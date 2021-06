De-dollarizzazione del fondo di stabilizzazione russo a seguito delle sanzioni statunitensi





di Karine Bechet-Golovko

Il vice primo ministro russo Beloussov, responsabile delle questioni economiche nel governo, ha appena annunciato la ristrutturazione del Fondo di stabilizzazione russo nel prossimo mese. La sua totale de-dollarizzazione, in particolare a causa delle sanzioni americane, è stato l’evento di queste dichiarazioni. Strategicamente, la Russia sta rafforzando la sua sovranità economica, e quindi politica, con questa importante decisione.

Nei corridoi del Forum economico di San Pietroburgo, il vice primo ministro russo Beloussov ha rilasciato una dichiarazione che non è passata inosservata: la Russia ha deciso, in particolare seguendo la politica delle sanzioni, di modificare radicalmente la struttura del fondo di stabilizzazione russo, istituito nel 2008 .

Nel giro di un mese , la quota del dollaro va dal 35% a zero , la Sterlina britannica dal 10% al 5%, lo yen giapponese rimane al 5%, l’euro va dal 35% al 40%, lo Yuan cinese inoltre è aumentato dal 15% al 30% e soprattutto l’oro è entrato nel Fondo, fino al 20%.

Così, in un mese, il russo si “sbarazzerà” di quasi 40 miliardi di dollari e quasi 5 miliardi di sterline. Come spiega Beloussov, questa decisione è stata attentamente considerata e presa in “alti posti”. Questa politica di de-dollarizzazione è iniziata tre anni fa, quando la Russia ha iniziato a rivendere i suoi buoni del Tesoro USA, cessando così di finanziare il debito USA.

La Russia mette in crisi il dollaro

Strategicamente, ridurre l’uso del dollaro significa ridurre la possibilità di un’azione legale americana all’estero, che si ritiene competente in qualsiasi parte del mondo non appena è in gioco la sua moneta nazionale, ma è anche smettere di finanziare e sostenere l’economia americana. Come aveva già dichiarato Vladimir Putin durante il suo secondo mandato, il monopolio del dollaro consente agli Stati Uniti di vivere al di sopra delle proprie possibilità e di regolare l’economia mondiale. La sovranità della Russia richiede quindi un’uscita da questa valuta. Dopo molti anni di lavoro approfondito, questo è in procinto di essere raggiunto. Tatticamente, impedisce anche le sanzioni americane volte a congelare le riserve russe negli Stati Uniti, come era stato fatto con l’Iran.

Karine Bechet-Golovko

fonte: http://russiepolitics.blogspot.com/

Nota: La Cina segue lo stesso percorso di allontanamento dal dollaro ma con conseguenze ancora più pesanti per la stabilità del dollaro come valuta di riserva.

Un rapporto Bloomberg dell’11 aprile dichiarava: “L’amministrazione Biden sta intensificando il controllo sui piani della Cina per uno yuan digitale, con alcuni funzionari preoccupati che la mossa potrebbe dare il via a un’offerta a lungo termine per rovesciare il dollaro come valuta di riserva dominante del mondo”.

Traduzione e nota: Gerard Trousson