblici;

allo stesso tempo, Emmanuel Macron ha cercato di mettersi alla guida di un movimento internazionale in grado di restituirgli lo status di leader europeo del futuro, una posizione che potrebbe sempre essere utile per “ricollocarsi” nel 2022, se dovesse ottenere la propria successione.

Vediamo come qui il pass della salute è diventato una sorta di scommessa centrale nella strategia di Macron. Ma… è una scommessa rischiosa in quanto la frattura scelta per raccogliere il suo sostegno appare brutale e sproporzionata.

Rivolta contro il pass sanitario

Il prevedibile fallimento della tessera sanitaria

Abbiamo già insistito su quello che ci sembra un grosso errore di calcolo da parte del presidente. . In effetti, la strategia del pass sanitario non ha possibilità di successo se non è rapida e poco contestata.

In pratica, Emmanuel Macron ha sottovalutato la capacità delle opposizioni di mobilitarsi durevolmente contro il suo progetto. Questa capacità è stata oscurata dai media negli ordini che hanno dato e la sensazione, con i governi partner allineati, che la questione fosse già in tasca.

Ma abbastanza rapidamente, l’istituzione di una tessera sanitaria, soprattutto in Europa, è diventata più complicata del previsto. È il caso dell’Italia, ad esempio, ma anche del Regno Unito . Altri paesi come la Repubblica Ceca, la Danimarca o il Belgio, hanno deciso di non adottarla.

Nel tempo, queste misure dovrebbero avere un forte effetto di logoramento sulla popolazione, compresa quella dei vaccinati: calo del giro d’affari dei commercianti, forti tensioni nella società, credibilità variabile della minaccia sanitaria che indebolisce politicamente la legittimità governi e continue epidemie dovute a vaccini inefficaci .

Se, politicamente, Emmanuel Macron è ora in una “siringa” dalla quale non può più uscire se non attraverso una pericolosa deriva autoritaria del suo protagonismo, possiamo vedere che la giustificazione del pass sanitario avrà solo poco tempo, incontrando una resistenza sempre più rapida da parte delle popolazioni.

Per la casta globalizzata, queste resistenze popolari suonano come l’hallali della guerra lampo guidata da Emmanuel Macron.

Macron alle strette

Dal terrore sanitario al terrore ecologico

Di fronte a questa mancanza di respiro, gran parte della casta globalizzata preferisce ora scommettere sull’emergenza ecologica per giustificare le restrizioni alle libertà e la ripresa dell’opinione pubblica. Lo ha annunciato esplicitamente il premier belga.

Non sorprende che l’IPCC abbia pubblicato un rapporto allarmista con obiettivi a breve termine . Gli assi del dibattito sono ora posti in modo che l’emergenza sanitaria, di cui l’opinione pubblica si è stancata e in cui non crede più, ceda il passo all’emergenza climatica, con analoghe modalità di controllo politico.

Laddove il tesserino sanitario escludesse i non vaccinati, un “pass climatico” escluderà senza dubbio gli stessi, questa volta residenti nelle periferie o nelle zone rurali escluse dal centro cittadino in nome della “mobilità dolce”. Due stanze, una sola atmosfera: la relegazione dei poveri e dei refrattari.

Se la protesta contro il lasciapassare sanitario non si affievolisce a settembre, possiamo immaginare che la casta globalizzata scivolerà rapidamente verso il terrore verde per mantenere il suo dominio.

Che ne sarà di Macron in questo set?

Questa transizione verso l’emergenza ecologica non dovrebbe certo rallegrare Emmanuel Macron, il cui record in quest’area è pessimo. Per il presidente, coinvolto in una vasta manipolazione sanitaria per affermare la sua leadership, la caduta potrebbe essere sinonimo di una pericolosa discesa agli inferi.

In effetti, è difficile vedere i francesi obbedire eternamente alle stesse ingiunzioni, quando diversi paesi europei dimostrano la loro capacità di vivere normalmente nonostante il COVID. Col passare del tempo, le tensioni francesi dovrebbero inasprirsi notevolmente.

Da questo punto di vista, il ritorno a scuola a settembre dovrebbe essere una grande incognita per la Francia, e per un’Europa che Macron ha preso nei suoi calcoli politici. Nulla esclude che l’uso irragionevole del potere da parte dell’attuale Presidente induca la maggioranza dei francesi a auspicare una revisione dei fondamenti costituzionali.

fonte: https://lecourrierdesstrateges.fr

Traduzione: Gerard Trousson