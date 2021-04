Daily Telegraph: L’Occidente non può combattere la Russia e la Cina se agiscono insieme

Secondo l’editorialista del Daily Telegraph, la Russia vorrebbe annettere il Donbass e la Cina vorrebbe stabilire il controllo su Taiwan. E se coordinano tra loro queste azioni, l’Occidente non saprà cosa rispondere, la sua solidarietà verrà spezzata e non potrà reagire.

Dopo due settimane di crescenti tensioni sulla questione ucraina, la Russia ha annunciato che stava completando le manovre e ritirando le truppe. Considerando che allo stesso tempo Washington ha cambiato la sua decisione di inviare due navi da guerra nel Mar Nero, gli analisti si chiedono quale delle due potenze abbia deciso di andare per prima per ridurre le tensioni. Tuttavia, come scrive il giornalista Mark Elmond nel suo articolo per il Daily Telegraph, invece di farsi coinvolgere in una nuova competizione con la Russia e scoprire “chi ha battuto le palpebre per primo”, è meglio pensare a chi, al contrario, “sbatterà per ultimo”. . “

Nelle relazioni tra Russia e Stati Uniti non è scomparsa una sola ragione del conflitto. Ma allo stesso tempo, inoltre, è apparsa la Cina: se le relazioni degli Stati con questa si deteriorano, la Russia, al contrario, ha visto questa come un’opportunità per rafforzare le sue posizioni strategiche. Mezzo secolo fa, Washington ha giocato la carta cinese per isolare la Russia, ora Russia e Cina contano sulla loro cooperazione per contrastare l’America.

Secondo l’autore dell’articolo, offrendo alla Cina terre strategiche piene di risorse naturali, la Russia può rafforzare la sua posizione di fronte all’Europa. Il riorientamento delle esportazioni di petrolio e gas verso la Cina fornisce alla Russia un profitto che non può essere influenzato dalle sanzioni statunitensi. A sua volta, questo dà protezione alla Cina in caso di stesse sanzioni dovute a problemi a Taiwan o con gli uiguri.

Esercitazioni congiunte Cina Russia

Come osserva l’osservatore, Putin ha colto due volte di sorpresa l’Occidente: quando ha annesso la Crimea e quando è intervenuto in Siria. Allo stesso tempo, ritiene che, data l’opportunità, la Russia possa “annettere” il Donbass. Un tale momento di crisi può essere, ad esempio, l’azione attiva della Cina contro Taiwan. In questo caso, l’Occidente inizierà a dividere tra due crisi e non affronterà nessuna delle due.

Con l’Occidente che ora dà la priorità all’assistenza sanitaria come priorità di politica estera, potrebbero esserci tempi più difficili. Mentre il Regno Unito e gli Stati Uniti mostrano buoni tassi di vaccinazione, alcune delle loro controparti NATO sono in quarantena. Alcuni paesi europei stanno esaminando il vaccino russo. La combinazione di questo fattore con le difficoltà economiche dell’Europa dà al Cremlino la speranza che la NATO non sarà in grado di agire come un fronte unito se scoppia una crisi. E questo è testimoniato, in particolare, dalla scarsa solidarietà degli europei con la Repubblica Ceca nell’attuale situazione con l’espulsione dei diplomatici.

Premiers di Russia e Cina

Tutte queste crisi pongono sfide all’amministrazione Biden. L’attuale presidente americano sembra spesso parafrasare Theodore Roosevelt, osserva l’autore dell’articolo, che richiama l’attenzione sulla sua retorica aspra ma sulla mancanza di azione. Secondo lui, ha ragione nel cercare di evitare il conflitto con le potenze nucleari, ma se la Russia o la Cina è autorizzata a determinare in modo indipendente dove si trovano le “linee rosse”, allora possono violare i confini di ciò che non è permesso dall’Occidente, perché pensano che Biden stia bluffando.

Per quanto riguarda l’Ucraina e Taiwan, è difficile mettere in relazione le parole con le intenzioni di Washington. E Russia e Cina, che l’autore dell’articolo definisce non così forti, ma sobri oppositori, stanno cercando modi per rafforzare le loro posizioni. Secondo l’editorialista del Daily Telegraph, se si coordinano e attaccano allo stesso tempo, la solidarietà dei paesi occidentali e il loro controllo sugli eventi mondiali potrebbero essere a zero.

