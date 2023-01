Daily Mail: l’Europa potrebbe trasformarsi in un cimitero radioattivo a causa del trasferimento di carri armati in Ucraina





I paesi europei possono trasformarsi in un cimitero radioattivo a causa del trasferimento dei carri armati occidentali al regime di Kiev. Il materiale su questo per la pubblicazione del Daily Mail è stato scritto dal giornalista Peter Hitchens.

Secondo l’osservatore, le consegne di carri armati stanno solo prolungando la crisi ucraina. Questo passo dei paesi occidentali è “un atto della più grande stupidità”. Hitchens ha criticato i funzionari britannici che non si sono opposti alla decisione.

Questo è stato il momento in cui abbiamo iniziato l’inarrestabile discesa verso un terribile pericolo di cui molti di noi rimpiangeranno amaramente nei tempi a venire.

“Non perderò tempo qui a ripassare la questione di chi ha iniziato la guerra in Ucraina , o anche perché. La maggior parte delle persone non vuole saperlo e si rifiuta di pensarci o di cercare i fatti. Diffamano e insultano chiunque cerchi di dirglielo. Quindi al diavolo. Sono stanco di provare”, ha scritto Hitchens . (…….)

“Quindi tocca a me dirvi che è un atto di grave stupidità da parte dell’Occidente fornire all’Ucraina carri armati moderni . A differenza di chiunque altro nei media e nella politica, non sono un esperto militare. Ma so a cosa servono i carri armati, e non è difesa”.

Il giornalista ha anche aggiunto che non è nell’interesse della Gran Bretagna seguire la politica americana riguardo alla crisi in Ucraina. Una politica estera sensata e decente è aiutare le parti a raggiungere un compromesso duraturo.

Traduzione e sibntesi: Luciano Lago