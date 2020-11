Damasco condanna con la massima fermezza la visita di Pompeo agli insediamenti nel Golan siriano

Una fonte ufficiale del ministero degli Esteri siriano ha annunciato che Damasco condanna con la massima fermezza la visita del segretario di Stato americano “Mike Pompeo” negli insediamenti israeliani nel Golan siriano occupato.



La fonte ha aggiunto che la visita di Pompeo è un passo provocatorio prima della fine dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e una flagrante violazione della sovranità siriana.

Ha sottolineato che Damasco afferma che tali visite criminali incoraggiano la continuazione di “Israele” nel suo pericoloso approccio aggressivo.

La fonte del ministero degli Esteri siriano ha invitato le Nazioni Unite e la comunità internazionale a condannare la visita di Pompeo nel Golan occupato, che viola la risoluzione 49711/19/202 del Consiglio di sicurezza

La visita di Pompeo .. Legittimare l’attività insediativa e consolidare la normalizzazione

Questa visita è l’ultimo respiro per Trump e la sua amministrazione volta a confermare i fatti dell ‘”accordo del secolo”, promuovere la cultura dell’insediamento illegale e minare la causa palestinese.

È la seconda visita che il Segretario di Stato americano Mike Pompeo effettuerà una visita quest’anno nella regione, ma non è la prima volta che ha partecipato, come avvenne alla vigilia del governo di occupazione guidato da Benjamin Netanyahu, quando ha giurato il 13 maggio.

Questa visita, descritta come senza precedenti per una figura americana di spicco a questo livello, inizierà con una visita al Golan occupato e all’insediamento “Psagot” nella Cisgiordania occupata. È vero che tutto questo è avvenuto in pieno giorno, ma si è svolto nel tempo perduto, e questa visita è l’ultimo respiro per Trump e la sua amministrazione volta a confermare i fatti dell ‘”accordo del secolo”, rafforzare la cultura degli insediamenti e minare la causa palestinese.

Durante la sua visita, Pompeo aprirà una cantina nell’insediamento “Psagot”, che è costruito sulle terre della città di Al-Bireh nel governatorato di Ramallah, e lancerà progetti nella “colonia Trump” sulle terre del Golan occupato, su cui Trump aveva annunciato il riconoscimento statunitense per la sua annessione allo “stato” di occupazione. Netanyahu ha onorato Trump ponendo la prima pietra di un insediamento che porta il suo nome nelle alture del Golan occupate il 16 giugno 2019.

La spiegazione di questa visita in un momento simile può essere letta in molte direzioni, forse la più notevole delle quali è che la visita raggiunge un obiettivo importante rappresentato dalla legittimazione degli insediamenti occupati, ma con una copertura e un riconoscimento americani diretti e chiari, dopo che tutte le amministrazioni statunitensi consideravano in precedenza come illegali, prima che Trump salisse al potere, il controllo di “Israele” sul Golan siriano occupato e la costruzione di insediamenti in Cisgiordania.

Pompeo sulle terre rubate ai palestinesi



Non dobbiamo dimenticare che l’amministrazione Trump, che ha perso la battaglia elettorale non accetterà la continua perdita e non si arrenderà, e ripenserà al controllo delle prossime amministrazioni americane, sulla base del fatto che le elezioni arriveranno inevitabilmente dopo 4 anni, e il comportamento dei repubblicani dimostra questo percorso. In questo senso, Pompeo mira a ottenere risultati prima di lasciare la Casa Bianca, nel tentativo di costruire una gloria di cui essere orgogliosi in futuro, e dargli così l’opportunità di correre alla prossima corsa elettorale come un forte sostenitore di Israele e candidato per i repubblicani.

Forse il messaggio più importante della prossima visita di Mike Pompeo agli insediamenti israeliani nel Golan e in Cisgiordania è che questi insediamenti sono diventati legali per eccellenza, il che in pratica invia un messaggio all’occupazione israeliana che il tempo è ancora disponibile prima che Joe Biden prenda in mano l’amministrazione americana.

L’occupazione israeliana sta attualmente operando nel tempo perso e correndo contro il tempo. Secondo me, sta attualmente affrontando quattro questioni fondamentali come tentativo di utilizzare il resto del tempo per l’amministrazione Trump, la prima delle quali è la continuità degli insediamenti, che è stata rappresentata nel suo annuncio di una gara d’appalto per la costruzione di 1.300 unità di insediamento a sud di Gerusalemme occupata, e la seconda è la costruzione di tangenziali nelle aree della Cisgiordania come parte della preparazione di Infrastrutture di insediamento in Cisgiordania per completare il pieno controllo israeliano.

Pompeo benedice le annessioni fatte da Israele sul Golan, in Cisgiordania e Gerusalemme Est.



Così la terza di queste questioni è la legalizzazione di piccoli insediamenti informali situati sulle colline della Cisgiordania occupata, dopo che questi insediamenti erano, secondo la legge israeliana, illegali, quindi con questa visita, diventano legali nella legge dell’orgia e del crimine americano-israeliano. La quarta di queste questioni sta creando le condizioni per la continuazione del processo di costruzione degli insediamenti in Cisgiordania per un periodo indefinito, come un passo per incarnare e imporre una realtà lontana da qualsiasi amministrazione statunitense, che sostenga o rifiuti l’approccio di insediamento.

La visita di Pompeo è una palese aggressione contro il popolo palestinese, la sua terra e i suoi diritti, e supporto e sostegno illimitati per un nemico sionista criminale che ha rubato la terra e contaminato le santità, ed è una luce verde per più insediamenti e massacri. Cosa che richiede la necessità di lavorare in Palestina e affrontare la minaccia degli insediamenti, e l’usurpazione paga il prezzo della sua occupazione di questa terra, e accende la resistenza in tutte le sue forme, per porre fine all’arroganza sionista che ha ucciso il sogno palestinese e continua a divorare più terra e profanare le santità, invece di chiedere nuove conferenze di pace che non libereranno la terra o riportare i santuari.

L’amministrazione Trump, che da 4 anni è riuscita a sostenere l’occupazione sionista e ad agevolare i processi di normalizzazione con i paesi arabi della regione, ha iniziato negli Emirati, in Bahrein e in Sudan. Il suo ministro degli esteri visita le terre occupate, per legittimare gli insediamenti e consolidare la normalizzazione. Certamente, questa amministrazione non riuscirà a conferire alcuna legittimità all’occupante sionista delle terre palestinesi, di fronte a un popolo dalla resistenza incrollabile che si aggrappa alle proprie terre, diritti e tradizioni, e rifiuta di scendere a compromessi o resa, mentre ostacola qualunque decisione americana o misura israeliana.

