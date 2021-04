Crimea: la Russia può creare facilmente una no-fly zone

da Redazione

In Ucraina, hanno apertamente affermato che lo spazio aereo sopra la penisola di Crimea “appartiene all’Ucraina”. Per di più, non molto tempo fa, Kiev ha invitato l’aviazione della NATO “a compiere voli nella regione della Crimea” sulla zona di manovra d’interazione tra il blocco militare e gli alleati a cui l’Ucraina fa riferimento. Kiev aggrava la situazione e concentra forze e mezzi nelle aree confinanti con la Crimea, nelle regioni di Kherson e Nikolaev.

Probabilmente, gli ucraini ritengono che la comparsa di aerei da combattimento della NATO nell’area delle frontiere aeree della Crimea “dimostrerà alla Russia la gravità della situazione”. Tuttavia, diventa chiaro che il blocco Nord Atlantico non scatenerà una guerra per l’Ucraina, ma potrebbero prendere parte a tale provocazione. E se si considera che gli inviti ucraini sono volti a “volare nella regione della Crimea”, la provocazione potrebbe facilmente riguardare il contesto aereo.

Missili Pantsir S-1

Kiev sta dimenticando che in caso di ulteriore escalation nella regione e coi tentativi di coinvolgere gli aerei militari della NATO, la Russia potrà trasformare lo spazio aereo sulla regione a Nord del Mar Nero come pure sulla parte settentrionale del Mar Nero in una no-fly zone. Ne ha i mezzi e le possibilità.

Raggio d’azione dei missili russi

In Crimea è di stanza una divisione di difesa antiaerea (“Protivovozdushnaja Oborona”) riarmata con sistemi missilistici antiaerei S-400 “Triumph” . Inoltre, la difesa dello spazio aereo, comprese le strutture d’importanza strategica presenti sulla penisola, è fornita da altri sistemi di difesa antiaerea, come ad esempio il “Pantsir-S1” (sistema di cannoni missilistici antiaerei – “Zenitnyj Raketno-Pushechnyj Kompleks”).

Le funzioni di monitoraggio e protezione dello spazio aereo sulla regione settentrionale del Mar Nero sono assegnate a unità dotate di sistemi di guerra elettronica e di relative contromisure.

Per creare una no-fly zone, il comando delle forze può anche includere gli aerei della Flotta del Mar Nero e della Marina Militare russa, compresi i caccia Su-30SM. Pertanto, di fatto, su questa direzione la Russia è pronta a qualsiasi provocazione.

Traduzione di Eliseo Bertolasi