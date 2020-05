Dal discorso di Dagmar Belakowitsch al Parlamento Austriaco, molto simile alla nostra Sara Cunial

da Redazione

“…..Tutto il giorno che cercate di convincerci che ci sarà una seconda ondata di pandemia…..vi serve per giustificare quello che avete fatto a questa terra, a questa nazione…nulla lo può giustificare. E piano piano si sta anche dilatando la nebbia…..

Tutto questo era sempre e solo per seminare paura, seminare panico…è qualche cosa di molto brutto, sinistro e dannoso, quello che avete fatto…..

Sotto il mantello avete parlato con il cancelliere di una peste che avrebbe ucciso centinaia di migliaia di persone ma non è mai successo e non è mai stato chiaro cosa dovesse accadere. Anche nei circoli dei vostri esperti non è mai stato detto che si sarebbe arrivati a tanto….anche gli esperti che citate hanno detto dall’inizio che si tratta di proteggere i gruppi di persone più vulnerabili…questo vuol dire che la decisione politica che qui è stata presa è completamente in disaccordo a quello che hanno consigliato gli esperti….

Ed ora continua ancora, girate rigirate la ruota perchè sapete che politicamente state trascinando questo paese nell’abisso, è una catastrofe per i mercati, per la produzione, abbiamo 6000 disoccupati, nel frattempo ci sono circa 3 milioni di persone in lavori occasionali i quali non sanno neanche se quelli part -time torneranno mai a lavorare………se i negozi e le attività torneranno mai e il pacchetto e congiunturale che state preparando non sarà di minimo aiuto e i provvedimenti economici che state preparando per le gastronomie non saranno di minimo aiuto. Non serve che ora abbassiate le tasse per che devono pagare i ristoratori, non hanno entrate, non riuscirete a risanare il rapporto con loro con una mossa del genere.



Esattamente questa è stata la vostra politica, un inscenato coronavirus e la portate avanti ancora probabilmente . Non riuscirete neanche più a uscire dal film che vi siete creati. Volete riaprire le scuole per far girare i bambi con maschere, tenuti a distanza fra di loro quando non esite il minimo fottuto motivo se solo ci guardassimo i casi di malattia…..come e dove possiamo ancora trasmettercelo, ce lo abbiamo già tutti,…. e come devono i bambini trasmetterselo ?

Invece adesso dovreste dire che questa storia finisce qui è passata e dobbiamo stare atenti alla nostra igiene, lasciate in pace la gente ,è già passato e finito, rendetevene conto.

Ridate indietro alla gente la propria vita, date alle aziende i soldi perchè possano tornare a lavorare…fate in modo che la gente non debba più portare la museruola, questa stoffa davanti alla bocca , via sta roba perchè sono dannose per i bambini per i più anziani e anche per i malati polmonari, dovreste leggere queste cose, e allo stesso tempo garantisce zero protezione, l’unico scopo della mascherina è quello di sorreggere la vostra sceneggiatura solo per far credere alla gente, o mio Dio ! Siamo in una situazione estremamente pericolosa ….e no, non lo siamo, andate finalmente sulla sponda della verità…..

Dagmar Belakowitsch del FPÖ, traduzione discorso in Parlamento Austriaco, il 13 Maggio 2020 rilascia una bomba atomica come Sara Cunial in Italia, questo video l’abbiamo tradotto in supporto alla stessa Sara Cunial, grande esempio di libertà di espressione nel Parlamento Italiano.

Fonte Originale: https://t.me/BighelloniCanaleInformaz…