Dalla fattoria alla tavola: come l’UE e la cabala di Davos pianificano di controllare l’agricoltura





di F.William Engdahl.

Ogni volta che sentiamo la parola “sostenibile” faremmo bene a dare un’occhiata dietro quelle belle parole. Nel caso dell’Agenda globalista 2030 e dei suoi 17 obiettivi sostenibili fino al 2030, quello che mira a creare “agricoltura sostenibile”, se guardato da vicino, distruggerà gran parte della produzione agricola dell’UE e farà aumentare già in aumento i prezzi alimentari mondiali.

La Commissione Europea ha battezzato il suo cibo “Green Deal” con il grazioso nome di “Farm to Fork”. È sostenuto dall’onnipresente World Economic Forum di Klaus Schwab e dal suo Great Reset.

Tieni presente che lo sviluppo sostenibile, come definito dalle Nazioni Unite e dal World Economic Forum di Davos, significa raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2050. Tuttavia, non esiste uno studio scientifico indipendente che dimostri che la CO2 mette in pericolo il nostro pianeta creando il riscaldamento globale. Solo miriadi di modelli informatici discutibili e ben finanziati. Questo gas innocuo è essenziale per tutta la vita umana, animale e vegetale.

Oggi la Commissione europea impone un programma radicale al cuore dell’agricoltura del secondo produttore alimentare mondiale, nell’ambito del suo progetto mal concepito di un accordo verde europeo. Se attuato, come è probabile, porterà a una drastica riduzione della produzione agricola, a una significativa diminuzione delle proteine ​​della carne e, cosa forse più pericolosa, a uno stravolgimento dell’attuale legislazione europea che disciplina le nuove colture geneticamente modificate, o OGM2. Avrà conseguenze globali.

Dalla fattoria alla tavola

Nel maggio 2020, la Commissione europea ha pubblicato la sua strategia “Farm to Fork”. La retorica ufficiale di Bruxelles dà l’impressione che il nirvana del cibo stia arrivando. Afferma: “ La strategia ‘Farm to Fork’ è al centro del Green Deal europeo, volto a rendere i sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell’ambiente ”. Wow, sembra fantastico.

Vengono poi al vero programma:

“ Dobbiamo riprogettare i nostri sistemi alimentari che oggi rappresentano quasi un terzo delle emissioni globali di GHG (gas serra), consumano grandi quantità di risorse naturali, portano a una perdita di biodiversità e ad effetti negativi sulla salute … ”Questo è un modo intelligente di demonizzare agricoltori e la nostra produzione alimentare come violatori di CO2.

La soluzione ? “Le nuove tecnologie e scoperte scientifiche, insieme a una maggiore consapevolezza del pubblico e alla domanda di cibo sostenibile, andranno a beneficio di tutte le parti interessate “. Quali nuove tecnologie verranno spiegate?

In che modo i burocrati non eletti a Bruxelles intendono ” ridisegnare i nostri sistemi alimentari ” per eliminare un terzo delle emissioni globali di gas serra entro il 2050? Costringendo gli agricoltori alla bancarotta chiedendo nuovi e costosi input per la produzione e piante di semi brevettate prodotte da manipolazioni genetiche radicalmente nuove la cui sicurezza non è stata dimostrata.

Soprattutto, intendono revocare il divieto di fatto che attualmente grava sulla coltivazione di piante geneticamente modificate. Per chi non lo sapesse, questa è la stessa tecnologia rischiosa non dimostrata utilizzata nei vaccini mRNA COVID-19 modificati da CRISPR di Pfizer e Moderna.

Il Commissario UE per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski afferma del programma Green Farm to Fork:

” Gli agricoltori dovranno trasformare radicalmente i propri metodi di produzione e utilizzare al meglio le soluzioni tecnologiche, digitali e spaziali per inaugurare la nuova transizione agricola “.

Prevedono quindi una trasformazione radicale. Questo sembra già di cattivo auspicio.

Portare la quota dell’agricoltura biologica senza pesticidi al 25% del totale dell’UE riducendo l’uso di pesticidi chimici del 30% entro il 2030 suona bene per i non informati. Come la Monsanto e le affermazioni dell’industria degli OGM secondo cui i loro raccolti GM riducono la necessità di pesticidi, questa è una bugia. L’UE lo sta usando come esca per introdurre un cambiamento radicale nelle attuali rigide regole dell’UE per consentire l’approvazione di piante e animali geneticamente modificati in agricoltura.

Nel documento del Green Deal del maggio 2020 ‘From Farm to Fork’, l’UE afferma che la Commissione ‘sta conducendo uno studio che esaminerà il potenziale delle nuove tecniche genomiche per migliorare la sostenibilità lungo la filiera alimentare .’ Significa editing genetico, modifica genetica da CRISPR / Cas9.

Mais agli OGM Monsanto controllati da specialisti

Nuove tecniche genomiche

Nell’aprile di quest’anno, la Commissione europea ha pubblicato questo studio sulle nuove tecniche genomiche (NGT). Le NGT producono piante e persino animali geneticamente modificati. Il rapporto afferma che le NGT, “ tecniche per modificare il genoma di un organismo, hanno il potenziale per contribuire a un sistema alimentare più sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’European Green Agreement e la si chiude con una forchetta’ ”. Il rapporto chiede un “dibattito pubblico” per modificare la rigorosa legislazione dell’UE sull’approvazione delle colture OGM che richiede test approfonditi ed etichettatura delle colture OGM .

Questa legge del 2001 è riuscita a limitare l’uso di OGM in tutta l’UE, a differenza degli Stati Uniti, dove gli OGM non regolamentati sono dominanti per le principali colture. Nel 2018, la Corte di giustizia europea, la corte dell’UE, ha stabilito che le colture geneticamente modificate dovrebbero essere soggette alle stesse rigide normative degli organismi geneticamente modificati (OGM) di prima generazione.

La chiave per Davos e per l’agenda dalla fattoria alla tavola dell’UE è una drastica riduzione dei pesticidi che saranno sostituiti da colture geneticamente modificate presumibilmente in grado di sostituire i pesticidi.

La Commissione Europea, in combutta con Bayer-Monsanto e altri membri della lobby dell’agrobusiness degli OGM, sta lavorando per rimuovere questa restrizione legale. Il commissario per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides ha dichiarato dello studio europeo di aprile:

” Lo studio che pubblichiamo oggi conclude che le nuove tecniche genomiche possono promuovere la sostenibilità della produzione agricola, in linea con gli obiettivi della nostra strategia ‘dalla fattoria alla tavola’ “. Nuove tecniche genomiche è l’eufemismo per colture geneticamente modificate.

Il vicepresidente dell’UE per il Green Deal, Franz Timmermans, ha ammesso apertamente il fascino della promessa di massicce riduzioni dei pesticidi, suggerendo che deriverebbe dall’abolizione delle restrizioni sull’editing genetico. In una recente conferenza della Settimana verde dell’UE, ha affermato che l’UE mira a fornire agli agricoltori gli strumenti per abbracciare l’agricoltura di precisione e sfruttare i risultati scientifici per ottimizzare i semi:

” Così limiteremo la nostra dipendenza dai pesticidi “. L’agricoltura di precisione e le scoperte scientifiche per ottimizzare i semi sono il doppio discorso di Bruxelles per l’introduzione massiccia dell’editing genetico non regolamentato. E continua: ” Passare all’agricoltura ecologica non significa che tutti dobbiamo mangiare erba e vivere nelle caverne, dobbiamo usare le ultime tecnologie per realizzarla “. Ciò significa l’editing dei geni da parte di CRISPR.

Tradotto in un linguaggio semplice, il cuore di “From Farm to Fork” è il previsto annullamento della sentenza del 2018 della Corte di Giustizia della Commissione Europea che tratta piante o animali geneticamente modificati dal CRISPR secondo le stesse rigide regole del “principio di precauzione”. “per gli OGM. Senza alcuna restrizione, le società di editing genetico come Bayer-Monsanto saranno libere di introdurre piante e animali geneticamente modificati sperimentali nei nostri alimenti, senza etichettatura.

Una tale dieta senza modificazione genetica esiste già negli Stati Uniti, dove il Dipartimento dell’Agricoltura e le autorità di regolamentazione consentono l’olio di soia geneticamente modificato da CRISPR, funghi che non si scuriscono, grano con più fibre, pomodori più produttivi, colza tollerante agli erbicidi e riso che non assorbe l’ inquinamento del suolo durante la crescita .

I progetti statunitensi per modificare i geni nei pesci e negli animali includono progetti dubbi come le mucche che hanno solo vitelli maschi, utilizzando la tecnica CRISPR; maiali che non hanno bisogno di essere castrati; mucche da latte senza corna e pesce gatto con crescita migliorata, grazie alla tecnica CRISPR, per sviluppare pesce gatto con più cellule muscolari . Fa venire l’acquolina in bocca…

I rischi di CRISPR sono enormi, i benefici no

La principale campagna di lobbying per rimuovere i regolamenti dell’UE su colture o animali geneticamente modificati è arrivata da Bayer-Monsanto e da altri giganti dell’agroindustria degli OGM, tra cui Syngenta, BASF e Corteva di DowDupont. Nel novembre 2020, Liam Condon, presidente della divisione di scienza delle colture di Bayer-Monsanto, ha dichiarato a una conferenza Bayer sul futuro dell’agricoltura che Bayer stava esercitando una pressione ” molto forte ” per modificare i regolamenti dell’UE sugli OGM per esentare l’editing genetico. Condone ha detto:

“ Insistiamo con forza sul fatto che le normative devono mettersi al passo con la tecnologia e consentire l’uso di questa tecnologia, non solo nell’interesse degli europei, ma anche in quello di altri paesi del mondo che guardano all’Europa per le loro normative ”.

Condon ha definito l’editing genetico e la tecnologia CRISPR ” un’incredibile svolta ” che renderebbe l’agricoltura più sostenibile . Quello che ha omesso è che la deregolamentazione delle colture geneticamente modificate consentirà alla Bayer-Monsanto e ad altre grandi aziende di OGM di addebitare agli agricoltori i loro semi “sostenibili” brevettati.

Modificare i geni di piante o animali non è affatto esente da rischi come si afferma. La tecnologia non è affatto precisa o controllata e spesso produce risultati inaspettati, come cambiamenti genetici non intenzionali o persino l’aggiunta involontaria di DNA estraneo da altre specie, o addirittura interi geni estranei, nel genoma di organismi geneticamente modificati.

Questa è ancora una nuova tecnologia sperimentale. I suoi sostenitori, come Bayer-Monsanto, affermano che l’editing genetico delle piante è preciso. Eppure i sondaggi mostrano che questo è tutt’altro che dimostrato. La dottoressa Allison K Wilson del Bioscience Resource Project afferma:

“ È probabile che anche i metodi di editing genetico delle piante introducano UT (Unexpected Traits or Genetic Damage) … nuove prove, sia negli animali che nelle piante, indicano che l’editing genetico stesso può provocare mutazioni involontarie nel sito bersaglio o vicino ad esso. Questi includono l’inserimento di vettori, batteri e altro DNA superfluo e l’introduzione involontaria di grandi delezioni e riarrangiamenti del DNA ”.

Questi non sono difetti minori che possono essere ignorati. Wilson conclude che “ i risultati dell’editing genetico nelle piante sono imprecisi e imprevedibili e che, a seconda della combinazione di tecniche utilizzate, l’editing genetico può essere altamente mutageno. Mentre in teoria un giorno potrebbe essere possibile creare una coltura geneticamente modificata che soddisfi i requisiti generali dell’agricoltura sostenibile, in pratica sembra altamente improbabile che ciò accada mai ”.

Secondo un’analisi della strategia dell’UE Farm to Fork di Global Ag Media :

“ L’effetto di queste strategie sarà una riduzione senza precedenti della capacità produttiva dell’UE e dei redditi dei suoi agricoltori. Tutti i settori mostrano cali di produzione dal 5 al 15%, i settori dell’allevamento sono i più colpiti … Nel frattempo, qualunque sia lo scenario, i prezzi alla produzione mostrano un aumento netto di circa il 10% con un impatto negativo sul reddito della maggior parte degli agricoltori.

“Il Copa-Cogeca, il sindacato degli agricoltori dell’UE, avverte che questa politica porterà a una riduzione senza precedenti della capacità agricola. Ma questo è il vero obiettivo dell'”agricoltura sostenibile “.

Davos e il programma UE Farm to Fork

L’agenda verde dalla fattoria alla tavola radicale dell’UE trova eco nel World Economic Forum di Davos, che già nel 2014 ha promosso quello che ha chiamato “Rendere il commercio più facile: Farm to Farm”. la forchetta”. Un rapporto del WEF del gennaio 2018 indica che:

” Le tecnologie di editing genetico come CRISPR-Cas potrebbero fornire un modo per ottenere miglioramenti multi-tratto, producendo un cambiamento di fase nella produttività migliorando la resistenza alla siccità e il contenuto nutrizionale degli alimenti. ” .

Questo studio è stato condotto in collaborazione con McKinsey & Co nell’ambito delle iniziative di sicurezza alimentare e agricoltura del WEF e del loro Big Reset. I partner del WEF Forum includono Bayer, Syngenta e BASF. Secondo il sito web del WEF:

” Il World Economic Forum, nella sua riunione annuale a Davos nel gennaio 2020, ha riunito i leader del settore e delle imprese con il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans per esplorare come catalizzare il Green Deal europeo “. Presenti anche Liam Condon, della Bayer, e i dirigenti di Syngenta e BASF.

Se il settore agricolo dell’UE è soggetto al regime degli OGM e la sua produzione viene drasticamente ridotta, ciò porterà a una carenza alimentare sempre maggiore nel mondo. Questo è il piano di Davos, così come il loro programma eugenetico Great Reset COVID-19. Chiamarlo “Farm to Fork” lo fa sembrare innocuo. È chiaro che non lo è.

fonte: https://journal-neo.org

Traduzione: Luciano Lago