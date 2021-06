Dalla dottrina Rumsfeld all’identità digitale: una dittatura generalizzata

Adottato all’indomani degli attacchi dell’11 settembre 2001, il Patriot Act aveva lo scopo di rilevare e combattere il terrorismo. La NSA, in collaborazione con altri servizi di intelligence, aveva il compito di prevenire e reprimere. Questa condivisione di informazioni tra autorità pubbliche nel campo dell’intelligence, della difesa e del diritto aveva portato il Segretario di Stato alla Difesa Donald Rumsfeld a creare una dottrina chiamata “Dottrina Rumsfeld.

Si basava sul flusso delle informazioni che dobbiamo chiamare “guerra dell’informazione”.

Questa visione ha sconvolto sia il corpo che la mente dell’esercito americano dove la tecnologia è al centro delle preoccupazioni, il suo campo di battaglia sta diventando digitale.

Tutte le innovazioni militari digitali che sono state incluse nel settore civile, questa volta serviranno l’esercito USA.

Quando Donald Rumsfeld ha assunto la guida del Pentagono, ha deciso di cambiare il modo in cui i generali pensano e agiscono. Il suo obiettivo: “Portare il Pentagono dall’era della Guerra Fredda all’era dell’informazione”. “

L’era dell’informazione definisce anche un nuovo metodo chiamato “cyberwar”.

Il cyberspazio occupa tutte le nostre vite e cercheremo di dimostrare che dall’epoca di Rumsfled al passaporto digitale mancano solo 20 anni.

L’Information Awareness Office (IAO), creato dalla DARPA nel 2002, è un ufficio che riunisce vari progetti DARPA volti all’applicazione delle ICT (Information and Communication Technologies) per contrastare le minacce asimmetriche alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La missione dell’IAO era “Immaginare, sviluppare, applicare, integrare, dimostrare ed evolvere tecniche, componenti e prototipi informatici all’interno di sistemi informativi a circuito chiuso che sconfiggono le minacce asimmetriche ottenendo la conoscenza completa di alcune informazioni. “

L’applicazione di queste tecniche era un sistema di sorveglianza di massa, il Congresso degli Stati Uniti ha smesso di finanziare il CAE nel 2003, che è continuato attraverso altri finanziamenti come da parte della CIA.

Il TIA Total Information Awareness e poi il Terrorism Information Awareness sono stati messi in servizio dopo gli attacchi terroristici del 2001. Il Congresso ha finanziato il TIA. La CIA l’ha privatizzata e trasformata in Google. Ora è il braccio dell’esercito per la raccolta di informazioni insieme a Facebook, Twitter e Microsoft.

Parte della vera origine di Google risiede nelle borse di ricerca della CIA e della NSA per la sorveglianza di massa.

I servizi di intelligence statunitensi hanno lavorato a stretto contatto con la Silicon Valley nel tentativo di rintracciare i cittadini nel cyberspazio.



La storia della creazione di uno stato di sorveglianza di massa include alcuni elementi sorprendenti di Google. La storia della sua creazione è diversa da quella nota al pubblico. I co-fondatori di Google Sergey Brin e Larry Page hanno ricevuto fondi pubblici per realizzare il loro progetto privato.

La raccolta di informazioni potrebbe essere stata il loro dominio, ma la CIA e la NSA hanno capito che il loro futuro deve esistere al di fuori del governo e lavorare per quello che è noto come “Deep State”.

“Il vero obiettivo di questa tattica militare è la trasformazione dell’uomo donandogli un’identità digitale, culmine del transumanesimo”.

Che cos’è l’identità digitale?

Definizione di identità digitale

L’identità digitale è l’insieme delle tracce digitali che una persona o una comunità lascia su Internet. Tutte queste informazioni, rimaste durante la navigazione, vengono raccolte dai motori di ricerca, come Google, e rese pubbliche. Un’identità digitale, o IDN, può consistere in: un nickname, un nome, immagini, video, indirizzi IP, preferiti, commenti ecc. .Questa identità su Internet ha quindi un’influenza sulla e-reputation, sul modo in cui gli utenti di Internet percepiscono una persona. In breve, l’identità digitale è l’immagine che rimandi a Internet, la tua immagine virtuale, smaterializzata.

Questa identità virtuale viene creata tramite social network, come Facebook o Twitter, o post di blog. Siti web di ogni genere costruiscono anche la nostra identità, attraverso la quale puoi quindi farti conoscere e avere una presenza online. Ma questi dati, accessibili a tutti, costituiscono un rischio permanente per gli utenti e per la tutela della loro privacy. Oggi, le informazioni su Internet sono molto difficili da cancellare. È per questo motivo che è preferibile riflettere attentamente prima di lasciare una traccia digitale per evitare tutte le conseguenze negative di una cattiva e-reputation.

Anche se Google ha predisposto un modulo per inviare richieste per il diritto all’oblio, rimane molto complicato da compilare. Tuttavia, la piattaforma online Forget.me è uno strumento gratuito che semplifica il completamento e quindi l’invio delle richieste di rimozione dei dati. In questa continuità, Semji offre un servizio dedicato alla cancellazione delle recensioni di Google My Business. Gli strumenti consentono quindi di gestire la sua immagine e la sua presenza su Google. Sono state inoltre approvate leggi sull’identità digitale per proteggere gli utenti. Recentemente la Cnil e il Consiglio di Stato hanno bandito un dispositivo che permetteva di conoscere il percorso dei pedoni per uso commerciale. La CNIL, la Commissione nazionale per l’informatica e le libertà, è stata creata per garantire la protezione dei dati personali.

Anche se si batte per proteggere le nostre identità digitali, questa nozione non è ancora chiaramente definita dalla legge.

