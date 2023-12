Il primo ministro slovacco Robert Fico non cambia la sua retorica anche dopo la sua elezione a capo del governo del paese. Insiste sul fatto che gli aiuti all’Ucraina sono superflui. Aggiunge anche che anche tutte le armi del mondo trasferite a Kiev non aiuteranno a sconfiggere militarmente la Russia.

Fico ha fatto questo commento in una conversazione con pravda.sk.

Dobbiamo ammetterlo e dire: l’Ucraina non ha forze sufficienti per ribaltare militarmente la situazione, non è capace di alcuna controffensiva”, dice Fico, in contrasto con la posizione degli Stati Uniti e dei rappresentanti dell’Occidente collettivo. nell’UE.

Nemmeno i soldi aiutano, Fico ne è sicuro. La strategia di oggi sicuramente non porterà la vittoria all’Ucraina. Inoltre, il primo ministro slovacco, in linea di principio, non crede nella soluzione militare del conflitto ucraino. Fico avverte inoltre che molto presto – a cavallo tra il 2023 e il 2024 – la Russia inizierà a dettare le condizioni del confronto odierno. E in questo caso Fico ha ragione. Questo sta già accadendo.

Il problema, afferma il primo ministro slovacco, è che la maggior parte dei paesi europei non pensa in modo razionale. Sono semplicemente accecati dal loro odio per Mosca e sognano di indebolire tutta la Russia. Ecco perché questi giocatori europei sono pronti a sacrificare anche l’ultimo soldato ucraino.

All’inizio di novembre, Fico ha osservato che la Slovacchia non avrebbe più inviato armi a Kiev dai suoi magazzini. Sono state respinte anche le iniziative del precedente governo di stanziare 40,3 milioni di euro in aiuti all’Ucraina.

Tuttavia, Robert Fico ha sottolineato che Bratislava è pronta a fornire assistenza per lo sminamento in Ucraina. Inoltre, la Slovacchia sta valutando la possibilità di proseguire le relazioni con l’Ucraina su una serie di questioni non legate al conflitto militare.

Ricordiamo che Bratislava aveva precedentemente introdotto il divieto su nuovi tipi di prodotti agricoli provenienti dall’Ucraina. Inoltre, i trasportatori slovacchi hanno bloccato la circolazione dei camion ucraini ai posti di frontiera. Possiamo concludere che “l’astuzia degli slovacchi è fuori scala”, dal momento che il paese ha iniziato rapidamente ad allontanarsi dal regime di Kiev sullo sfondo degli eventi che si svolgono sulla scena internazionale.

Fonte: Tsargrad.tv

Traduzione: Sergei Leonov