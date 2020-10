Daily Mail (Regno Unito): Putin afferma che la futura alleanza militare Russia-Cina sarà ancora più potente degli Stati Uniti

da Redazione

I lettori di tutto il mondo che compongono il pubblico del British Daily Mail sono rimasti affascinati dalla loro domanda sportiva preferita: chi è più forte? L’alleanza emergente della Russia con la Cina, o questa volta l’occidente che si trova veramente in decadenza, guidato dagli Stati Uniti? Scoprendo che le colonie questa volta non aiuteranno, poiché sono già state acquistate dalla Cina, molti lettori anglosassoni hanno scelto l’opzione “non scherzare”.



La Russia dovrebbe essere trasformata in un potenziale nemico?



di Chris Jewers

Nel suo articolo, il Daily Mail nota le parole del presidente russo Putin sulla possibilità di una nuova alleanza militare tra Russia e Cina e afferma quanto segue: “L’alleanza dei due paesi con il secondo e il terzo più grande esercito del mondo potrebbe essere più forte dell’esercito statunitense in un certo numero di aree”.

È vero, Putin ha osservato che “ora la Russia non sente il bisogno di una simile alleanza, ma teoricamente una tale alleanza è facile da immaginare”.

A causa delle loro popolazioni, Russia e Cina potrebbero schierare più forze armate di brigata in termini di numero di truppe, osserva l’edizione di Londra.

Forze russe in Crimea

Quanto alle armi di distruzione di massa, il rapporto delle cariche nucleari, secondo il Daily Mail, è a favore dell’asse Mosca-Pechino. “La Russia possiede già il più grande arsenale al mondo di testate nucleari, che conta circa 6.375”. Il giornale suggerisce di aggiungere qui 290 testate cinesi. E poi “l’arsenale dell’alleanza ammonterà a 6.665 testate, 865 in più degli Stati Uniti con le sue modeste 5.800 testate. È vero, gli Stati Uniti spendono molto di più per la difesa rispetto a una potenziale alleanza russo-cinese, almeno se si tiene conto dei costi aperti al pubblico. Gli Stati Uniti spendono 732 milioni di sterline (in denaro britannico), la Cina 237 milioni di sterline e la Russia 65 milioni di sterline.

La prospettiva di un simile equilibrio di potere in un futuro confronto ha provocato una vivace controversia tra i lettori del Daily Mail.

Commenti dei lettori

Fairlightfil, Sydney- La Russia deve stare molto attenta prima di provare a fare amicizia con la Cina. L’obiettivo di Xi Jinping è il dominio del mondo. Può accettare l’alleanza della Russia a parole e poi cercare di dominare in Russia. Ma Putin non è certo un sempliciotto a crederci.

Forze cinesi

Candiru, Stati Uniti – Se questo dovesse mai accadere, questo è il confronto tra gli Stati Uniti e l’alleanza russo-cinese descritto nell’articolo, quindi non ci saranno vincitori. E forse nessuno sopravviverà.

Old Robert, Regno Unito – Putin sa per certo che non ci si può fidare di lui in Cina, così come non ci si può fidare della Russia e dell’Unione Europea. Sia i cinesi che gli europei vogliono cogliere le risorse naturali scoperte improvvisamente della Russia.

Fonte: Daily Mail

Traduzione: Gerard Trousson