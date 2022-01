Crocevia pericoloso: preparano una guerra nucleare in Ucraina?





di Eric Margolis

Quanti soldati americani moriranno nella battaglia per Luhansk? O Kerch? Non 1 su 1.000 americani è riuscito a trovare queste squallide città industriali ucraine (ex russe) su una mappa.

Quanti americani sanno che un’unità della Guardia Nazionale della Florida è di stanza nell’Ucraina occidentale , tra tutti i posti? È solo una missione di addestramento, dice il Pentagono. Destra. Formazione su come raccogliere le arance. Questo dall’esercito americano “invincibile” (io ne ero un membro) che si è fatto frustare il sedere in Vietnam, Iraq e ora in Afghanistan.

Non importa. Gli Stati Uniti, afferma il presidente Biden, sono preparati per una grande battaglia in questa oscura regione mineraria dell’ex Unione Sovietica. Le navi e gli aerei della Marina degli Stati Uniti ora sfidano i confini russi del Mar Nero e del Mar d’Azov. Unità della NATO sondano i confini aerei e terrestri dell’Ucraina.

Poseidon aereo spia US Navy sul Mar Nero

Washington avverte Mosca di non reagire alle intrusioni militari statunitensi. E, soprattutto, non invadere l’Ucraina – che faceva parte della storica Russia e dell’Unione Sovietica fino a quando l’URSS non è crollata dopo un colpo di stato progettato dagli Stati Uniti a Kiev che ha creato l’Ucraina orientata all’occidente. Oggi, l’Ucraina è governata da un ex comico televisivo la cui carriera è stata finanziata da loschi oligarchi e interessi occidentali.

Il presidente Biden ha quasi minacciato la guerra contro la Russia se Vlad Putin manterrà le minacce di attaccare l’Ucraina. Putin mette in guardia gli Stati Uniti dal suo nuovo arsenale di armi strepitose, molte delle quali nucleari. Questo mi ricorda la brillante battuta di un diplomatico italiano sul conflitto regionale su una sterile regione di confine eritrea: “due uomini calvi che litigano per un pettine”.

L’Ucraina è un buco nero economico, con un enorme inquinamento industriale, debiti titanici, furti sfrenati e una corruzione sconcertante.

Per la Russia, l’Ucraina era il suo ex cuore industriale e agricolo e componente chiave dello stato russo. Pensa all’Ohio improvvisamente staccato dall’America dai ribelli pro-Trump o alla Flotta Rossa che attraversa i Grandi Laghi.

Mosca non ha alcun dubbio che l’obiettivo strategico di Washington sia completare l’amputazione dell’Ucraina dalla Russia e poi continuare ad abbattere ciò che resta dell’attuale Federazione Russa. L’estremo oriente russo sarebbe un obiettivo chiave. Non c’è da stupirsi che Putin continui a lanciare avvertimenti sempre più terribili. Lui sa che la disgregazione della Russia è l’obiettivo numero uno dell’Occidente.

Siete pronti in Occidente per la guerra nucleare in Ucraina?

Sì, vero che Mosca ha spostato circa 80.000 soldati al “confine della NATO”. Ma questo confine è anche il confine esterno della Russia. Mosca ha tutto il diritto di farlo.

Putin non è un angelo (vedi la sua repressione dei ceceni) ma ha ragione quando dice che l’Occidente ha pugnalato alle spalle la Russia quando ha promesso oralmente di non espandere la NATO ad est in cambio dell’accordo di Gorbaciov alla riunificazione della Germania e alla sua inclusione nella NATO.

Oggi la NATO si è spinta nell’ex cortile di Mosca.

All’avanguardia della NATO ci sono la Polonia, i tre Stati baltici e l’Ungheria, (che odiano la Russia per motivi storici N.d.R.), e tutti hanno molte ragioni per temere e diffidare della Russia. Tutti sarebbero felici di vedere gli Stati Uniti entrare in guerra con la Russia.

Ma gli Stati Uniti non hanno obiettivi strategici né obiettivi logici di guerra nella Russia meridionale/Ucraina. Un ponte troppo lontano, come si dimostrò per la Germania negli anni ’40, una delle campagne più dure combattute da uno dei massimi generali tedeschi, Erich von Manstein.

È molto improbabile che Joe Biden o Vlad Putin vogliano una vera guerra calda in Ucraina. Vediamo un sacco di percosse ma nessuna vera azione militare, finora. Quello che nessuna delle parti ammetterà è che entrambe hanno una grave carenza di munizioni, pezzi di ricambio, carburante, veicoli di recupero e missili guidati. Né Kiev né Mosca possono permettersi di sostituire le armi perse anche in una guerra breve. L’America in bancarotta non è nella posizione di combattere per l’Ucraina. Gli altri alleati della NATO sono tigri di carta. La cosa più importante è che la Germania non ha alcun desiderio di combattere la Russia.

A differenza dei ringhiosi repubblicani al Congresso degli Stati Uniti, gli europei non vogliono nuove guerre. I loro ragazzi non sono pronti a morire per Luhansk.

Tuttavia un conflitto accidentale è sempre vicino e sempre più probabile.

Fonte: https://www.unz.com/emargolis/nuclear-war-over-ukraine/

Traduzione: Luciano Lago