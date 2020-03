Daniel Estulin: “Spagna e Italia non potranno sopravivere a questa crisi” senza cambiamenti drastici

L’analista dell’intelligence russa Daniel Estulin assicura che “stiamo vivendo la fine del capitalismo, una crisi sistemica planetaria”

Se c’è uno scenario favorevole da teorizzare sulle cospirazioni, questo è il coronavirus, e se c’è qualcuno esperto in materia, è Daniel Estulin, autore di numerosi libri sul club Bilderberg e un analista dell’intelligence russa.

Estulin non è a conoscenza dell’origine della pandemia , ma non esclude la versione suggerita dai funzionari cinesi che l’esercito americano avrebbe introdotto il virus in Cina . Quello che risulta chiaro è che questa crisi sanitaria – “che è secondaria” – accelererà la fine del ciclo che, aggiunge, stiamo vivendo, con il crollo dei mercati e la fine dell’era iniziata con gli accordi di Bretton Woods nel 1944 “La Spagna non può uscire viva da questa crisi”, prevede in questa intervista con LA RAZÓN.

Come cambierà il mondo dopo il coronavirus?

Quella che sta arrivando è una crisi di dimensioni che abbiamo visto solo due volte negli ultimi duemila anni. Il primo fu tra il IV e il VI secolo, quando apparve il feudalesimo. E il secondo momento arrivò con la nascita del capitalismo dal XVI secolo. Quanto stiamo vivendo ora è la fine del capitalismo, una crisi sistemica planetaria.

Il capitalismo ha bisogno di continua espansione, per aprire nuovi mercati, perché senza nuovi mercati il ​​capitalismo muore. Lo hanno detto Karl Marx e Adam Smith. Il coronavirus è una scusa per cercare una spiegazione del fallimento dei mercati planetari, quando questo è qualcosa che è iniziato molto prima. Anche l’Italia è facile da spiegare. 114 banche in Italia sono fallite.

Il mondo è pronto ad affrontare una crisi di questo tipo?

Il modello economico è giunto al termine. Nel 1991, i due modelli esistenti, quello comunista e quello capitalista, furono riuniti in uno che durò fino al 2008, quando è arrivato all’ inizio della fine. Nel 2008 c’erano ancora modi per salvare il sistema, ripulendo gli elementi parassiti, ma ora ci sono bolle create dalle banche, che hanno aumentato il debito del 70%, che non può essere eliminato o che potrebbe essere eliminato, ma sarebbe attraverso una guerra termonucleare o batteriologica o con un coronavirus , una forza maggiore che nella maggior parte dei contratti consente di non pagare il debito.

Il modello negoziato a Bretton Woods nel 1944 funziona solo con un’espansione illimitata del capitalismo. Ma siamo arrivati ​​alla fine e quella che stiamo vedendo ora sono le conseguenze del fallimento.

Ci saranno assestamenti Geopolitici importanti?

Dal 1991 e fino a poco tempo fa abbiamo avuto un mondo unipolare, dominato dal mondo dei banchieri finanziari liberali, in cui la crescita avviene a spese di altri. Quando l’Unione Sovietica crollò e mentre l’Occidente era in grado di espandersi, il sistema unipolare continuò a funzionare fino al 2008. Ora stiamo assistendo alla morte di un sistema e alla nascita di un nuovo sistema che nessuno conosce.

Ecco perché Putin, Trump e Xi Jinping stanno parlando di sedersi dopo le elezioni statunitensi e di decidere le nuove regole del gioco per questo mondo post-crisi e post-Bretton Woods. Dal 1991 la lotta ha avuto luogo all’interno del capitalismo, una lotta tra finanzieri, banchieri e parassiti di Wall Street contro gli industriali nazionalisti. Donald Trump è il volto visibile di questo gruppo anti-banchieri e anti-liberale alternativo. Se vince le elezioni di novembre, possiamo dire che il liberalismo finirà, ma non mi riferisco al liberalismo pensato da Voltaire, ma al liberalismo finanziario parassitario che non produce nulla e vive di speculazioni.

L’Unione europea è il primo esempio di questo liberismo planetario dilagante ed è quindi destinata a morire. In una generazione rimarrà solo poco di quella che è oggi l’Europa. Le probabilità sono, ci sono un sacco di nuovi paesi.

Pensi che questa pandemia possa danneggiare le aspirazioni di Trump di vincere la rielezione a novembre?

Joe Biden, che ha la demenza, rappresenta il volto dei finanzieri liberali. Trump non è nemmeno il rappresentante del Partito repubblicano, ma il volto visibile dell’ala industrialista nazionalista. Ma la lotta non è tra Trump e Biden. L’unico paese al mondo con la lingua in grado di spiegare cosa sta succedendo è la Russia perché siamo i discendenti dell’URSS , che era un modello alternativo e di successo che è andato in bancarotta per motivi che non spiegherò ora a causa della mancanza di spazio. Trump vincerà sì o sì, e continuerà la lotta contro il liberalismo, rappresentato dalle agenzie di intelligence, dalla burocrazia di Washington, dai media, dalla Silicon Valley, da Hollywood, ecc.

Funzionari cinesi hanno lasciato intendere che l’esercito americano aveva introdotto il virus in Cina. Cosa ne pensi della teoria?

Non sono un virologo e non lancerò teorie della cospirazione. Non so quale sia l’origine della pandemia. Ma non dubiterei nemmeno di questa teoria, soprattutto considerando che gli Stati Uniti sono un paese che è stato in grado di sganciare una bomba atomica e entrare in innumerevoli guerre. La lotta ora è definire il modello post crisi. Il coronavirus è secondario.

C’è un’isteria planetaria con questo virus, ma questo è solo il preludio al primo atto, che inizierà al più tardi a settembre o marzo del prossimo anno.Quindi le persone scenderanno in piazza, perché un giorno si renderanno conto che le banche saranno chiuse. Questo è ciò che è accaduto in Unione Sovietica nel 1991, quando il 40% della popolazione ha perso ogni centesimo di ciò che aveva in banca. Questo accadrà su scala planetaria. Ciò che sta arrivando è una crisi sistemica due o tre volte peggiore di quella del 1929.

La classe media ha già iniziato a calare in molti paesi dal 2008. Pensi che questo processo ora accelererà?

Sì, stiamo affrontando la fine della classe media, che è emersa fortemente in Spagna negli anni ’60 e ’70 e si è rafforzata negli Stati Uniti durante l’era Reagan. Ora, mentre ci stiamo avvicinando alla fine del modello, la classe media morirà. Le persone usciranno e saranno piene di proiettili. Tutte le misure di tipo marziale e coprifuoco che vengono testate ora sono metodi per perfezionare il piano di sicurezza del ferro che arriverà tra sei mesi o un anno al massimo. Le forze di sicurezza nazionali stanno facendo una prova generale di ciò che verrà. Tutto quello che sta accadendo ora lo sto spiegando da 15 anni.

I governi di molti paesi hanno annunciato ambiziosi piani di salvataggio. Aiuterà a mitigare la crisi?

Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un primo accordo commerciale, che dà gli americani come i vincitori. Ma la Cina e gli Stati Uniti sono il volto e la croce della stessa medaglia, sono lo stesso sistema economico. Mentre Trump vince questo accordo commerciale, ora vediamo la risposta della Cina . Xi Jinping , che è imperatore e non presidente, gioca asimmetricamente e prende le carte dopo che gli Stati Uniti hanno vinto la guerra commerciale e l’Europa ha chiuso le porte della Cina con le tariffe. Xi Jinping solleva un altro gioco. Ci sono molti coronavirus in Cina. E la conseguenza di ciò è la chiusura di mercati e società. Nessuna nave cinese è arrivata nei porti americani da un mese. Questo è il motivo per cui vi è una tale carenza, perché la maggior parte delle cose sono fatte in Cina.

L’Europa sembra essere caduta nel mezzo, tra Stati Uniti e Cina. Può essere rafforzato a seguito di questa crisi o, al contrario, si indebolirà?

Quando le aziende apriranno entro uno, due o tre mesi, falliranno e il resto non sarà in grado di pagare i salari. E se non pagano, i lavoratori non possono comprare. Ci sarà un effetto domino. La Spagna non ha industria pesante e la sua agricoltura, poiché fai parte dell’Unione Europea, è volata in altri paesi. Né hai la tua politica monetaria perché tutto è deciso in Europa. Non sei un paese, come altri paesi europei. La Spagna non può uscire viva da questa crisi. L’aiuto va bene ma non farà nulla di buono perché la crisi non è un settore, è sistemica. Deutsche Bank è in bancarotta da anni in Germania. E anche Commerzebank. Queste due banche hanno perso il 90% del loro valore in Borsa. Boeing sta per fallire, General Electric lo stesso. Posso darti un vasto elenco di aziende in quella situazione. Ma non è una questione di un numero di aziende, ma di un modello. Nessuno dei dodici premi Nobel per l’economia dal 2008 ha spiegato la crisi sistemica che ci sta colpendo.

Cosa pensi quando sei marchiato come allarmista e appassionato di teorie della cospirazione?

Anni fa, quando ho iniziato a pubblicare libri come quelli del club Bilderberg, la gente diceva che ero un teorico della cospirazione. Non così. Sono un dottore in Intelligenza concettuale e sono un colonnello del controspionaggio militare russo, con 24 anni di servizio . Lavoro con presidenti, primi ministri e banche centrali in vari paesi, oggi più che mai. Con quello che sta cadendo ora e quello che ho spiegato nei miei libri, il sorriso è stato cancellato da più di uno. Il fallimento ti circonda e tutti lo hanno notato. Le mie previsioni a livello economico, politico e sociale ci sono.

https://www.larazon.es/internacional/20200322/ip7bpsjtqvcblmhcchctpt6wby.html

Fonte: La Razon

Traduzione: Luciano Lago