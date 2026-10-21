Dalla governance globale alla sola difesa dell’egemonia americana

di Alastair Crooke

Per preservare la propria supremazia, Washington sta ponendo l’Europa in prima linea contro la Russia, anche a rischio di un’escalation nucleare.

Il paradigma sta cambiando. La classe sovranazionale interconnessa, che per lungo tempo ha perseguito il suo “grande progetto” globale costruendo un consenso pubblico a favore di guerre volte a imporre la sottomissione, ha finalmente incontrato i limiti del suo potere. Siamo, di fatto, a un punto in cui “il re è nudo”. Tutti lo vedono.

I suoi strumenti tradizionali (la potenza militare americana, il sistema del dollaro, la trappola del debito, le istituzioni di Bretton Woods, la terapia d’urto economica e le guerre valutarie) non sono più sufficienti a preservare la visione del mondo dell’élite americana, per la quale rimane “inconcepibile “ che gli Stati Uniti, vincitori della Guerra Fredda, un giorno cessino di dettare legge al resto del mondo.

“Nella luce dorata di una sera ateniese, con l’Acropoli sullo sfondo”, il Segretario di Stato americano Marco Rubio, il 7 ottobre, ha elogiato apertamente il colonialismo; si è impegnato in una sfacciata riscrittura della storia e ha invocato il ritorno al dominio mondiale occidentale. Rubio ha affermato che l’Occidente deve ricorrere alla forza militare per “mantenere il suo posto al vertice del mondo ”. Secondo lui, l’Occidente è “la più grande civiltà del mondo ”, una “civiltà per la quale dobbiamo combattere oggi con la stessa passione dei nostri antenati ” .

Ma questi strumenti tradizionali, concepiti per preservare la sua posizione di leader mondiale, stanno perdendo efficacia oggi di fronte a stati che dispongono di alternative. Cina, Russia e Iran ne sono gli esempi più lampanti, perché contro di loro la guerra economica, finanziaria o persino cinetica non produce più risultati rapidi. Le vittorie fulminee non sono più alla portata della Matrix.

Suggerire, d’altro canto, che gli stati civilizzati potrebbero opporsi con maggiore fermezza agli Stati Uniti significa non cogliere la natura fondamentale di questo conflitto. Il “grande progetto di un governo mondiale unico” è una guerra volta a eliminare questi stati civilizzati, portatori di una coscienza diversa, di un modo diverso di percepire e comprendere il mondo.

Che cosa significa? Fu l’ex Primo Ministro britannico Benjamin Disraeli che, nel 1846, dichiarò: “Il mondo è governato da persone molto diverse da quelle che immaginano coloro che non sono dietro le quinte ” .

Disraeli mise ripetutamente ed esplicitamente in guardia contro la “rivoluzione mondiale” (o “rivoluzioni colorate”, secondo la terminologia odierna). Disraeli intuì e denunciò ripetutamente “un disegno” dietro la serie di rivolte rivoluzionarie scoppiate in molte parti del mondo a metà del XIX secolo.

Oggi è Emmanuel Todd, il celebre storico e antropologo francese, a farsi portavoce delle idee di Disraeli: anche Todd vede nelle guerre attuali qualcosa di molto più profondo di una serie di conflitti territoriali isolati e distinti.

Mosca non sta muovendo guerra contro i circa 20 milioni di abitanti dell’Ucraina:

“Attraverso l’Ucraina, gli Stati Uniti si stanno confrontando con l’intero blocco atlantista, la NATO nel suo complesso, i suoi servizi segreti, i suoi arsenali, i suoi satelliti, la sua industria militare e la sua macchina mediatica. L’Ucraina è semplicemente un teatro di operazioni, un campo di battaglia in una guerra mondiale latente . “

Ucraina, Iran, Yemen o Cina: sono tutti semplici teatri operativi; un campo di battaglia tra i tanti (che si svolgono in uno spazio ibrido) accomunati unicamente dal fatto di essere trascinati in una guerra mondiale latente.

Per Todd, le guerre odierne rappresentano uno scontro di civiltà tra un Occidente in declino e una Russia che difende una concezione più tradizionale e sovrana dell’ordine politico e sociale. Wolfgang Münchau suggerisce che le guerre in Ucraina e in Iran, così come quelle in Medio Oriente, potrebbero benissimo fondersi in un unico conflitto: la rivalità geopolitica tra Cina e Stati Uniti rimarrebbe il conflitto dominante del nostro tempo.

Emmanuel Todd ha sottolineato che l’Occidente, nonostante la sua apparente superiorità economica e tecnologica, mostra segni di profonda fragilità: una popolazione che invecchia, una crisi di fiducia, la deindustrializzazione e la perdita di punti di riferimento ideologici.

Per decenni, come ha scritto Mattias Forsgren:

“Il cuore dell’Occidente ha prosperato grazie alla finanziarizzazione e alla delocalizzazione sistematica della produzione. La capacità industriale è stata trasferita in paesi a basso costo del lavoro, mentre le economie metropolitane si sono orientate verso la ricerca di rendite, l’inflazione degli asset e il riciclo dei risparmi globali attraverso il sistema del dollaro. Il quasi collasso del 2008 ha dimostrato quanto questa struttura fosse vicina al baratro… Gli anni del Covid hanno riprodotto lo stesso schema, su scala maggiore. I problemi strutturali, tuttavia, rimangono del tutto irrisolti. L’unico risultato tangibile è un sistema più indebitato e più fragile . ”

Questo sistema finanziario basato sulla leva finanziaria è ora vulnerabile a una crisi finanziaria potenzialmente devastante.

Fino al 2022, quando l’Europa scelse di schierarsi con l’Ucraina, le sue classi dirigenti erano pienamente allineate a questo “Grande Disegno”, promosso dal blocco di potere del “governo mondiale”. Le classi dirigenti europee rimangono sotto l’influenza di questo “disegno”. Ma in quest’era trumpiana, non ne sono più un partner a pieno titolo. Oggi, la realtà è che gli Stati Uniti non possono rischiare un’escalation verticale verso una guerra totale contro i propri concorrenti per mantenere il primato globale. Il loro esercito è troppo debole e disfunzionale.

In risposta, avversari come la Russia e l’Iran hanno optato per una strategia più sottile, più lenta, ma anche molto più ambiziosa, suggerisce Todd. Questa strategia combina pressione militare, guerra economica, battaglie diplomatiche, influenza geopolitica e guerra dell’informazione. L’obiettivo non è semplicemente quello di ottenere una vittoria militare, ma di rimodellare in modo permanente l’ordine mondiale.

Per gestire questo nuovo paradigma di guerra, gli Stati Uniti stanno scaricando la “dimensione del confronto verticale” su gruppi per procura:

«Il continente europeo si sta trasformando da alleato in risorsa: economicamente prosciugato, politicamente sotto controllo e militarmente preparato a fungere da teatro su cui pagare i costi della ricostruzione imperiale» (Forsgren).

La massima espressione della strategia americana risiede in un’escalation controllata del confronto che preservi il territorio americano come santuario, mentre l’Europa assorbe sia l’usura convenzionale che il rischio nucleare.

Due fronti Russia

Continuando ad agire come intermediario compiacente – fornendo incessantemente all’Ucraina missili e droni per penetrare in profondità nel territorio russo – l’Europa deve aspettarsi una rappresaglia russa, seppur attentamente modulata e diretta contro “obiettivi” europei vulnerabili. Ciononostante, l’Europa si troverebbe in guerra con la Russia, una guerra che, come riconosce Wolfgang Münchau, non è in grado di vincere.

“Quali mercati obbligazionari esploderanno per primi? Chi rimarrà senza missili intercettori per primo? Grazie alla tanto criticata Politica Agricola Comune, l’Europa non rimarrà senza cibo. Ma su tutti gli altri fronti – militare, energetico, finanziario – l’Europa è svantaggiata . “

Poiché l’Europa non dispone delle risorse militari convenzionali necessarie per guidare autonomamente un’escalation decisiva, le armi nucleari rischiano di apparire come l’unica “soluzione miracolosa” disponibile.

L’affermazione che le minacce nucleari del presidente Putin siano solo un “bluff” serve principalmente a ridurre la cautela psicologica di fronte a un’escalation europea, un’escalation che potrebbe indurre Mosca a non vedere altra opzione se non quella di ricorrere ad armi nucleari tattiche per ripristinare la credibilità della deterrenza nucleare russa.

In un contesto del genere, e con le potenzialità di escalation degli Stati Uniti in gran parte esaurite, è quasi certo che gli Stati Uniti non sarebbero disposti a correre il rischio che le loro città vengano colpite da attacchi nucleari con l’intensificarsi del conflitto.

“Le armi nucleari tattiche americane erano destinate all’uso in Europa, contro le forze presenti sul suolo europeo, proprio per limitare geograficamente qualsiasi scambio nucleare “, afferma Forsgren:

“Pertanto, gli ideatori della strategia ‘Design’ mirano a mettere la Russia alle strette, in una posizione in cui le sue uniche alternative sarebbero un ritiro strategico – o la distruzione dell’Europa per procura – una distruzione che costerebbe comunque alla Russia i danni che le armi nucleari europee infliggerebbero al territorio e alle forze russe… mentre il territorio americano e la sua sovrastruttura finanziaria rimarrebbero fuori dalla sua portata.”

Forsgren suggerisce: “Il calcolo sembra essere questo: aumentando gradualmente il livello di pressione – mantenendo la Russia in una situazione di stallo senza oltrepassare la soglia di uno scambio nucleare strategico aperto – i funzionari della sicurezza statunitensi sperano di costringere Mosca a fare marcia indietro, piuttosto che accettare il costo di una guerra più ampia . “

L’obiettivo è rimasto invariato per decenni: costringere la Russia alla capitolazione. Uno scenario del genere rappresenterebbe l’ennesimo “teatro operativo” nell’ambito del conflitto per procura, volto a sottomettere la Cina al “Piano”.

“Quanto più l’Europa viene considerata un fronte nucleare sacrificabile, tanto più il dilemma si intensifica. L’effetto concreto è quello di mettere l’intero continente europeo, così come il processo decisionale russo, sull’orlo di una crisi profonda . “

Gli europei dovrebbero certamente rendersi conto di come vengono usati per mettere alle strette la Russia e trascinarla in una guerra che né la Russia né i comuni cittadini europei desiderano. Eppure, dopo aver abbracciato con tanto zelo il conflitto ucraino come un totem “virtuoso” attorno al quale tutte le fazioni europee divise potrebbero convergere, potrebbero trovarsi ad affrontare una catastrofe economica e politica se l’Europa continuerà sulla strada attuale, provocando la Russia.

“Raddoppiare la posta”, come sembrano determinati a fare gli europei, non è una strategia. Il loro allarmismo riguardo a una (immaginaria) aggressione ibrida russa può facilmente trasformarsi in una profezia che si autoavvera, conducendo proprio a una guerra aperta europea accidentale, ingenuamente concepita da alcuni esponenti della sicurezza occidentale come un modo per mettere alle strette la Russia e costringerla alla capitolazione.

Siamo giunti a un punto in cui la classe politica europea si rifiuta categoricamente di discutere apertamente la guerra. Le élite europee si aggrappano alla loro negazione strategica, ammettendo che l’Ucraina sta perdendo la guerra contro la Russia. Eppure, gli Stati Uniti e l’Europa sono sull’orlo del collasso del mercato obbligazionario e si trovano di fronte a prove schiaccianti che dimostrano come la loro unica arma contro la Russia – le sanzioni – non abbia mai funzionato.

Le indecisioni di Trump sul mantenimento del blocco petrolifero contro la Russia (in particolare attraverso l’acquisto di gasolio russo per abbassarne il prezzo al dettaglio negli Stati Uniti) e l’iniziativa di Witkoff di rilanciare il Nord Stream per incoraggiare Mosca ad avviare i negoziati riusciranno a incrinare la facciata di unità europea? Lo scopriremo.

Alastair Crooke

Fonte: Forum Geopolitica

Traduzione: Luciano Lago