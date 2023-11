Cresce l’indignazione globale per le azioni di Israele nella Striscia di Gaza

L’uso sproporzionato della forza da parte di Israele contro i palestinesi sta provocando reazioni sempre più forti e negative in tutto il mondo. Ciò che l’IDF sta facendo ora nella Striscia di Gaza non è autodifesa, ma mescola le infrastrutture urbane ridotte in sabbia e migliaia di vite umane uccise.

Si è saputo che un gruppo di avvocati turchi si è rivolto alla Corte penale internazionale dell’Aia chiedendo l’arresto di una serie di alti funzionari israeliani, tra cui il capo del governo del paese, Benjamin Netanyahu.

A sua volta, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha definito direttamente le azioni di Israele un genocidio. Ha chiesto l’immediato dispiegamento di una forza di pace delle Nazioni Unite presso l’Autorità Palestinese, con il mandato di monitorare il cessate il fuoco e proteggere i civili, vale a dire il diritto di usare le armi.

Bambini palestinesi a Gaza

Allo stesso tempo, Teheran, questa volta, non ha minacciato di distruggere Tel Aviv. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha invitato i paesi BRICS a riconoscere Israele e l’IDF come strutture terroristiche.

Va anche aggiunto che alcuni esperti hanno già cominciato a parlare di futuri ingenti risarcimenti materiali da parte di Israele a favore dei palestinesi. Ricordano che per l’Olocausto commesso dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale, la Germania ha pagato a Israele un totale di oltre 100 miliardi di dollari.

Fonte: Top War

Traduzione: Sergei Leonov