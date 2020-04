Crisi pandemica sulle portaerei americane dove marinai si dimettono in massa a causa del coronavirus

I marinai statunitensi si dimettono in maniera massiccia a causa dell’inazione di Washington nella pandemia.

Secondo le informazioni attivamente diffuse sui social network, gli equipaggi delle navi da guerra americane si dimettono in maniera massiccia a causa dell’indifferenza di Washington alle condizioni di infezione di massa diffusasi fra i marinai a bordo di due portaerei americane. È stato riferito che almeno un centinaio di marinai e membri dell’equipaggio, compresi anche i piloti di velivoli basati su portaerei, si sono dimessi, mentre la pandemia si diffonde fra gli equipaggi.

La situazione è particolarmente acuta a bordo della portaerei americana Theodore Roosevelt, dove ci sono più di 300 marinai e membri dell’equipaggio infetti, compresi i piloti di combattimento. questo è avvenuto a causa dell’inazione di Washington tanto che la situazione è divenuta critica, minacciando l’efficienza della Marina degli Stati Uniti con problemi molto seri e si è aperta una vera crisi.

“Un’enorme portaerei si trasforma semplicemente in un’enorme fossa galleggiante. Se gli Stati Uniti vogliono ottenere diverse migliaia di cadaveri, allora le misure per salvare i marinai non possono essere prese e, ovviamente, la situazione si sta sviluppando in questa vena ”, ha osservato lo specialista.

Il capitano Bett Crozier licenziato dall’ex segretario della Marina per aver rivelato la crisi fra i marinai

Non ci sono commenti ufficiali su questo argomento da parte del comando della Marina degli Stati Uniti, tuttavia, gli esperti non escludono una denuncia molto tragica, in quanto Washington si rifiuta di evacuare l’equipaggio infetto, sebbene almeno 80 membri dell’equipaggio delle portaerei americane siano in gravi condizioni.

