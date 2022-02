Cronaca di una protesta: Camionisti in Canada contro gli obblighi vaccinali e “green pass”

Inserito alle 23:03h in da Redazione in Canada





Convoglio di camion: le persone che portano aiuti “materiali” ai manifestanti, compreso il gas, potrebbero essere soggette ad arresto, afferma la polizia.

Sabato i manifestanti contrari ai mandati sui vaccini e alle restrizioni Covid-19 hanno tenuto raduni nelle città di tutto il Canada in uno spettacolo di solidarietà con una manifestazione di una settimana nella capitale nazionale.

I funzionari di Ottawa e di numerosi capoluoghi di provincia hanno lavorato per garantire che l’escalation delle proteste contro le misure di salute pubblica legate alla pandemia rimanessero pacifiche sabato.

Entro mezzogiorno di sabato a Ottawa, migliaia di manifestanti si sono mescolati vicino a fuochi aperti sul prato intonacato di neve di fronte a Parliament Hill. I partecipanti hanno arrostito hotdog e distribuito prodotti da forno sotto i teloni, mentre due uomini a cavallo si aggiravano per la città, uno dei quali portava una bandiera a sostegno dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il “convoglio di camion della libertà” ha attirato il sostegno di Trump e di altri repubblicani.

A Toronto, diverse centinaia di manifestanti si sono radunati sul lato sud della legislatura dell’Ontario, cantando “libertà” sopra il reggae emesso dagli altoparlanti e sfoggiando cartelli che dicevano “Libertà” Nelle vicinanze, un paio di centinaia di operatori sanitari e sostenitori hanno marciato dall’Università di Toronto per fila ospedaliera appena a sud della legislatura. Hanno tenuto cartelli con la scritta “free-muto” e “maschere N95 per tutti”. La polizia di Toronto ha istituito posti di blocco in tutto il centro, impedendo a qualsiasi manifestante su camion o auto di avvicinarsi alla legislatura provinciale, che si trova vicino a dove si trovano i cinque principali ospedali.

I manifestanti si sono radunati anche a Quebec City, Fredericton e Winnipeg, con manifestazioni previste anche per Regina, Edmonton, Vancouver, Victoria e il valico di frontiera degli Stati Uniti a Coutts, Alta.

Le forze di polizia in quelle città affermano di aver imparato la lezione dalla difficile situazione di Ottawa e di aver sviluppato strategie progettate per proteggere le infrastrutture chiave, come corridoi e ospedali vitali, e anche prevenire possibili violenze.

Camionisti e sostenitori continuano a protestare contro i mandati del vaccino contro la malattia del coronavirus (Covid-19) davanti a Parliament Hill a Ottawa, Ontario, Canada. (Reuters)

La polizia di Winnipeg, Manitoba, ha sporto denuncia contro un uomo Manitoba di 42 anni che avrebbe guidato il suo veicolo contro il gruppo di manifestanti della “freedom convo” riuniti in quella città. Hanno detto che l’incidente è avvenuto alla fine di venerdì e che tre uomini sono stati curati sulla scena per ferite lievi, mentre un quarto uomo è stato portato in ospedale e rilasciato. L’imputato deve affrontare molteplici accuse, tra cui aggressione con un’arma e operazione pericolosa di un mezzo di trasporto.

“Non era realmente a favore o contro nessuna delle opinioni generali”, secondo il portavoce del servizio di polizia di Winnipeg Const. Rob Carver.

Tornato a Ottawa, l’avvocato Paul Champ ha intentato un’azione legale collettiva per conto di migliaia di residenti chiedendo danni per milioni di dollari e un’ingiunzione contro i camionisti di suonare il clacson a tutte le ore. Il giudice ha affermato di voler dare a tutte le parti coinvolte nella causa il tempo di presentargli tutti i documenti, aggiungendo che prevede di prendere una decisione sulle manifestazioni lunedì pomeriggio.

Molti canadesi si sono indignati per il comportamento grezzo. Alcuni manifestanti hanno appiccato fuochi d’artificio sul terreno del National War Memorial venerdì alla fine di venerdì. Alcuni portavano cartelli e bandiere con svastiche lo scorso fine settimana e hanno paragonato i mandati dei vaccini al fascismo.

I manifestanti hanno affermato che non se ne andranno fino a quando tutti i mandati e le restrizioni Covid-19 non saranno scomparsi. Chiedono anche la rimozione del governo di Trudeau, sebbene sia responsabile di alcune misure, la maggior parte delle quali sono state messe in atto dai governi provinciali.

Camionisti in protesta



Davanti all’inarrestabile escalation della ribellione, l’elite di potere inizia a preparare il piano B, per creare una finta “alternativa” al governo Trudeau, il conservatore Pierre Polievre, che proprio ieri – decisamente in anticipo coi tempi – ha annunciato ai canadesi la propria candidatura a primo ministro per “Restituirvi il controllo della vostra https://indianexpress.com/article/world/protests-covid-measures-spread-canada-7759528/vita. Aiutatemi a rimpiazzare Trudeau e a restaurare la libertà”.

Nota: In realtà camionisti e cittadini che appoggiano la protesta sono scesi in strada in massa e si sono già da soli impadroniti della loro libertà e non permetteranno che un nuovo governo, anche se con una facciata ripulita, possa tornare a imporre misure liberticide ai cittadini. Il Canada non è come l’Italia.

Fonte: https://indianexpress.com/article/world/protests-covid-measures-spread-canada-7759528/-

Traduzione: Luciano Lago