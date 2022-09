Crisi energetica: “L’Europa raccoglie ciò che ha seminato”, dice Erdogan





Martedì 6 agosto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato la politica delle sanzioni imposte alla Russia come causa della crisi energetica in Europa, riprendendo un argomento del Cremlino.

“L’Europa raccoglie ciò che ha seminato. L’atteggiamento dell’Europa nei confronti di Putin e le sanzioni decretate sulla scia degli USA hanno portato, che ci piaccia o no, a dire: + Se fai così, io farò questo +”, ha affermato il capo di Stato turco in conferenza stampa ad Ankara, segnala AFP.

“Non lo vogliamo, ma penso che l’Europa avrà seri problemi quest’inverno”, ha aggiunto, dicendo che la Turchia non incontrerà “problemi del genere”.

Il Cremlino aveva assicurato lunedì che l’interruzione delle consegne di gas russo alla Germania attraverso il gasdotto strategico Nord Stream era l’unica colpa dell’Occidente, le loro sanzioni impedivano, secondo Mosca, la manutenzione delle infrastrutture del gas.

“I problemi con il pompaggio (di gas) sono sorti a causa delle sanzioni degli stati occidentali. Non ci sono altre ragioni per questi problemi”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

La politica di Ankara

L’Unione Europea ha deciso un embargo graduale sulle sue importazioni di petrolio e prodotti petroliferi russi. Ha anche posto fine ai suoi acquisti di carbone, ma il gas russo, da cui dipende molto l’Europa al momento non è preoccupante (secondo gli eurocratidi Bruxelles.

La Turchia, dal canto suo, mantiene buoni rapporti sia con Mosca che con Kiev.

Se avesse fornito a Kiev droni militari, si sarebbe rifiutata di aderire alle sanzioni occidentali decretate contro la Russia dopo l’inizio della sua offensiva in Ucraina.Erdogan aveva annunciato all’inizio di agosto un accordo su un pagamento parziale in rubli per le consegne di gas russo alla Turchia.

Secondo gli analisti, l’accordo dovrebbe consentire alla Russia di continuare a rifornire la Turchia attraverso il gasdotto TurkStream che attraversa il Mar Nero.

Nel 2021, la Russia ha rappresentato circa un quarto delle importazioni di petrolio della Turchia e il 45% dei suoi acquisti di gas naturale.

La Turchia, dal canto suo, mantiene buoni rapporti sia con Mosca che con Kiev. Se ha fornito a Kiev droni militari, ha rifiutato di aderire alle sanzioni occidentali decretate contro la Russia dopo il lancio della sua offensiva in Ucraina.

Recep Tayyip Erdogan ha annunciato all’inizio di agosto un accordo sul pagamento parziale in rubli per le consegne di gas russo alla Turchia. Secondo gli analisti, l’accordo dovrebbe consentire alla Russia di continuare a rifornire la Turchia attraverso il gasdotto TurkStream che attraversa il Mar Nero.

Nota: La Turchia non soffre la stessa crisi energetica che incombe sull’Europa ed è stata in grado di esercitare un opera di mediazione fra le parti per la ricerca di un possibile negoziato. Bruxelles ed i governi europei hanno preferito (dietro ordine di Washington) l’intervento nella guerra fornendo armi ed assistenza all’Ucraina contro la Russia,

Fonti: Agenzie

Traduzione e nota: Luciano Lago

.