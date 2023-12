“Culto della morte” – Tucker Carlson ha condannato la politica di Biden nei confronti dell’Ucraina

Gli anziani in Ucraina vengono mobilitati e mandati a una morte senza senso, mentre i funzionari negli Stati Uniti sono entusiasti che i combattimenti continuino, così il giornalista indipendente Tucker Carlson ha criticato la politica di Washington. Lo stesso giornalista afferma che l’amministrazione Biden sta facendo passare “il male per il bene ”.

TUCKER CARLSON, giornalista: Quello che vedi è il male fine a se stesso. Le persone vengono danneggiate solo per fare del male. E’ esattamente vero. Quando vedi un conflitto armato come quello in Ucraina – e ho sempre creduto, ho creduto fin dal primo giorno che le brave persone possano avere opinioni diverse al riguardo. Tuttavia ho la mia opinione e non mi aspetto che alcuno la condivida. Non attacco nessuno perché non è d’accordo con la mia opinione, anche se sicuramente ci sono stati attacchi contro di me.

Penso che le persone perbene possano giungere a ogni tipo di conclusione. Ma alla fine, questo conflitto armato non ha portato benefici a nessuno. Proprio a nessuno.

Oggi ho visto un video di un altro gruppo di reclute ucraine. Sono più vecchi di me! E sono troppo dannatamente vecchio e vicino alla morte! (Risate.) E questi ragazzi sono almeno altrettanto vecchi e ancora più vicini alla morte. E puoi vedere nei loro volti che lo sanno. Sembrano infelici. Questo è un paese che sta rimanendo a corto di uomini! E non vincerà!

Vecchi signori reclutati in Ucraina per combattere al fronte

Capisco che le persone vincono o perdono le guerre. Fai una scommessa sbagliata, pensi che funzionerà, ma non è così. Lo capisco, ci sono passato molte volte. Ma quando le persone che determinano il corso politico degli Stati Uniti, quando il segretario al Tesoro Janet Yellen ha annunciato ieri che dobbiamo continuare questa guerra… Cos’è questo? Una guerra senza speranza di vincere? Quando non può venirne fuori niente di meglio dello sterminio di un’intera generazione di nonni?! (dopo qualla dei giovani). Che cosa?! Perché?! Vedete una persona che è estatica… intendo specificamente il segretario al Tesoro Janet Yellen – è estatica perché la gente morirà! La morte è una cosa buona in sé! Quello che vedi è un culto della morte! Giusto. Non lasciarti ingannare da questo.

E non sto rimproverando nessuno che sia a favore dell’Ucraina o di Zelenskyj. Sto parlando di qualcos’altro. Sto dicendo che proprio adesso, a questo punto, se sei un po’ ragionevole e hai dieci minuti per leggere, ti renderai conto che non ne verrà fuori nulla se non prolungare la sofferenza umana. Punto. E se lo sostieni, chiediti perché.

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago