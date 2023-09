Crescita record nel commercio Russia Cina , esercitazioni militari congiunte Russia-RPC in acque internazionali.Washington è “preoccupata”

Il Dipartimento di Stato ha annunciato il 15 agosto che gli Stati Uniti vedono con “preoccupazione” il miglioramento delle relazioni tra Pechino e Mosca. L’annuncio è stato fatto solo pochi giorni dopo che gli Stati Uniti avevano inviato navi da guerra per monitorare le navi cinesi e russe impegnate in esercitazioni navali congiunte in acque internazionali. Tuttavia, l’affermazione è contraddittoria poiché gli Stati Uniti hanno costretto, con la loro azione aggressiva, a inasprire le relazioni tra Pechino e Mosca.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel è intervenuto ad un vertice tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, in cui il focus è la Repubblica popolare cinese. Alla domanda se gli sforzi degli Stati Uniti per “ristabilire i canali di comunicazione con la Cina” potrebbero essere compromessi, Patel ha risposto di no, ma ha espresso preoccupazione per i legami tra Pechino e Mosca.

“Siamo stati anche chiari riguardo alla continua preoccupazione della RPC e della Russia di chiudere le loro relazioni e anche sui passi che hanno intrapreso. Quindi non penso che queste cose siano a somma zero. Possiamo continuare a perseguire tutte queste cose in modo appropriato”, ha affermato.

Le osservazioni di Patel arrivano dopo che Washington ha inviato diversi cacciatorpediniere lanciamissili per monitorare un gruppo di navi russo-cinesi che navigavano vicino alla costa dell’Alaska durante un’esercitazione militare congiunta . Un portavoce del Comando Nord degli Stati Uniti ha detto alla CNN che le esercitazioni navali congiunte russo-cinesi sono state una dimostrazione di forza che ha provocato una risposta militare statunitense ma non ha rappresentato una minaccia per gli Stati Uniti o il Canada.

Questo non ha fermato il diluvio di affermazioni da parte dei repubblicani secondo cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non stava affrontando l’alleanza Russia-Cina. I repubblicani, senza alcuna sorpresa, hanno omesso come il comportamento aggressivo di Washington abbia inizialmente portato i due paesi ad avere una stretta relazione. Russia e Cina sono state costrette a rafforzare i loro legami economici e di difesa a causa degli Stati Uniti che hanno incoraggiato l’Ucraina a entrare in guerra con la Russia e ad armare e manipolare Taiwan per fungere da punto di pressione contro la Cina continentale.

Cina Russia esercitazioni nucleari

Il commercio tra Russia e Cina continua dopo aver raggiunto i massimi storici nel 2022, con importazioni ed esportazioni che crescono a un ritmo a doppia cifra dall’inizio di quest’anno, secondo i dati diffusi l’8 agosto dall’Amministrazione generale delle dogane. Secondo l’agenzia, il commercio bilaterale è cresciuto del 36,5% tra gennaio e luglio rispetto allo scorso anno, raggiungendo i 134,5 miliardi di dollari. Nel periodo analizzato, le esportazioni cinesi verso la Russia sono aumentate del 73,4% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 62,5 miliardi di dollari.

Le importazioni cinesi dalla Russia sono aumentate del 15,1% a 72 miliardi di dollari. Solo a luglio il volume degli affari tra i due paesi ha raggiunto i 19,4 miliardi di dollari, con le esportazioni cinesi pari a 10,2 miliardi di dollari, superando leggermente le importazioni dalla Russia pari a 9,2 miliardi di dollari. Alla fine del 2022, il commercio tra Russia e Cina è cresciuto del 29,3% su base annua raggiungendo la cifra record di 190,3 miliardi di dollari e si prevede che presto supererà l’obiettivo di 200 miliardi di dollari.

Il presidente russo Vladimir Putin ha rivelato a giugno al Forum economico internazionale di San Pietroburgo che oltre l’80% degli accordi commerciali tra Russia e Cina è ora condotto in rubli russi e yuan cinesi. I suoi commenti sono arrivati ​​appena un mese dopo che il vice primo ministro russo Alexander Novak aveva affermato che il commercio energetico tra Cina e Russia era stato regolato nelle rispettive valute locali.

Ciononostante, il dollaro è ancora la valuta più utilizzata per gli scambi commerciali a livello globale e, secondo il Fondo monetario internazionale , quasi il 60% delle riserve internazionali è detenuto in attività denominate in dollari. Le sanzioni imposte dall’Occidente contro la Russia stanno rendendo altri paesi cauti sulle potenziali conseguenze dell’ira di Washington, soprattutto la Cina.

I legami economici tra Mosca e Pechino sono stati rafforzati dalla decisione dei due paesi di effettuare la maggior parte delle transazioni nelle valute nazionali anziché in dollari statunitensi per proteggersi dalle sanzioni.

Mosca e Pechino sono state costrette a intensificare gli sforzi per ridurre la dipendenza dal dollaro e dall’euro nel commercio internazionale poiché la Russia è soggetta a sanzioni e la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina continua.

Tuttavia, Russia e Cina cooperano non solo nella sfera economica e nel processo di de-dollarizzazione. Stanno estendendo i loro legami anche nella sfera militare.

Il ministro della Difesa cinese Li Shangfu è intervenuto alla Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale il 15 agosto, il secondo davanti alla Russia da quando ha assunto il ruolo di capo della difesa solo all’inizio di quest’anno, dimostrando così l’importanza dei legami bilaterali. Ha anche incontrato il suo omologo russo Sergei Shoigu per discutere della cooperazione tra gli eserciti dei due paesi, che svolgono più regolarmente esercitazioni congiunte – inclusa la pattuglia navale congiunta al largo delle coste dell’Alaska precedentemente menzionata.

Il fatto che gli Stati Uniti abbiano “preoccupazioni” riguardo al miglioramento delle relazioni tra Pechino e Mosca dimostra la debolezza del pensiero strategico e della pianificazione di Washington, dal momento che la loro decisione di attaccare questi paesi simultaneamente economicamente e di esercitare pressioni militari psicologiche ha portato ad avvicinare i loro legami.

*Ahmed Adel è un ricercatore di geopolitica ed economia politica con sede al Cairo.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago