Da Mondoe a Trump L’Imperialismo cambia faccia

di Elson Concepción Pérez

L’attuale presidente degli Stati Uniti minaccia nuovamente l’azione militare contro il Venezuela e continua a sanzionare governi e società con legami con la Repubblica Bolivariana e Cuba

Sono trascorsi più di 200 anni da quando James Monroe è diventato il quinto presidente degli Stati Uniti. A differenza di Donald Trump , era stato un soldato, un avvocato, un senatore, un governatore e persino un segretario di Stato. Trump, il 45 ° presidente del paese, multimilionario inesperto in politica, non ha fatto altro che ripetere quanto è stato detto e fatto dall’inventore della dottrina “America for Americans”.

Quello che è comune in ciò che è accaduto nel 1823 e ciò che sta accadendo oggi è che la filosofia di Monroe è stata rispolverata da Trump, per far diventare realtà l’idea che le nazioni dell’America Latina sono il cortile di Washington.

L’ultima minaccia al Venezuela di un possibile intervento militare, dopo il recente colpo di stato in Bolivia sotto l’egida dell’Organizzazione degli Stati americani (OAS), l’inasprimento del blocco di Cuba, la destabilizzazione in Nicaragua e l’interferenza aperta negli affari interni dei paesi nella regione, dove i governi democratici hanno fissato gli standard per lo sviluppo e la sovranità, non sono una sorpresa.

“Qui nell’emisfero occidentale ci impegniamo a mantenere la nostra indipendenza dall’intrusione di potenze straniere espansioniste”, ha dichiarato Trump all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York nel 2018. “È stata la politica formale del nostro paese, dal presidente James Monroe, per cui respingiamo le interferenze delle nazioni straniere in questo emisfero e nei nostri affari ”, ha aggiunto cinicamente.

Nel febbraio 2018, l’allora segretario di Stato per l’amministrazione Trump, Rex Tillerson , aveva dichiarato:

"La Dottrina Monroe è rilevante oggi come lo era il giorno in cui è stata scritta."

In quella stessa data, un altro membro del gruppo di falchi del Presidente, John Bolton, aveva dichiarato in un articolo su The Hill che l’interferenza russa in America Latina potrebbe ispirare Trump a riaffermare la dottrina Monroe.

Ecco quale risulta la logica di questo primo mandato, per un presidente che intende essere rieletto il prossimo novembre.

Questo è uno stato in cui, nel 1904, il presidente Theodore Roosevelt stabilì che se un paese europeo minacciava i diritti o la proprietà di cittadini o società statunitensi in una nazione latinoamericana, il governo era obbligato a intervenire negli affari di quel paese per rimediare al situazione.

In questi casi, dobbiamo considerare quali leader degli Stati Uniti abbiano effettuato gli interventi nei paesi dell’emisfero per riaffermare i propri interessi egemonici.

l’impero USA ha compreso e riconsiderato oggi, per quanto riguarda i diritti o le proprietà dei cittadini o delle società statunitensi “. Con la legge Helms-Burton ha erogato le leggi sulle loro pretese.

Non dimentichiamo la lunga lista di interventi statunitensi nelle nazioni dell’America Latina, per assicurarsi che il loro status coloniale non sia stato minacciato, comprese invasioni, colpi di stato e blocchi e altre azioni ostili. Mentre, all’epoca, Washington negava il suo ruolo nel rovesciare i governi, i documenti declassificati anni dopo dalle loro stesse istituzioni rivelano la verità.

Il sito web americano Bloomberg ha recentemente osservato che gli Stati Uniti continuano a considerare l’opzione militare per rovesciare il presidente venezuelano Nicolas Maduro.

Nell’articolo del 21 febbraio, un funzionario dell’amministrazione Trump è stato citato dicendo:

"Il presidente Donald Trump è frustrato dal fatto che la pressione si sta sviluppando troppo lentamente sul presidente venezuelano Nicolas Maduro e sta ancora prendendo in considerazione le opzioni militari nel paese, incluso un blocco navale".

Invocando Monroe e la sua “dottrina”, Trump ha lanciato minacciosi avvertimenti per le aziende che continuano a fare affari con il Venezuela, tra cui India Reliance Industries; Repsol di Spagna; la compagnia petrolifera americana Chevron; e diverse compagnie di navigazione greche.

L’articolo continua citando il funzionario senza nome,

“L’amministrazione continua a perseguire quella che ha chiamato la dottrina di Trump per favorire i governi democratici in tutto l’emisfero occidentale, simile alla dottrina Monroe, che ha messo in guardia contro gli sforzi di colonizzazione europea nelle Americhe due secoli fa”, aggiungendo che “Venezuela, Cuba e Nicaragua restano ostacoli” a questo piano. Non è cambiato molto in 197 anni.

Gli USA si sentono anche frustrati dalla Spegna che ritengono troppo accomodante con gli alleati del Venezuela di Maduro che Washinton ritiene che svolgano delle attività illecite nel paese. La Spagna è stata riluttante a rompere i legami con Caracas ed è il maggiore ostacolo alla campagna USA nell’Unione Europea.

Trump si rende conto che il lento e costante processo burocratico contro il governo Maduro non ha prodotto i risultati che gli USA stavano cercando in Venezuela, come ha detto il funzionario .

Trump aveva insistito per azioni derette contro il governo ed il paese Latino Americano fin dal 2017 ma in quel tempo era stato consigliato di utilizzare solo opzioni politiche.

I leader latino americani sono stati scettici sulla possibilità di una azione militare contro il Venezuela, attualmente però, alcunidei leader, come il premier della Colombia Duque e quello del Brasile, Bolsonaro, riconoscono che potrebbe essere necessaria la forza militare per un cambio di regime in Venezuela. (……)(

Questo è il motivo che spinge l’Amministrazione Trump a cercare un pretesto per l’intervento, facendo leva sui paesi alleati nella regione.

