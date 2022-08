Davanti all’Onu, il Mali accusa la Francia di aver informato e armato “gruppi terroristici”

Il 17 agosto il ministero degli Affari esteri maliano ha distribuito ai giornalisti una lettera indirizzata dal capo della diplomazia, Abdoulaye Diop, all’attuale presidenza cinese del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Il ministro maliano accusa la Francia: non solo di violazioni della sua sovranità e di atti di spionaggio, ma anche di presunto sostegno di Parigi ai gruppi terroristi takfiristi.

“[Mali] si riserva il diritto di avvalersi dell’autodifesa”, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, nel caso in cui persistano le presunte azioni francesi qui denunciate, afferma il ministro in questa lettera del 15 agosto, che segnala la partenza dal Mali degli ultimi soldati francesi, dopo nove anni di presenza militare nel paese.

Bamako afferma di avere prove

Abdoulaye Diop denuncia in questo testo “violazioni ripetute e frequenti” dello spazio aereo nazionale da parte delle forze francesi e dei voli di aerei francesi impegnati in “attività considerate di spionaggio” e tentativi di “intimidazione”.

Le autorità maliane hanno “diverse prove che queste flagranti violazioni dello spazio aereo maliano sono state utilizzate dalla Francia per raccogliere informazioni a beneficio dei gruppi terroristici che operano nel Sahel e per sganciarvi armi e munizioni”, possiamo ancora leggere la lettera.

Proteste in Mali contro i francesi

Di conseguenza, il Mali invita il Consiglio di sicurezza ad adoperarsi affinché la Francia “cessi immediatamente i suoi atti di aggressione” e chiede alla presidenza cinese di comunicare questi elementi ai membri del Consiglio di sicurezza in vista di una riunione di emergenza. , scrive il ministro maliano.

Questa lettera testimonia ancora una volta il deterioramento delle relazioni franco-maliane, che è accelerato da quando i militari sono saliti al potere nell’agosto 2020.

“Stupefacente” e “insulto”, reagisce il comandante di Barkhane

Il generale Bruno Baratz, comandante di Barkhane (l’operazione militare condotta nel Sahel e nel Sahara dall’esercito francese), ha trovato “sorprendente” che i francesi siano accusati di sostenere gli jihadisti (come se fosse la prima volta..vedi la Siria, n.d.r.).

È un po’ offensivo per la memoria dei nostri 59 compagni [francesi] caduti combattendo per il Mali, e anche per la memoria di tutti i maliani che hanno combattuto al nostro fianco.

“È un po’ offensivo per la memoria dei nostri 59 compagni [francesi] caduti combattendo per il Mali, e anche per la memoria di tutti i maliani che hanno combattuto al nostro fianco, ma anche del personale della Minusma, le forze africane Minusma caduti combattendo contro terrorismo”, ha detto a Radio France Internationale in Niger, Paese confinante con il Mali che ha accettato il mantenimento di una base aerea francese a Niamey.

Nota: Il neocolonialismo francese in Africa è ormai allo scoperto, denunciato e documentato dai leader africani che vogliono riconquistare l’indipendenza e la sovranità dei loro paesi. Tuttavia, secondo l’Unione Europea, il problema in Africa è quello dell’espansionismo cinese.

Fonte: https://french.almanar.com.lb/2409332

Traduzione e nota: Luciano Lago