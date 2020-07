Dare Una Pausa Al Venezuela? Alle Truppe Statunitensi è stato Ordinato Di Lasciare La Colombia

da Redazione

CARACAS / WASHINGTON, DC – Alle truppe statunitensi è stato ordinato di sospendere le attività in Colombia per 48 ore dopo che un tribunale della Colombia ha stabilito che la loro presenza nel paese sudamericano era illegale.

La scoperta è arrivata dopo che un’azione legale è stata avviata da un gruppo di senatori dell’opposizione, sostenendo che il presidente Ivan Duque aveva deliberatamente violato il requisito costituzionale secondo cui l’ingresso di truppe straniere in Colombia deve essere discusso in Senato, secondo quanto riferito da Morning Post.

Almeno 53 mila soldati statunitensi sono stati inviati in Colombia il 1 ° giugno come parte di una cosiddetta Brigata di assistenza alle forze di sicurezza, apparentemente per condurre operazioni anti-narcotici. Ma il vicino Venezuela ha costantemente messo in guardia sull’attività delle truppe statunitensi in Colombia, che a maggio è stata utilizzata come trampolino di lancio per un tentativo di colpo di stato contro il governo democraticamente eletto del presidente Nicolas Maduro.

Il tribunale amministrativo di Cundinamarca ha sostenuto la richiesta legale dei senatori con il magistrato Bertha Lucy Ceballos Posada ordinando a Duque di riferire al Senato sulla presenza di truppe statunitensi. Fino ad allora, i soldati statunitensi devono sospendere tutte le loro attività.

Forze speciali USA



I settori nazionalisti della Colombia iniziano a rifiutare la situazione di totale vassallaggio agli USA a cui il governo Duque ha ridotto il paese. Molti osservatori del paese ritengono che Washington voglia utilizzare la Colombia per le sue operazioni di cambio di regime in Venezuela ed in altri paesi dell’America Latina e questo è considerato anticostituzionale ed inaccettabile da una buona parte dell’opinione pubblica.

La popolazione colombiana si è sempre considerata affratellata con il popolo venezuelano per i forti legami familiari ed economici sempre intercorsi fra i due paesi.

Milioni di colombiani emigravano nel passato in Venezuela ed erano ben accolti quando il paese registrava il suo boom petrolifero negli anni ’70/80. Al contrario sono adesso milioni i venezuelani emigrati in Colombia per sfuggire alla crisi del paese.

Fonti: El Tiempo – Telesur

Traduzione e sintesi: Luciano Lago