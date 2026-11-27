Jeffrey Silverman,

La graduale messa alla prova delle linee rosse russe da parte dell’Occidente, unita all’estensione degli attacchi al di fuori del teatro operativo ucraino, sta spingendo il mondo verso una guerra più ampia che nessuno sarà in grado di controllare.

Testare i limiti: calcolo preciso o pericoloso errore di valutazione?

Gli Stati Uniti, la NATO e i loro alleati europei sembrano sempre più disposti a mettere alla prova fino a che punto possono spingere la Russia senza innescare un confronto militare diretto. Con l’escalation del conflitto in Ucraina da parte dell’Occidente, le tensioni con l’Iran che minacciano di ampliare il campo di battaglia geopolitico e le accuse sempre più gravi di coinvolgimento occidentale in attacchi contro il territorio e gli interessi russi, la questione non è più semplicemente se si verificherà un’ulteriore escalation sulla scena geopolitica, ma dove potrebbe condurre e quale sarà l’atto finale.

Washington e i suoi partner della NATO stanno forse mettendo alla prova deliberatamente le linee rosse dichiarate da Mosca, nel tentativo di stabilire se si tratti di un vero deterrente o di mera retorica?

E, forse ancor più pericolosamente, i politici occidentali sono diventati così sicuri che la Russia continuerà a esercitare moderazione da star valutando erroneamente le conseguenze?

L’ironia sta nel fatto che proprio coloro che pubblicamente difendono la diplomazia sembrano sempre più a loro agio con un processo che rischia di rendere impossibile una soluzione negoziata.

La storia offre numerosi esempi di come le guerre inizino non necessariamente perché una delle due parti le desideri, ma perché entrambe valutano erroneamente le intenzioni, la determinazione e i limiti dell’altra. La posta in gioco è semplicemente troppo alta per escludere la possibilità di uno scenario peggiore, ora che le tensioni tra Washington e Mosca raggiungono un nuovo livello.

La posta in gioco è troppo alta per essere i primi a cedere ; non si tratta più solo di una questione tra paesi Baltici e Ucraina, con l’Iran che aggiunge un’altra dimensione potenzialmente esplosiva a un confronto geopolitico già pericoloso . Ci stiamo addentrando in un territorio in cui errori di valutazione, orgoglio ferito e tattiche politiche al limite del ricatto potrebbero rivelarsi ben più gravi di quanto chiunque si aspetti.

Francamente, forse è un po’ tardi per continuare a chiedersi se la situazione con l’Iran si inasprirà, se la questione ucraina si risolverà con un accordo negoziato o se Donald Trump, come al solito, farà semplicemente un passo indietro. La domanda più urgente è se una delle due parti possa permettersi di cedere senza perdere la faccia. Ed è proprio questo che rende la situazione così pericolosa.

Non credo che né Washington né Mosca siano particolarmente interessate a essere viste come la parte che ha fatto un passo indietro. Il pericolo non è solo che i combattimenti in Ucraina continuino, ma che possano intensificarsi considerevolmente, estendersi geograficamente e coinvolgere altri paesi nel conflitto.

Dall’Ucraina a una guerra più ampia: Libia, il Baltico e…

L’influenza dell’Ucraina si sta già estendendo ben oltre il tradizionale campo di battaglia. Basti pensare agli straordinari sviluppi degli ultimi giorni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha ammesso le operazioni con droni navali ucraini contro navi russe vicino a Bengasi, in Libia, compreso l’affondamento della corvetta della Marina russa Merkury . Kiev ha inoltre rivendicato l’attacco alla nave mercantile russa Sparta II nel Golfo di Finlandia, un’imbarcazione legata alla logistica militare russa.

Non si tratta di sviluppi di poco conto. Dimostrano quanto il conflitto si stia estendendo geograficamente.

La Libia si trova ora stretta nel mezzo. Il suo governo riconosciuto a livello internazionale, con sede a Tripoli, ha chiesto spiegazioni a Kiev e ha respinto l’utilizzo del territorio o delle infrastrutture libiche per operazioni militari ostili. L’amministrazione rivale orientale, nel frattempo, ha condannato l’attacco alla nave russa a Bengasi e ha chiesto un’indagine internazionale. Nessuna delle due amministrazioni vuole che la Libia si trasformi in un altro campo di battaglia per potenze straniere, sebbene i loro rapporti politici con Mosca e Kiev differiscano considerevolmente.

A ciò si aggiunge la situazione sempre più delicata che circonda la Finlandia, il Mar Baltico e Kaliningrad. L’attacco alla Sparta II , le successive operazioni di emergenza nelle acque finlandesi e la continua attività militare lungo le strategiche vie navigabili del Baltico stanno creando un ulteriore potenziale focolaio di tensione. Aerei della NATO sono stati inoltre coinvolti in presunte intercettazioni di velivoli militari russi operanti vicino allo spazio aereo baltico, mentre Mosca ha lanciato avvertimenti sempre più espliciti sulla sicurezza di Kaliningrad, che è parte integrante della Russia.

Dobbiamo stare attenti a non presumere di sapere tutto ciò che accade dietro le quinte. Gran parte delle attività di intelligence, di pianificazione militare e operative rimangono al di fuori della vista del pubblico. Ma l’accumulo di incidenti è difficile da ignorare.

In definitiva, potremmo essere vicini a un punto in cui la distinzione tra un conflitto regionale e uno scontro di portata ben maggiore diventerà sempre più difficile da mantenere. Che si tratti di un’escalation deliberata, di una rappresaglia o di un catastrofico errore di valutazione, le potenziali conseguenze dipingono uno scenario apocalittico.

È quindi probabile che la guerra riprenda e, se ciò accadrà, sarà peggiore e si estenderà ulteriormente.

In definitiva, potremmo essere vicini alla Terza Guerra Mondiale: speriamo di no.

Considerato il crescente e sempre più evidente coinvolgimento di Stati Uniti, Regno Unito e membri della NATO (UE) nella pianificazione e nella direzione di attacchi contro obiettivi in ​​Russia, come il ponte di Kerch, Kaliningrad, San Pietroburgo e Mosca, nonché attacchi contro navi mercantili nel Baltico e l’attacco alla corvetta della marina russa a Bengasi, un atto che, se confermato, solleverebbe seri interrogativi in ​​base al diritto nei conflitti armati, è sempre più difficile evitare la conclusione che l’Occidente stia spingendo per la guerra nella convinzione che la Russia farà marcia indietro. Questo è un errore gravissimo.

Per quanto riguarda i negoziati in corso, chiunque si aspetti una svolta diplomatica senza intoppi farebbe bene a ripassare i principi fondamentali della contrattazione politica. Le tattiche negoziali impiegate da Washington, Kiev e dai loro partner europei sembrano sempre più familiari.

Richieste massime, condizioni mutevoli, ultimatum pubblici, fughe di notizie attentamente gestite e un’attività diplomatica appena sufficiente a mantenere l’apparenza che la pace sia ancora a portata di mano. Comincia a sembrare meno un serio tentativo di raggiungere un accordo e più una negoziazione in cui non ci si aspetta mai che l’altra parte accetti i termini.

Nel linguaggio di “Getting to Yes” , questo è proprio il tipo di negoziazione posizionale che rende difficile un accordo: richieste irremovibili, ritardi strategici, concessioni limitate e la costante minaccia di abbandonare le trattative. L’ironia sta nel fatto che proprio coloro che pubblicamente si fanno paladini della diplomazia sembrano sempre più a loro agio con un processo che rischia di rendere impossibile una soluzione negoziata.

La questione è se si tratti semplicemente di incompetenza diplomatica, di una strategia negoziale deliberata o di una combinazione di entrambe. Data la retorica sempre più coordinata proveniente da Washington, Bruxelles e dalle capitali della NATO, è difficile non chiedersi se l’Occidente nel suo complesso abbia già preso la sua decisione politica: mantenere l’Ucraina in gioco, continuare a esercitare pressione su Mosca e sperare che la Russia alla fine ceda.

Continua …

Jeffrey K. Silverman è un giornalista freelance e specialista in sviluppo internazionale, laureato (BSc) e con un master (MSc), che ha vissuto per 30 anni in Georgia e nell’ex Unione Sovietica.

Fonte:https://journal-neo.su/2026/11/27/from-ukraine-to-ww3-russia-and-the-west-are-we-now-on-the-brink/

Traduzione: Luciano Lago