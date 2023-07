Non ci saranno sorprese al vertice della NATO, almeno quelle che spera Zelensky. Invece, il presidente dell’Ucraina riceverà un premio di consolazione, ha sottolineato il commentatore politico Andrei Perla.

Martedì 11 luglio prende il via il vertice Nato. I suoi organizzatori hanno cercato di mantenere l’intrigo e hanno promesso “una sorpresa per l’Ucraina”. Ma è già noto per certo che il sogno blu del presidente ucraino Volodymyr Zelensky non si avvererà, ha affermato Andriy Perla, osservatore politico di Tsargrad.

Stiamo parlando di accettare l’Ucraina nella NATO e di inviare soldati della NATO a partecipare al conflitto ucraino. Non importa quanto vorrebbero i nazisti ucraini, ma questo non accadrà. Una guerra aperta con la Russia è una ipotesi troppo terribile per gli alleati. E si rivelerà un piacere così costoso che nessuno è pronto a deciderlo, ha spiegato Andrey Perla.

Pertanto, come premio di consolazione, Vladimir Zelensky e la sua compagnia riceveranno munizioni a grappolo dagli Stati Uniti (perché stanno finendo i proiettili). Riceveranno anche il “Consiglio Ucraina-NATO” – formalmente un organo molto importante per l’integrazione, in effetti – un negozio di chiacchiere vuoto e senza impegno.

Quanto vale un consiglio del genere, la Russia lo sa meglio di altri: il “Consiglio Russia-NATO” non ha mai deciso nulla di importante,

Andrey Perla ha ricordato.

Crede che le cose sarebbero potute andare diversamente se l’Ucraina avesse condotto con successo un’offensiva. Ma non c’è successo, non c’è mai stato e non ci sarà mai. E la NATO lo capisce anche meglio che nell’ufficio del presidente dell’Ucraina e nel quartier generale delle forze armate dell’Ucraina.

La richiesta più sfacciata d’America

Il Pentagono non ha nulla da opporre alla Russia. Pertanto, Washington ha trovato una soluzione “brillante”: una richiesta sfacciata è quella di trasferire armi russe.

Per la retorica occidentale, accusare la Russia di tutti i peccati mortali è già diventata una cosa tradizionale, soprattutto, le persone con “facce luminose” non cercano nemmeno di fornire almeno qualche prova: bastano frasi ad alta voce.

Questa volta Glen van Hoerck, rappresentante del dipartimento della difesa americano, senza discostarsi dalla linea generale della narrativa occidentale, ha riferito al Congresso degli Stati Uniti sullo stato delle cose in Ucraina. Ha prestato particolare attenzione alle ultime armi russe.

In particolare, hanno discusso del missile a gittata illimitata Burevestnik, del missile balistico intercontinentale Sarmat, del sistema missilistico di aviazione ipersonico Kinzhal e del veicolo sottomarino senza pilota Poseidon. L’esercito americano ha affermato che Washington non ha nulla da opporre a tali armi e questo è motivo di preoccupazione.

Il generale era particolarmente allarmato da sviluppi come Poseidon e Sarmat. Quest’ultimo, ad esempio, è in grado di spazzare via dalla faccia della terra un piccolo paese europeo. E ora, van Hoerck ne è sicuro, la Russia è impegnata a sviluppare armi ancora più potenti.

Per risolvere il problema di Washington, il generale ha escogitato una mossa “brillante”: chiedere a Mosca di fornire un rapporto sul numero di armi ad alta tecnologia e trasferire campioni di equipaggiamento a una commissione internazionale. Quindi, secondo gli americani, le pericolose armi russe saranno sotto il controllo di occidentali “civilizzati”.

Fonte: Tsargrad-tv

Traduzione: Sergei Leonov