Dal Caucaso al Golfo Persico, compresa la promozione del porto di Haifa …Le manovre di accerchiamento targate USA, Arabia Saudita e Turchia.

da Redazione

di M. Sadek al-Houssaïni

L’ elite di potere americana, fallita e nel mezzo di una crisi, sta vivendo i suoi momenti più critici come una grande potenza lanciata in una guerra aperta contro l’asse della Resistenza (Siria, Iran, Hezbollah), il fronte del Rifiuto e persino i suoi amici internazionali per diversi motivi. Gli Stati Uniti manovrano apertamente e senza deviazioni, usando i resti del Daesh per distrarre dalla missione iniziale: abbattere la loro base militare nella Palestina occupata.

Recentemente, abbiamo ricevuto un rapporto dal titolo: ” I PROSSIMI PIANI DEGLI STATI UNITI PER LA DEFLAGRAZIONE DEI PAESI ARABI E DELL’ASIA CENTRALE “. Ecco il contenuto:

“Una fonte europea -specializzata nel monitoraggio del movimento di elementi terroristici in Medio Oriente, nei Paesi dell’Asia Centrale e in Cina- ha indicato che, nell’ambito delle operazioni strategiche volte a completare l’accerchiamento della Cina e la Russia poi per spostarsi verso il Mar Cinese e per dispiegare le forze lì, i servizi americani interessati hanno istituito un comando militare unificato per tutti i detti “mujahedin” nel modo similare di quanto era stato fatto negli anni ottanta del secolo scorso.

I primi passi nell’attuazione di questa pianificazione sono stati i seguenti:

Affidare alla Turchia il compito di istituire campi di addestramento per elementi Daesh da trasferire nei paesi africani, incluso l’Egitto, per supervisionare l’addestramento e la preparazione al combattimento, monitorare le future operazioni sul terreno in diversi paesi arabi e musulmani.

Incaricare il Qatar del finanziamento di tutte le operazioni di preparazione, addestramento e armamento per questi elementi.

Missioni realizzate da Turchia e Qatar con la creazione di due grandi campi di addestramento in territorio libico che ospitano 2.680 individui così preparati.

Affidare all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti il ​​finanziamento e l’amministrazione dei campi di addestramento situati nelle aree controllate dal partito yemenita “Hizb al-Islah”, al fine di armare e condizionare gli elementi che verranno schierati in alcuni stati dell’Asia centrale e nella Cina occidentale (Xinjiang) . Questi campi riuniscono 3842 elementi di varie nazionalità e sono destinati ad essere inviati in diverse direzioni:

1) Circa 1000 elementi saranno trasferiti, sotto la supervisione americana e saudita, in collaborazione con i servizi segreti pakistani, in Balochistan. Saranno assegnati a rafforzare i gruppi terroristici estremisti presenti nella regione di confine tra Pakistan e Iran e dovranno prepararsi a condurre operazioni militari all’interno dell’Iran.

2) altri 1.460 elementi, che sono uiguri cinesi, saranno trasferiti nella provincia afghana di Badakhshan, al confine con il limite occidentale della Cina. Quindi 460 di loro saranno diretti a sud-est del Tagikistan [una regione chiamata Gorno Badakshan in Tagikistan]. Saranno schierati sulle montagne della provincia di Morghob, che fa parte dell’alta catena montuosa del Pamir e la cui capitale, Murghab, dista circa 80 km dal confine occidentale della Cina.

Dovrebbe essere notato che le tattiche americane relative alla Cina, in procinto di essere attaccata tramite il riciclo dei resti di Daesh, in nessun modo significa l’abbandono della strategia di ritirarsi dal Medio Oriente e verso est, ma piuttosto piuttosto parte della strategia che mira a indebolire la Cina creando focolai di caos e sobillando conflitti tra le diverse etnie locali, prima di avviare seri negoziati con essa ” .

Golfo Persico

Trasmettendo questo rapporto così com’è, il nostro obiettivo è far luce su due eventi principali:

L’attuale escalation del terrorismo sistematico e organizzato nel nord del Libano.

La riapertura di una vecchia ferita, quella del conflitto tra Armenia e Azerbaijan sulla regione del Nagorno-Karabakh.

Per quanto riguarda il Libano , dobbiamo avvertire che lo scopo della manovra non è solo quello di esaurire l’esercito libanese maltrattato e di deviare le forze vive e la Resistenza dalla loro lotta contro gli attacchi sionisti americani, ma piuttosto tentare di aprire un nuovo fronte sotto gli auspici della Turchia di Erdogan e di noti agenti locali, al fine di completare ciò che gli americani hanno iniziato, attraverso l’esplosione del porto di Beirut, ampliando la zona di azione dei gruppi terroristici riqualificati incaricati di nuove missioni.

L’obiettivo è il controllo del porto di Tripoli come base di appoggio e partenza verso tutta la regione; in particolare, verso la regione di Homs e la costa siriana. Sapendo che in caso di guasto potrebbero far saltare in aria il porto di Tripoli, come è successo con il porto di Beirut.

Fonti specializzate nell’osservazione di tali processi affermano che questo attacco americano è la controparte dell’azione portata avanti dalla Francia da Beirut, tramite la cosiddetta “Iniziativa francese” e la Residence des Pins, a beneficio degli Stati Uniti e di Israele. Infatti, nonostante le loro ambizioni e le loro differenze, Francia e Stati Uniti condividono l‘obiettivo strategico guidato dagli americani a beneficio di Israele; vale a dire, promuovere i porti di Haifa e Ashdod in modo che sostituiscano tutti i porti dei Paesi del Levante sul Mar Mediterraneo.

Terroristi filo turchi in Libia

Inoltre, sono in corso meticolosi preparativi per collegare la penisola arabica, o al porto di Ashdod attraverso il porto saudita di Yanbu, o al porto di Haifa attraverso la Giordania; l’obiettivo finale è riuscire a bypassare il Canale di Suez e lo stretto di Bab al-Mandeb e Hormuz.

Per quanto riguarda il conflitto tra Armenia e Azerbaigian intorno alla regione del Nagorno-Karabakh, l’obiettivo finale dell’America attraverso Erdogan, ovviamente, è rafforzare la mobilitazione strategica contro Iran, Russia e Cina. Ciò non esclude l’esistenza di ambizioni specifiche per la Turchia; in questo caso, il suo desiderio di legare la sua geografia a quella dell’Azerbaijan, che si appoggia ad ovest. Ambizione che la Turchia pretende di realizzare in due fasi: tornare al 1994, ovvero riconquistare il territorio armeno che Baku perse quell’anno, per poi annetterlo all’Azerbaigian.

Tuttavia, è ormai stabilito che la cellula operativa che dirige i consiglieri turchi in Azerbaigian e le forze azerbaigiane che combattono ai confini della regione del Nagorno-Karabakh – con l’aiuto di circa 4000 mercenari di Daesh e di diversi gruppi etnici Il Caucaso dell’Asia centrale e Idleb- è formata da un gruppo di generali israeliani e ufficiali americani.

L’obiettivo tattico di queste operazioni è cercare di trascinare i russi e gli iraniani in questo conflitto regionale e, quindi, misurare la solidità del fronte eurasiatico su cui Mosca lavora da tempo per far fronte all’espansionismo di NATO; le manovre militari “Caucaso 2020” di pochi giorni fa corrispondenti ad una importantissima operazione di coordinamento strategico che ha visto la partecipazione di Cina, Iran, Pakistan e altri Paesi.

Va notato che parallelamente alla mobilitazione contro Russia, Cina e Iran, si sta verificando una mobilitazione pressoché identica nell’ambito del cosiddetto processo di “normalizzazione” avviato dallo sbarco israeliano ad Abu Dhabi. Ciò corrisponde a un tentativo di stringere queste tre potenze in ascesa n una morsa a tenaglia, a nord dal Mar Caspio [Azerbaigian], a sud dal Golfo Arabo-Persico.

Analista libanese M.Sadek al-Houssaïni

Ma quello che manca all’immaginazione del cowboy americano è che questi due spazi a nord e sud sono considerati il ​​ventre molle di qualsiasi aggressore o conquistatore straniero, sia che provenga dall’alto mare sia che si creda capace di giocare un ruolo al di là delle sue possibilità, sia ottomano che israeliano. Questo perché manca la profondità strategica dell’altopiano iraniano che ha resistito per secoli all’occupazione, alla subordinazione e alla sottomissione. In ogni caso, almeno dal 1826, quando le ultime invasioni degli zar russi si scontrarono contro il grande riformatore iraniano Abu’l-Qasim Farahani Qà’im Maqam, che pagò con la vita questa resistenza avendo preservato l’integrità territoriale del «L’Iran finora.

Quanto a Teheran, che fu, nel 1943, il luogo del primo incontro dei tre grandi alleati sulla via della vittoria contro i nazisti, Roosevelt, Stalin e Churchill, mentre il paese era occupato dalle forze sovietiche e britanniche, è ora indipendente, rivoluzionario, musulmano, guidato da leader di grande saggezza e più capaci che mai di respingere gli attacchi dal nord o dal sud.

Non aspetteremo a lungo per vedere gli invasori lasciare la regione, siano essi ottomani, americani o delegati israeliani.

Siamo ancora vivi. Dì Alleluia!

Mohammad Sadek al-Houssaïni

Tradotto dall’arabo da Mouna Alno-Nakhal

Fonte: Al-Binaa (Libano)

Traduzione in italiano: Fadi Haddad

https://www.al-binaa.com/archives/268828

Mohammad Sadek al-Houssaïni è uno scrittore, giornalista e ricercatore. Ha ricoperto la carica di Segretario generale del “Forum del dialogo arabo-iraniano”.