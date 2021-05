Dean O’Brien – “Gli abitanti del Donbass non vogliono tornare in Ucraina”

Ciao Dean, puoi presentarti un po ‘? Chi sei, quanti anni hai, da dove vieni, che lavoro fai e da quanto tempo?

Ho 52 anni e sono un fotografo documentarista freelance di Coventry, nel Regno Unito. Mentre studiavo per la mia laurea in fotografia all’Università di Coventry, lavoravo allo stesso tempo a vari progetti fotografici in Ucraina. Ho viaggiato in Ucraina da più di 10 anni. Nel 2014 ho assistito a come il governo di Kiev sia stato rovesciato illegalmente nella cosiddetta rivoluzione “Maidan “, sostenuta dagli Stati Uniti per destabilizzare l’intero Paese, facendolo precipitare nella guerra che conosciamo oggi. Ho visto come l’estrema destra è riuscita a intimidire le persone che parlavano russo, ecc. Quindi, quando è iniziato il conflitto, volevo naturalmente documentare cosa stava succedendo.

Allora ho deciso di andare a est, a Kharkov, Slavyansk, Kramatorsk, poi Mariupol. Volevo parlare con le persone presenti e documentare l’impatto del conflitto sulle loro vite. Ho visitato solo zone residenziali e ho parlato con i civili. Non avevo alcun desiderio di visitare le postazioni dell’esercito ucraino. Durante la mia permanenza, le persone mi dicevano di visitare “l’altro lato”. Avevano parenti nel Donbass “non controllato dal governo” e mi dissero che dovevo andare a vedere cosa stava facendo loro il governo ucraino.

Perché hai deciso di venire in Donbass?

Era per dare un certo equilibrio al mio lavoro. Avevo assistito alla Rivoluzione Maidan prima e ora avevo bisogno di sentire le persone dall’altra parte di questo spartiacque. Coloro che sono stati colpiti da questo enorme cambiamento, poiché il governo legalmente eletto è stato rovesciato. Chi erano le persone in Oriente? C’erano davvero russi che cercavano di invadere l’Ucraina? Ho dovuto ascoltare la loro versione della storia. E soprattutto, mantienere la mente aperta.

Avevo letto così tanti articoli contrastanti su quello che stava succedendo lì che l’unica soluzione era venire a vedere di persona. Per vedere cosa stava realmente succedendo. Avevo sentito dire che nei negozi non c’era cibo, che le strade erano piene di soldati russi. Mi è stato detto che le persone erano in prigione. Che le strade erano pericolose. Quindi dovevo venire. Niente di tutto ciò si è dimostrato corretto.

Bar e caffè erano tutti aperti. Tutti i supermercati avevano cibo. Non c’erano soldati russi, solo volontari uomini e donne locali. Le persone svolgevano le loro attività quotidiane come andare a lavorare, ecc. La sera, le persone si siedono sulle panchine e giocano a scacchi, gli adolescenti scrivono sui loro telefoni e ascoltano musica. La vita è quindi piuttosto normale nel centro della città. Fino al tramonto e puoi sentire il bombardamento in lontananza. Quindi ti ricordi dove sei.

Attivisti nel Donbass

Quando sei arrivato in Donbass, cosa hai visto e cosa ti ha colpito di più?

Ho visitato il Donbass a maggio 2019. Era un buon momento per venire. C’era anche la sfilata del Giorno della Vittoria e quella della Festa della Repubblica . Sono riuscito a incontrare e parlare con le persone per strada e ad avere un’idea generale di quello che stava succedendo. Le persone erano felici e contente che fossi venuto dal Regno Unito per ascoltare la loro versione della storia.

Sono rimasto molto colpito dalla pulizia delle strade. Praticamente niente graffiti. Il fatto che, nonostante la guerra, le persone fossero felici. Non hanno mai parlato di vendetta, solo di desiderio di pace. Hanno chiarito, tuttavia, che non erano pronti ad abbandonare la loro nuova repubblica e tornare nell’Ucraina controllata dal governo. Non è sul tavolo dei negoziati.

Il tuo viaggio in Donbass ha cambiato il tuo modo di vedere il conflitto, perché e come?

Certo. La mia vita non sarebbe stata più la stessa dopo questa visita. Mi ha davvero aperto gli occhi su come i media controllano ciò che pensiamo e come pensiamo. Una volta nel Donbass, sapevo che non mi sarebbe mai stato possibile tornare di nuovo nell’Ucraina controllata dal governo.

Sono stato anche recentemente informato che ero stato inserito nel sito web chiamato ironicamente “Soldat de la Paix” ( Mirotvorets ). Questo mi ha confermato che a loro non piacciono i rapporti oggettivi. Ora sono nella loro lista nera insieme a molti altri fotoreporter e corrispondenti. Ma in tutta onestà, è un piccolo prezzo da pagare per ottenere la verità da questo conflitto.

In qualità di occidentale, come valuta il lavoro della missione OSCE nel Donbass e l’atteggiamento dell’Occidente nei confronti del conflitto in generale?

Da quanto ho capito, l’OSCE riferisce ciò che è opportuno che riferisca. Nient’altro.

Per quanto riguarda gli occidentali, sarebbe giusto dire che la maggior parte delle persone qui non è nemmeno consapevole che c’è un conflitto in corso. Non è quasi mai menzionato. Ma coloro che hanno sentito parlare del conflitto credono che la Russia abbia invaso l’Ucraina, semplicemente perché questo è il messaggio che i media occidentali stanno inviando loro. I media non menzionano che l’Occidente ha organizzato il colpo di stato che ha trasformato l’Ucraina in una guerra civile e ha rovesciato il governo legalmente eletto. Questo è ciò che ha dato inizio a tutto. È così che l’Ucraina è diventata il paese devastato che conosciamo oggi.

In che modo i media nel tuo paese trattano il conflitto nel Donbass e ci sono differenze tra quello che dicono e quello che hai visto con i tuoi occhi? Come valuta il lavoro dei media nel tuo paese sul conflitto nel Donbass?

La copertura mediatica del conflitto nel Donbass nel mio paese è praticamente inesistente. In effetti, molte persone nel Regno Unito non sanno che un conflitto è ancora in corso. Ne sono venuti a conoscenza solo di recente, quando i media hanno iniziato a menzionare il rafforzamento delle truppe russe al confine ucraino. Ma prima, tutti pensavano che il conflitto fosse finito da tempo.

Combattenti filorussi nel Donbass

La maggior parte dei corrispondenti dei media occidentali ha sede a Kiev e presenta solo un punto di vista. Nella migliore delle ipotesi, questi sono rapporti prevenuti e pigri.

Hai realizzato una serie di interviste con donne nel Donbass. Perché tanta attenzione prestata alle donne, quando la maggior parte dei giornalisti si concentra sui soldati?

È una bella domanda. Quando le persone parlano di guerra, pensano automaticamente agli uomini. Ma ho studiato la storia sovietica e so che le donne hanno avuto un ruolo enorme nella Grande Guerra Patriottica. Ho visto le sfumature tra questa guerra e l’attuale conflitto nel Donbass. Erano autisti di carri armati, cecchini, infermiere e molti altri ruoli vitali. Quando sono arrivata in Donbass, ero già a conoscenza del lavoro che tu e altre donne come Katerina Katina stavate facendo. Vai direttamente in prima linea per fare rapporti e mostrare un incredibile coraggio. Non è qualcosa che le persone sono abituate a vedere.

Penso che sia essenziale riconoscere il ruolo che le donne giocano nei conflitti. Non solo come corrispondenti o soldati, ma anche come “donne”. Devono resistere, sia emotivamente che fisicamente. Ho scoperto che le madri sono spesso le prime a scendere in piazza per protestare, seppellire i figli, cercare di trovare soldi per il cibo e tenere unita la famiglia. Volevo approfondire questo problema e dare loro un riconoscimento.

Ho letto articoli su Anna (Zviozdotchka), che ha combattuto nel Donbass, e sono riuscito a intervistarla a Mosca l’anno scorso. Era una vera bambina di guerra. Sono poi riuscito a intervistare molte altre donne che non erano solo amiche di penna o combattenti, ma alcune sono state vittime della guerra e hanno perso arti, come Anna Tuv e Lilia Nikon.

Cosa vorresti dire alle persone che credono che la Russia abbia invaso l’Ucraina, che gridano propaganda russa quando alcuni giornalisti denunciano i crimini di guerra dell’esercito ucraino e che credono al racconto occidentale del conflitto del Donbass in generale?

Le persone devono essere consapevoli di come i media controllano le informazioni e creano narrazioni per controllare il loro pensiero. È abbastanza semplice quando capisci come funzionano i media mainstream. In Occidente, i media sembrano ossessionati dalla Russia e la gente sembra cieca a ciò che sta realmente accadendo.

Almeno oggi, con ciò che molti chiamano “nuovi media” (l’alternativa ai “vecchi media mainstream”), le persone guardano ai social media per una visione più equilibrata degli eventi. I media non sono più un “negozio chiuso”. Le persone cercano fonti di informazione alternative per ottenere un’opinione più imparziale. Il futuro dei media tradizionali sta volgendo al termine.

Bambini del Donbass ricevono aiuti

Quali sono i tuoi prossimi progetti di lavoro in Donbass?

Come tanti altri corrispondenti, non ho potuto rientrare nel Donbass a causa delle restrizioni di viaggio imposte dal Covid, ma non appena le restrizioni inizieranno ad essere tolte, tornerò lì il prima possibile.

Voglio continuare i miei progetti fotografici e viaggiare di più nel Donbass, nelle zone più colpite. Per parlare con le persone che vengono bombardate quotidianamente. Le loro storie dovrebbero essere documentate e condivise.

Ma anche quando non sono nel Donbass, lavoro a stretto contatto con corrispondenti fidati (come te) sul campo. Condivido i loro rapporti sui social media per diffondere il messaggio a un pubblico più ampio. Le persone si stanno svegliando alla verità e la possibilità di condividere foto e video attraverso i social media li aiuta a vedere cosa sta realmente succedendo nel Donbass.

Sto anche lavorando a un piccolo libro fotografico autoprodotto intitolato “Shots From Donbass” che sarà una raccolta di immagini della mia visita in Donbass a maggio 2019.

Intervista realizzata da Christelle Néant e pubblicata originariamente su The Hague Times

fonte: https://www.donbass-insider.com

Traduzione: Gerard Trousson