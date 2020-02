Dalla Banca mondiale alla CEDU: la strada obbligata degli Organismi del mondo globalizzato

di Karine Bechet-Golovko

Nei giorni scorsi, i rapporti si stanno accumulando e vanno a minare i luoghi sacri della globalizzazione, quella delle menti e delle società finanziarie.

Che si tratti del rapporto ECLJ Puppinck / Loiseau, che dimostra i collegamenti inquietanti tra le ONG in generale e quello di Soros in particolare con la CEDU (Corte Europea dei Diritti Umani), o lo studio interno presso la Banca mondiale ” Elite Capture of Aiuti esteri “, che denuncia la diversione su vasta scala degli aiuti finanziari ai paesi poveri, gli eccessi del mondo globale stanno iniziando ad andare troppo lontano.

Abbastanza lontano perché la stampa decida di non distogliere lo sguardo. Tuttavia, la domanda fondamentale è se queste istituzioni sono riformabili. In altre parole, è davvero una disfunzione o si rendono conto del motivo per cui esistono in questo mondo globale, vale a dire per sostenere e giustificare il sistema ideologico di cui fanno parte?

La Banca Mondiale ha cercato per un po ‘di mantenere segreto lo scottante rapporto interno ” Elite Capture of Foreign Aid“, Che tende a screditare il funzionamento di uno dei templi della globalizzazione. Perché la Banca mondiale, molto più che fornire aiuti finanziari ai paesi che ne hanno bisogno, è il garante di un certo ordine mondiale. I suoi prestiti non sono gratuiti e spesso sono subordinati all’attuazione di riforme politiche e istituzionali marcate ideologicamente (in chiave neoliberista) , molto spesso riguardanti le aree chiave delle riforme globaliste come la politica di austerità (antisociale), la lotta alla corruzione e riforma giudiziaria.

D’altra parte, questo approccio discutibile dovrebbe essere legittimato dalla “efficacia” del sostegno finanziario fornito, che dovrebbe davvero aiutare il paese a “modernizzarsi”. Tuttavia, il rapporto mette seriamente a repentaglio questo fragile equilibrio faustiano.

Questi includono la diversione dei fondi inviati ai paesi in via di sviluppo, che ammonta in media al 7,5%, trasferiti direttamente alle banche di paesi come Lussemburgo, Svizzera e Singapore. Questa percentuale sale al 15% per i paesi più assistiti (quando gli aiuti rappresentano almeno il 3% del PIL lordo) – Uganda, Mozambico, Eritrea … In altre parole, questi aiuti “aiuteranno” anche i paesi più ricchi.

In concreto , i tre ricercatori dimostrano che “gli aiuti allo sviluppo versati ai paesi poveri coincidono sistematicamente con un forte aumento dei depositi bancari dai paesi interessati ai paradisi fiscali” . E, peggio ancora, più un paese dipende dagli aiuti allo sviluppo della Banca mondiale, maggiori sono i pagamenti effettuati ai centri finanziari offshore.

Di conseguenza, questo sistema di aiuti consente di mantenere la corruzione nei paesi più dipendenti dagli aiuti internazionali, che vanno contro i dogmi mostrati di buona coscienza interna, tra i quali troviamo la lotta contro la corruzione.

Un altro emblema del sistema globale di costruzione di uomini e società è la CEDU. La Corte europea dei diritti umani fa parte di questo sistema istituito dopo la seconda guerra mondiale, cavalcando l’ondata ottimistica (anche ingenua) del regno dei diritti umani (quindi contro lo Stato), i denominati diritti individuali per garantire un mondo migliore, o anche il migliore di tutti i mondi: qui l’assoluto è essenziale.

Prima della caduta dell’URSS e del massiccio ingresso nel Consiglio d’Europa dei paesi dello spazio post-sovietico che seguirono, la CEDU emise decisioni importanti e di notevole qualità giuridica. D’altra parte, con il suo allargamento a est, si è rivelata una “missione”, quella della “democratizzazione”, come la intendono le società neoliberiste. Le sue decisioni sono poi diventate sempre più ideologiche, rivolte contro lo Stato (con una politica a favore dei migranti che porta quasi alla negazione dell’immigrazione clandestina), contro la famiglia tradizionale (GPA e uso totale dell’articolo 8), contro la coesione sociale e per la sua frammentazione (con il culto delle minoranze), contro la religione cristiana (legittimazione del reato nei luoghi di culto o l’uso visibile di una croce sul posto di lavoro).

Se queste derive sono sensibili per qualsiasi osservatore che cerca di non giustificare il mondo attuale, ma di comprendere il significato della giurisprudenza della CEDU, è spesso difficile trovare una spiegazione contro la religione cristiana (legittimazione dell’offesa nei luoghi di culto o l’uso visibile di una croce sul posto di lavoro).

Sebbene “una” spiegazione non sia possibile, uno dei fattori chiave, il fattore umano, è stato sottolineato da Grégor Puppinck, nel rapporto presentato dal Centro europeo di diritto e giustizia intitolato ” ONG e i giudici della CEDU 2009-2019 “. Quindi, apprendiamo che:

È stato possibile identificare sette ONG che, essendo attive presso la Corte, includono tra i loro ex collaboratori almeno una persona che è stata giudice permanente della CEDU dal 2009. Questi sono (in ordine alfabetico) il Centro AIRE ( Centro per i diritti individuali in Europa), Amnesty International, Commissione internazionale dei giuristi (ICJ), Comitato di Helsinki e rete di fondazione, Human Rights Watch (HRW), Interights (Centro internazionale per la protezione giudiziaria dei diritti umani ) e Open Society Foundation (OSF) e le sue varie filiali, in particolare Open Society Justice Initiative (OSJI). (…) Questa tabella non menziona le persone che hanno partecipato, anche su base regolare, a riunioni e conferenze organizzate da queste ONG o alle loro iscrizioni personali. Infine,

E non si tratta solo di giudici:

Questo fenomeno non si limita ai membri della Corte. Ad esempio, Nils Muižnieks, commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa dal 2012 al 2018, è stato anche direttore dei programmi dell’Open Society of Latvia fino al 2012. Nel 2009, ha spiegato che l’Open La società vuole creare un nuovo uomo – l’homo sorosensus [in riferimento a Soros] – l’uomo della società aperta, al contrario dell’homo sovieticus. Nel corso delle sue funzioni, ha condannato diverse iniziative del governo ungherese, in particolare il cosiddetto disegno di legge “anti-Soros”

L’azione di Soros fu mirata verso i paesi dell’Est, più fragili e più manipolabili dopo la caduta dell’URSS:

I giudici che, prima della loro nomina, erano impiegati o dirigenti ufficiali di ONG provengono principalmente da Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Ungheria, Lettonia e Romania. Ad esempio, in Albania, un paese povero segnato dalla corruzione, due dei tre candidati alla carica di giudice nel 2018 erano leader della Open Society Foundation e uno di loro è stato eletto. Tuttavia, la Open Society Foundation ha investito oltre 131 milioni di dollari in questo paese dal 1992. Allo stesso modo, gli ultimi due giudici eletti nei confronti della Lettonia sono collaboratori della Riga Law School, fondata dalla Fondazione Soros dalla Lettonia, che ha investito oltre 90 milioni di dollari in questo paese tra il 1992 e il 2014. Gli ultimi due giudici bulgari provengono anche da ONG sostenute dall’OSF.

Queste ONG partecipano a tutte le fasi di determinazione dell’elenco nazionale di proposte per le domande dei tre giudici. La scelta sarà logicamente rafforzata dalla presenza all’interno dell’organizzazione, di persone già appartenenti alla rete Soros. L’obiettivo è semplice: impiantare un certo tipo di visione del mondo:

La Open Society Foundation (OSF) si è affermata come l’organizzazione più ricca e influente del settore. Attraverso la sua politica di fondazione e finanziamento di altre organizzazioni, si è posizionata ai vertici di un’importante rete di ONG. Tuttavia, gli obiettivi e l’azione dell’OSF suscitano tanto entusiasmo quanto preoccupazioni e domande. Oltre alle sue azioni geopolitiche, l’OSF milita e finanzia iniziative a favore, ad esempio, della libertà di espressione, dell’educazione dei rom, nonché della liberalizzazione delle droghe, della prostituzione, del sesso aborto, comportamento LGBT o diritti di rifugiati e minoranze. All’interno della rete OSF, l’Open Society Justice Initiative è specializzata in contenziosi legali. Questa organizzazione, come alcune altre, sono di supporto a queste istituzioni.

Le interazioni durante la gestione dei casi sono inevitabili e i risultati sono visibili:

Dal 2009, ci sono stati almeno 185 casi che hanno dato luogo alla pubblicazione di una decisione della CEDU in cui almeno una delle sette ONG da cui sono stati estratti i giudici ha agito visibilmente. In 72 di esse, almeno una di queste ONG ha agito chiaramente come richiedente o come rappresentante legale del richiedente. Durante lo stesso periodo, anche queste ONG sono state autorizzate a intervenire come terzi in oltre 120 casi che hanno dato luogo alla pubblicazione di una sentenza.

E arriviamo a situazioni onnipresenti, in cui una ONG diventa un partito e giudica, come nel caso delle Pussy Riot, che ha condannato la Russia:

Possiamo anche citare qui lo strano caso del Pussy Riot (caso Mariya Alekhina e altri v. Russia 2018) che sono stati difese davanti alla CEDU da un leader della Open Society Justice Initiative, il signor Yonko Grozev, poco prima fu eletto giudice della stessa corte.

Questi strumenti del mondo globale stanno andando alla deriva a causa della loro stessa radicalizzazione. Ma sono riformabili? Prendi l’esempio della CEDU.

È possibile proporre misure legali per rafforzare l’indipendenza dei giudici europei, non solo dagli Stati come previsto, ma anche dalla società civile e dai suoi guru? Tecnicamente sì, è possibile. In particolare prevedendo incompatibilità di funzioni, il divieto di partecipare a seminari, ecc. Ma in questo caso, l’istituzione funzionerà ancora?

Ne possiamo dubitare, perché non sarà più di alcun interesse, proprio perché non svolgerà più il suo ruolo in questo mondo. Se potesse funzionare al di fuori della globalizzazione ideologica, in altre parole al di fuori di questomondo, ciò significherebbe che questa globalizzazione ideologica non esiste più. Non tutte le istituzioni sono riformabili e le numerose conferenze (Interlaken, Izmir, Brighton, ecc.) Per raggiungere un consenso tra i paesi membri e il Consiglio d’Europa, al fine di sapere dove collocare il compromesso non hanno ancora reso possibile risolvere questo conflitto fondamentale, poiché la Corte non intende mettere in discussione la sua svolta ideologica.

Questi esempi illustrano perfettamente l’impasse del modello globalista , che ha bisogno che i paesi poveri siano poveri perché i paesi ricchi siano ricchi, e quindi un individuo modellato dalla legge sui diritti umani, avendo perso le sue ragioni e le sue radici, omologato e acritico, può applaudire e indignarsi a comando, in società artificiali innaturali, che possono accettare questo ordine di cose senza fare troppe domande (o porre solo le domande giuste ).

È questo il mondo di cui abbiamo bisogno?

Karine Bechet-Golovko

Fonte: Reseau International

Traduzione: Luciano Lago